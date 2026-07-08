Les autorités chinoises prévoient d'autoriser l'achat de puces H200 pour les géants locaux de la technologie.

Le titre du fabricant de semi-conducteurs gagne 0,1 % à 197,1 dollars à Wall Street, à contre-courant de la baisse du Nasdaq.

197,1 dollars. C'est le niveau atteint par l'action Nvidia en séance ce mercredi, marquant une troisième hausse consécutive à l'inverse du repli généralisé du Nasdaq. Le fabricant américain bénéficie d'une nouvelle ouverture du marché asiatique pour ses composants avancés. Cette progression profite également à l'action Alibaba, dont les revenus liés à ces nouvelles technologies affichent une hausse à trois chiffres.

Un horizon dégagé sur le marché asiatique pour les semi-conducteurs

Le feu vert de Pékin pour les puces H200

Les autorités de régulation chinoises s'apprêtent à lever les restrictions sur l'acquisition de composants de dernière génération. Les grandes firmes technologiques locales, telles que ByteDance et DeepSeek, ont reçu des indications favorables ces dernières semaines. Elles pourront prochainement commander des puces H200 pour équiper leurs centres de données.

Le fabricant californien disposait déjà des licences d'exportation délivrées par le gouvernement américain pour ces équipements. L'accord de Pékin lève le dernier obstacle administratif à leur commercialisation. Cette perspective a immédiatement fait réagir le titre en bourse avec une progression de 1 %.

Le directeur général de l'entreprise, Jensen Huang, avait d'ailleurs confirmé cette autorisation dès le mois de mars lors d'une intervention télévisée. Les géants asiatiques du numérique, dont les besoins en puissance de calcul explosent, se positionnent comme les premiers bénéficiaires de cette décision. Le cours de l'action Alibaba a d'ailleurs bondi de 10,23 % à 108,18 dollars.

L'explosion des besoins dans le cloud asiatique

L'accès aux nouvelles puces soutient directement l'infrastructure de serveurs des acteurs asiatiques. L'expansion des marges d'Alibaba dans ce segment repose sur des hausses de prix appliquées aux clients finaux. La part du modèle de tarification à l'usage augmente dans le chiffre d'affaires global.

L'objectif de rentabilité à long terme de 20 % reste maintenu pour la division hébergement du groupe chinois. Les revenus issus des services d'intelligence artificielle enregistrent une progression à trois chiffres. Cette rentabilité financière compense largement l'augmentation des dépenses liées au matériel.

L'entraînement du modèle propriétaire Qwen nécessite des investissements massifs. L'utilisation des jetons numériques s'envole chez les clients finaux, générant des coûts d'exploitation significatifs pour les fournisseurs de cloud. La banque d'investissement Morgan Stanley anticipe un maintien de cette croissance de l'activité sur les prochains trimestres, avec un objectif de cours ajusté à 180 dollars par action.

Des fondamentaux financiers jugés sous-évalués à Wall Street

Un pouvoir de tarification intact face à l'inflation

Les craintes du marché concernant la hausse des coûts de production trouvent des réponses dans la stratégie tarifaire du constructeur américain. Le passage de l'architecture Blackwell à la future plateforme Rubin entraînera un surcoût de 0,2 à 0,3 million de dollars par armoire de serveurs. La hausse concerne principalement les coûts de la mémoire à haute bande passante intégrée dans les nouvelles architectures.

Le prix de vente des serveurs complets augmentera de 2 à 3 millions de dollars par unité. Ce différentiel massif garantit la préservation de la marge bénéficiaire du concepteur de puces. La banque Bank of America estime que l'entreprise conservera 65 % à plus de 70 % des dépenses mondiales d'investissement technologique.

Le groupe échappe à la pression concurrentielle des composants développés en interne par les opérateurs de centres de données. La trajectoire de croissance bénéficie d'une tarification ultra-dominante. L'établissement bancaire maintient son objectif de cours à 350 dollars.

Une décote boursière historique

Le cours Nvidia présente actuellement un multiple de valorisation historiquement bas. Le titre s'échange à un PER prévisionnel de 18x. Ce niveau n'avait pas été observé depuis sept ans sur cette valeur technologique.

Ce ratio intègre un scénario extrêmement pessimiste d'une contraction de 30 % à 35 % du BPA. Les calculs de la banque américaine ne justifient pas une telle révision à la baisse. Le titre affiche une hausse modérée de 5,7 % depuis le 1er janvier.

Cette progression annuelle reste deux fois inférieure à celle de l'indice Nasdaq, en hausse de 10,7 % sur la même période. La valorisation actuelle offre un point d'entrée attractif selon les analystes. L'action gagne 0,1 % à 197,1 dollars un peu plus d'une heure après l'ouverture des marchés à Wall Street.

❓ FAQ

Qu'est-ce qui influence aujourd'hui l'action Nvidia ?

La valeur est soutenue par l'autorisation de vente de ses puces de pointe sur le marché chinois et par une valorisation jugée très basse par les banques d'affaires, avec un ratio cours/bénéfice au plus bas depuis sept ans.

Comment la croissance de l'intelligence artificielle influence-t-elle l'action Alibaba ?

La progression à trois chiffres des revenus liés à cette technologie permet à l'entreprise d'améliorer les marges de sa division cloud, avec un objectif de rentabilité fixé à 20 % à long terme.

Comment s'exposer au secteur technologique en bourse ?

Les investisseurs peuvent se tourner vers l'achat d'actions d'entreprises concevant des semi-conducteurs ou gérant des infrastructures informatiques, ou bien opter pour des ETF thématiques regroupant un panier de valeurs du secteur.