L'indice NASDAQ 100 chute de 1,5 % 🚩 Claude d'Anthropic pèse à nouveau sur le Nasdaq

Un sentiment baissier domine les indices de Wall Street en ce début de séance de vendredi, et les perspectives d’un rebond à court terme restent incertaines, le week-end pouvant entraîner une nouvelle escalade du conflit entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Le contrat à terme sur l’indice Nasdaq 100 (NASDAQ 100) recule de plus de 1,5 %. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans progressent de près de 4 points de base, dépassant les 4,45 %, tandis que le contrat à terme sur l'indice du dollar se raffermit au-dessus de 99,8, s'appréciant face à un panier de devises étrangères. Les investisseurs s’inquiètent non seulement de l’impact de la hausse des prix du pétrole et du gaz sur l’activité économique et la politique de la Réserve fédérale, mais aussi de l’ampleur des dépenses d’investissement dans les infrastructures d’IA, qui avaient soutenu les valeurs des semi-conducteurs jusqu’au quatrième trimestre 2025.

Si un ralentissement se concrétise, les entreprises ayant massivement investi dans les nouvelles technologies pourraient se retrouver sous pression — une tendance déjà observable sur des titres tels que Microsoft et d’autres valeurs du secteur des logiciels.

Un risque supplémentaire découle des informations publiées par Fortune selon lesquelles un nouveau modèle d’Anthropic, Claude « Mythos », aurait fait l’objet d’une fuite avant sa sortie officielle. Les détails du modèle auraient été découverts dans un brouillon d’article de blog stocké dans un fichier de données non sécurisé et accessible au public.

selon lesquelles un nouveau modèle d’Anthropic, Claude « Mythos », aurait fait l’objet d’une fuite avant sa sortie officielle. Les détails du modèle auraient été découverts dans un brouillon d’article de blog stocké dans un fichier de données non sécurisé et accessible au public. La start-up spécialisée dans l’IA a attribué cette fuite à une erreur humaine lors de la configuration de son système de gestion de contenu. Le brouillon divulgué décrivait une nouvelle catégorie de modèles d’IA baptisée « Capybara », qui devrait être plus volumineuse et plus avancée que le modèle phare actuel, Opus.

Selon le document divulgué, Capybara surpasse Claude Opus 4.6 dans des domaines tels que le codage logiciel, le raisonnement académique et les tâches de cybersécurité. Le brouillon décrivait également Claude Mythos comme le modèle d’IA le plus puissant développé à ce jour. Un porte-parole d’Anthropic a confirmé à Fortune que la société développait un modèle polyvalent présentant des avancées significatives en matière de codage et de cybersécurité. Des rapports suggèrent que ce modèle pourrait surpasser les systèmes d’IA existants en termes de capacités cybernétiques. Les marchés craignent qu'Anthropic ne finisse par concurrencer directement les entreprises de cybersécurité, ce qui pourrait exercer une pression sur les marges et entraîner une fuite des clients. NASDAQ 100 (intervalle M30) Le Nasdaq 100 recule aujourd'hui de plus de 10 % par rapport à son plus haut historique, signalant ainsi son entrée dans la zone de correction. Crowdstrike (D1 interval)

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."