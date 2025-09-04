L'indice NASDAQ 100 progresse légèrement dans l'attente du rapport ISM Services américain. L'indice SUI20 affiche une hausse de 1,5 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (NASDAQ100) progressent aujourd'hui, après une séance faible hier, tentant de renverser la tendance baissière du modèle technique « tête et épaules ». La principale zone de résistance se situe entre 23 700 et 24 000, et si la dynamique persiste, nous pouvons nous attendre à un rebond vers 23 700 à court terme. À 12h15 GMT, nous prendrons connaissance du rapport ADP américain, suivi immédiatement après, à 12h30 GMT, des demandes d'allocations chômage. Ces deux rapports pourraient être importants pour les marchés avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole américain prévue demain. La publication la plus importante de la journée est prévue à 14h GMT, avec le rapport ISM des services américains. Les marchés attendent également les résultats de Broadcom (AVGO.US) après la séance à Wall Street aujourd'hui. Les analystes d'Evercore ISI ont relevé la note du géant américain des puces IA, portant l'objectif de cours à 342 dollars, en raison de la très forte demande des centres de données. Ce rapport pourrait influencer l'ensemble du secteur technologique aujourd'hui, les marchés restant fragiles après la publication par Nvidia de résultats légèrement inférieurs aux attentes pour le dernier trimestre (chiffre d'affaires des centres de demande inférieur aux prévisions). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Parmi les indices de référence européens, le SUI20 est aujourd'hui l'indice le plus performant, avec des gains de plus de 2 % pour des sociétés telles que Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams et Barry Callebaut. Presque toutes les actions suisses trade en hausse aujourd'hui et, comme nous pouvons le constater ci-dessous, les contrats à terme SUI20 dépassent l'EMA200 (la ligne rouge), ce qui indique que la demande propulse l'indice boursier suisse des grandes entreprises à son plus haut niveau depuis juin. Source: xStation5

