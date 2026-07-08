L'indice perd 1% avant la Fed

La situation à Wall Street, à la veille de la publication aujourd’hui du compte-rendu de la réunion du FOMC de juin, est extrêmement tendue. L’indice US500 recule d’environ 1 %, et les investisseurs sont effrayés par le retour des spectres de l’inflation, principalement en raison du très fort rebond des cours du pétrole suite à l’escalade de la situation au Moyen-Orient. De plus, une étude récente de la Fed de New York montre que près de la moitié des entreprises touchées par les droits de douane prévoient toujours de nouvelles hausses de prix.
Le procès-verbal d’aujourd’hui va-t-il aggraver cette vague de ventes ? Tout dépendra du nombre de membres de la Fed qui perçoivent des risques croissants d’inflation et envisagent réellement un retour aux hausses de taux d’intérêt.
Division au sein du « dot plot » : égalité entre les hawkishs et les colombes
La réunion de juin a abouti à une décision unanime de maintenir les taux d’intérêt à 3,75 %, mais le « dot plot » a révélé une profonde division au sein de la Fed :
- 9 membres sur 18 ont opté pour au moins une hausse des taux cette année si l’inflation reste supérieure à 2 %.
- 8 membres ont choisi de maintenir les taux inchangés, et un seul 1 tablait sur une baisse.
- Kevin Warsh lui-même n’a pas soumis ses prévisions, ce qui ne fait que renforcer le mystère entourant sa position réelle.
Le procès-verbal montrera à quel point la détermination du camp réclamant un resserrement supplémentaire était forte et si la lutte contre l’inflation (après cinq ans au-dessus de l’objectif) a complètement éclipsé les préoccupations concernant le marché du travail.
Le graphique montre la répartition des taux d’intérêt attendus par les membres du FOMC
La moitié des membres du FOMC prévoient une hausse des taux cette année, tandis que l’autre moitié n’en prévoit pas. Tout dépendra de l’évolution de l’inflation et de l’économie. Source : Bloomberg Finance LP
L’« effet Warsh » : moins de mots, plus de volatilité
Le nouveau président de la Fed s’est immédiatement attelé à une réforme radicale de la communication de la banque centrale. Il a raccourci le communiqué de juin, le faisant passer de plus de 300 mots à environ 130, abandonnant ainsi complètement les traditionnelles indications prospectives. Cela pourrait signifier que les banques centrales seront moins dépendantes des données à venir, et encore davantage des prévisions, et que leurs décisions concernant les modifications des paramètres de politique monétaire seront plus fréquentes et plus difficiles à anticiper.
James Bullard a toutefois averti que ce nouveau style, qui rappelle le mandat d’Alan Greenspan, pourrait pousser les marchés vers une plus grande volatilité. Il existe un risque important que le procès-verbal d’aujourd’hui soit plus court et bien moins détaillé que d’habitude. Pour un marché en proie à la panique, l’absence de repères clairs constitue un prétexte idéal pour s’éloigner davantage du risque.
Le procès-verbal va-t-il aggraver la chute des marchés boursiers ?
La clé pour évaluer la situation réside dans le décalage temporel. Le procès-verbal d’aujourd’hui reflète l’état d’esprit du comité à la mi-juin, lorsque les inquiétudes concernant une inflation tenace (alimentée notamment par les tensions en Iran et les prix de l’énergie) étaient à leur apogée.
Que s’est-il passé par la suite ?
- Sintra a apporté un soulagement : La semaine dernière, lors du symposium de la BCE à Sintra, Kevin Warsh a adouci son ton, affirmant que les risques d’inflation avaient récemment diminué. John Williams, de la Fed de New York, s’est exprimé dans le même esprit.
- Positionnement du marché : Les opérateurs sur options ont même commencé à parier que le marché adoptait une attitude trop hawkish et que les anticipations de hausses des taux d’intérêt étaient exagérées.
- Reprise de l’escalade au Moyen-Orient : Donald Trump affirme que le cessez-le-feu n’est pas en vigueur et annonce de nouvelles attaques contre l’Iran, ce qui fait grimper les cours du pétrole à près de 80 dollars le baril.
Wall Street est déjà en pleine hémorragie en raison de nouvelles craintes inflationnistes, et le ton hawkish des notes de mi-juin trouve un terrain très fertile et pourrait aggraver les baisses. Le marché disposera d’une preuve noir sur blanc que la Fed était sur le point de procéder à une hausse, et si les cours du pétrole reprennent leur ascension, l’anticipation d’une hausse en septembre pourrait redevenir d’actualité, même si cela signifierait une décision indésirable pour M. Trump avant les élections de mi-mandat. L’espoir des optimistes boursiers réside dans un scénario où le procès-verbal montrerait un comité plus équilibré et enclin au compromis, ce qui pourrait soulager le marché des taux et redonner un peu d’oxygène aux actions. Certes, l’absence d’attaque contre l’Iran ce soir ou lors de la nuit pourrait également améliorer le sentiment.
Cependant, l’US500 perd plus de 1 % et enregistre ses plus bas niveaux depuis le 29 juin, franchissant à la baisse le seuil des 7 500 points et le retracement de 38,2 % de la dernière vague haussière. Si le procès-verbal met en évidence la force des « faucons », un retour vers les 7 400 points sera envisageable. Si, en revanche, le procès-verbal s'avère équilibré et que les États-Unis ne frappent pas l'Iran, le cours pourrait remonter au-dessus de 7 500 et donner un signal clair de la poursuite de la tendance haussière.
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