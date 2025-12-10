L'indice US100 réagit à la décision de la Fed

La Réserve fédérale américaine a procédé à une baisse de 25 points de base de son taux directeur, le ramenant à 3,75 %, conformément aux attentes de Wall Street. Toutefois, ce sont les nouvelles projections d'inflation PCE qui retiennent aujourd'hui l'attention des marchés, lesquels réagissent avec un optimisme prudent. Le vote à 9 voix contre 3 souligne les divergences croissantes au sein de la Fed. La révision à la baisse de l'inflation PCE à long terme est un signal positif pour les valeurs de croissance, car elle réduit le risque d'une pression haussière soutenue sur les rendements. Toutefois, la divergence des opinions pour 2026 indique clairement que : L'incertitude politique va s'accroître,

Les réactions du marché à chaque donnée sur l'inflation et le marché du travail deviendront encore plus vives. La hausse des risques liés à l'emploi est susceptible d'influencer les décisions politiques pour les années à venir. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont bondi de près de 100 points après la décision de la Fed. Wall Street se concentre désormais sur le discours du président de la Fed, Jerome Powell, prévu à 19h30 GMT. La volatilité pourrait persister et la réaction finale à la décision prise aujourd'hui par la Fed reste inconnue. Cependant, nous pouvons observer des signes clairement accommodants, avec un changement politique majeur potentiel à venir en 2026. Source: xStation5 Baisse des projections du PCE = les marchés boursiers apprécient Facteur important pour les marchés boursiers : Inflation du PCE pour fin 2026 : 2,4 % (contre 2,6 % précédemment)

(contre 2,6 % précédemment) PCE de base pour 2026 : 2,5 % (contre 2,6 % précédemment)

(contre 2,6 % précédemment) Il s'agit d'un changement symbolique mais significatif : la Fed affiche une confiance accrue dans le processus de désinflation.

En conséquence, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont immédiatement progressé, les valeurs technologiques et de croissance bénéficiant de perspectives d'inflation à long terme plus modérées. Projections de taux Pour 2026 : La Fed maintient une médiane de seulement 25 points de base de baisses ,

, 7 responsables ne prévoient aucune baisse ,

ne prévoient , 4 responsables prévoient au moins trois baisses ,

prévoient , 4 autres responsables prévoient deux baisses .

prévoient . Il s'agit de la plus grande dispersion des prévisions depuis la pandémie.

Le marché reçoit un message clair : l'ère d'une Fed unifiée et prévisible est révolue. Projections à plus long terme : Taux directeur à 3,4 % en 2026

3,1 % en 2027

3,1 % d'ici fin 2028 Marché du travail : signes d'affaiblissement Prévision médiane du chômage pour 2025 : 4,5 %

Pour 2026 : 4,4 %

La Fed reconnaît explicitement les risques croissants pour l'emploi.

« Le chômage a légèrement augmenté » — les décideurs politiques en ont pris note, ce qui est une remarque assez accommodante.

Les préoccupations croissantes concernant le marché du travail renforcent la volonté de la Fed de procéder à un nouvel assouplissement si nécessaire. Économie : croissance modérée à venir Prévisions du PIB pour 2025 : 1,7 %

Prévisions du PIB pour 2026 : 2,3 %

La Fed prévoit une expansion économique stable mais sans surprise.

Le terme « rythme modéré » reste celui qui caractérise le mieux les perspectives. Bilan de la Fed La Fed a annoncé une augmentation notable de ses achats de bons du Trésor à court terme : 40 milliards de dollars en bons du Trésor au cours des 30 prochains jours

en bons du Trésor au cours des 30 prochains jours Augmentation des achats pour les mois à venir

Suppression des limites opérationnelles sur les facilités de pension au jour le jour

« Le rythme des achats de réserves devrait être considérablement réduit », mais à un stade ultérieur

Cela s'apparente à une forme d'assouplissement quantitatif modéré (quasi-QE), même si la Fed évite d'utiliser ce terme.

Les marchés actions et obligataires interprètent cela comme un signal favorable à la liquidité. Source : xStation5

