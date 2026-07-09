L'indice US100 rebondit de 1% 🔼 SK hynix enregistre une demande record à l'approche de son introduction au Nasdaq.

Malgré la récente correction qui a touché les valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs internationaux n’ont pas perdu leur intérêt pour l’intelligence artificielle. Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 progressent de près de 1% et la baisse du prix du Brent, passé d’environ 81 dollars à moins de 78 dollars le baril, a apporté un certain soulagement aux investisseurs malgré les incertitudes persistantes au Moyen-Orient.

Selon Bloomberg, la demande pour l’offre d’American Depositary Receipts (ADR) de SK hynix a dépassé de plus de sept fois le nombre d’actions disponibles. Si le prix final est fixé à un niveau proche du cours actuel de l’action, cette opération deviendra la deuxième plus importante introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis par une société étrangère.

Points clés

La demande d’ADR de SK hynix a dépassé l’offre de plus de sept fois, le montant total des ordres s’élevant à environ 171,5 milliards de dollars.

La société pourrait lever environ 24,5 milliards de dollars, ce qui en ferait la deuxième plus grande introduction en bourse d’une entreprise étrangère de l’histoire des États-Unis, après celle d’Alibaba.

Malgré une correction de plus de 30% par rapport à ses plus hauts historiques, les investisseurs institutionnels continuent d’accroître de manière agressive leur exposition au marché de la mémoire pour l’IA.

Une demande importante malgré une forte correction du cours de l’action

SK hynix lance son offre d’ADR à un moment où le sentiment à l’égard des valeurs du secteur des semi-conducteurs s’est considérablement détérioré. L’action de la société a chuté d’environ 30,5% par rapport au plus haut historique atteint fin juin, tandis que son concurrent américain Micron Technology a connu une correction similaire. En conséquence, certains investisseurs ont commencé à se demander si la hausse alimentée par l’IA n’était pas en train de s’emballer.

Les données de Bloomberg brossent toutefois un tableau très différent. L’offre de 177,9 millions d’ADR a attiré des ordres d’une valeur d’environ 171,5 milliards de dollars, ce qui représente une demande plus de sept fois supérieure au nombre de titres proposés.

Cela suggère que les plus grands fonds d’investissement mondiaux ont considéré la récente correction non pas comme la fin du cycle de l’IA, mais plutôt comme une opportunité d’accroître leur exposition à l’un des principaux fournisseurs mondiaux de mémoire pour l’IA.

La deuxième plus grande introduction en bourse étrangère de l’histoire de Wall Street

L’offre d’ADR porte sur 17,79 millions d’actions ordinaires de SK hynix. Si le prix des ADR est fixé en fonction du cours de clôture de mercredi, soit environ 2,08 millions de wons coréens par action, la société lèvera environ 24,5 milliards de dollars américains.

Cela en ferait la deuxième plus grande introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis par une société étrangère, dépassée uniquement par l’offre record d’Alibaba, qui s’élevait à 25 milliards de dollars.

Bien que les analystes s’attendaient, il y a quelques semaines encore, à ce que l’opération permette de lever près de 29 milliards de dollars, la récente baisse du cours de l’action SK hynix a réduit le montant des recettes attendues. Néanmoins, la demande des investisseurs est restée exceptionnellement forte.

L’implication personnelle de Chey Tae-won, président du groupe SK, constitue un autre signe que SK hynix considère son introduction en bourse aux États-Unis comme une étape stratégique majeure. Selon des sources du secteur, il assistera vendredi à la cérémonie d’inscription des ADR au Nasdaq aux côtés de Kwak Noh-jung, PDG de SK hynix, et d’autres cadres supérieurs.

Au cours de cet événement, les dirigeants de la société devraient présenter aux investisseurs internationaux les avantages technologiques de SK hynix ainsi que sa stratégie de croissance à long terme dans le domaine de l’IA.

Le produit de l’offre servira principalement à financer l’augmentation des capacités de production. SK hynix prévoit de construire une nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs et une installation de conditionnement de puces de pointe en Corée du Sud afin de répondre à la demande en forte croissance pour les produits de mémoire destinés à l’IA.

Chey Tae-won devrait également rencontrer des dirigeants de grandes entreprises technologiques américaines, notamment Nvidia et Tesla, soulignant ainsi l’importance stratégique des partenariats avec les plus grands clients mondiaux en matière d’infrastructures d’IA.

Les grands investisseurs institutionnels restent optimistes quant à l’IA

Selon Bloomberg, cette offre a suscité l’intérêt de fonds mondiaux « long-only », de sociétés d’investissement spécialisées dans les technologies, de fonds souverains et d’investisseurs institutionnels axés sur l’Asie.

Baillie Gifford, Coatue Management et Situational Awareness auraient manifesté leur intérêt pour l’achat d’ADR d’une valeur pouvant atteindre 7 milliards de dollars. Des engagements aussi importants indiquent que les plus grands investisseurs mondiaux continuent de considérer les fabricants de mémoire comme parmi les principaux bénéficiaires à long terme de la révolution de l’IA.

La transaction est menée par certaines des plus grandes banques d’investissement de Wall Street, notamment Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Citi, ce qui souligne encore davantage l’ampleur et l’importance de l’opération.

Pourquoi SK hynix est-elle si importante pour le secteur de l’IA ?

SK hynix est actuellement l’un des principaux fabricants mondiaux de mémoire à haute bande passante (HBM), l’un des composants les plus essentiels utilisés dans les accélérateurs d’IA développés par des entreprises telles que Nvidia et AMD. Sans cette mémoire de nouvelle génération, même les GPU les plus puissants seraient incapables d’offrir les performances actuelles en matière d’entraînement et d’inférence de l’IA.

Cela fait de SK hynix l’un des bénéficiaires les plus directs des dépenses mondiales en infrastructures d’IA. Chaque augmentation des livraisons de GPU s’accompagne d’une demande croissante en mémoire HBM avancée.

Du point de vue des investisseurs, SK hynix est devenue l’une des entreprises les plus importantes de toute la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle.

S'agit-il d'un nouveau signal haussier pour le secteur des semi-conducteurs ?

À mon avis, oui. Si les investisseurs croyaient véritablement que le boom de l'IA touchait à sa fin, il serait difficile d'expliquer pourquoi l'une des plus importantes introductions en bourse de ces dernières années a suscité une demande plus de sept fois supérieure à l'offre.

Plus important encore, cette demande écrasante est apparue alors que SK hynix avait déjà chuté de plus de 30 % par rapport à ses plus hauts historiques et que Micron avait subi une correction similaire. Cela suggère que les investisseurs institutionnels continuent de considérer la récente faiblesse comme une correction normale s'inscrivant dans une tendance de croissance à long terme bien plus large.

Bien que la volatilité des valeurs du secteur des semi-conducteurs doive rester élevée à court terme, la demande extraordinaire enregistrée lors de l'offre d'ADR de SK hynix démontre que les capitaux institutionnels continuent de renforcer leur exposition à long terme à l'intelligence artificielle. Cela doit être considéré comme un signal positif non seulement pour les fabricants de mémoires, mais aussi pour l'écosystème de l'IA dans son ensemble.

US100 et ADR de SK hynix (graphique J1)

L’indice US100 a stoppé sa baisse près de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, la ligne orange) et un passage au-dessus des 30 000 points pourrait raviver l’optimisme à Wall Street.

Source: xStation 5

Les ADR de SK hynix cotés en Europe ont déjà rebondi de plus de 15% par rapport à leur plus bas récent, tandis que les actions restent à environ 15% en dessous de leurs plus hauts historiques. Une fois de plus, la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50) a joué le rôle d'un important niveau de soutien technique.

Source: xStation 5