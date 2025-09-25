L'indice US100 recule de 0,7 % 📉

Les données américaines solides entraînent une baisse des indices américains avant l'ouverture de Wall Street. Les contrats à terme sur l'indice américain Nasdaq 100 (US100) reculent de plus de 0,7 % après la publication de données américaines solides qui ont réduit les chances d'un cycle d'assouplissement monétaire agressif de la Fed cette année. Le PIB a augmenté de 3,8 % au deuxième trimestre, bien au-dessus des prévisions de 3,3 % et en nette amélioration par rapport au -0,5 % précédent. Les commandes de biens durables en août ont également enregistré une forte hausse de près de 3 % en glissement mensuel, dépassant largement les prévisions qui tablaient sur une baisse de 0,3 % et affichant un résultat bien meilleur que les -2,7 % du mois précédent. De même, les dépenses de consommation ont augmenté de 2,5 % au deuxième trimestre, alors que les prévisions tablaient sur 1,6 % et que le résultat précédent n'était que de 0,5 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile De plus, les demandes d'allocations chômage, qui avaient suscité des inquiétudes il y a deux semaines avec un chiffre de 263 000, sont tombées à 218 000, bien en dessous des prévisions de 233 000 et du chiffre précédent de 232 000. Le dollar américain s'est raffermi en réponse à ces données optimistes.

D'autre part, la position de Scott Bessent et Donald Trump sur les taux d'intérêt est pratiquement « claire » : les partisans d'une approche accommodante sont presque certains de prendre le contrôle de la Fed l'année prochaine et de réduire les taux. La question est de savoir si la Réserve fédérale pourrait « exagérer » si elle se tourne à nouveau vers le risque d'inflation et décide d'une série de baisses de taux cet automne.

Il semble que l'incertitude quant aux conséquences d'un maintien trop long des taux à un niveau élevé — par crainte d'une reprise de l'inflation — ait poussé les investisseurs à retirer leurs capitaux des actions, entraînant une baisse des indices boursiers. Cela survient alors que les données américaines solides devraient, en théorie, être positives pour Wall Street, car elles réduisent la probabilité d'une récession ou d'une crise économique à ce stade du cycle. M. Schmid, membre de la Fed, a déclaré aujourd'hui que le marché du travail américain était « équilibré », tandis que l'inflation restait trop élevée, un commentaire plutôt optimiste. Parallèlement, M. Goolsbee a suggéré que les taux pourraient baisser plus fortement si les données américaines devenaient « stagflationnistes ». Cependant, avec une croissance du PIB de près de 3 % en glissement annuel, des demandes d'allocations chômage élevées et des commandes de biens durables robustes, le terme « stagflation » ne semble pas approprié pour décrire la situation actuelle. Environ 20 minutes avant l'ouverture de Wall Street, l'indice US100 était en baisse de plus de 0,7 %, tandis que l'indice US2000 reculait encore plus fortement, perdant près de 1,5 %. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."