L'inflation mesurée par l'indice PCE et les résultats d'entreprises américaines font grimper l'EURUSD de 0,2 %

25 juin 2026 - Données sur l'inflation PCE (mai) : Inflation PCE en glissement mensuel : 0,4% (Prévision : 0,5% ; Précédent : 0,3%)

Inflation PCE en glissement annuel : 4,1% (Prévision : 4,1% ; Précédent : 3,8%)

Inflation PCE en glissement mensuel - sous-jacente : 0,3% (Prévision : 0,3% ; Précédent : 0,3%)

Inflation PCE en glissement annuel - sous-jacente : 3,4% (Prévision : 3,4% ; Précédent : 3,3%) 25 juin 2026 - Dépenses et revenus aux États-Unis (mai) : Revenus des particuliers en glissement mensuel : 0,7% (Prévision : 0,4% ; Précédent : 0,6%)

Dépenses des particuliers en glissement mensuel : 0,7% (Prévision : 0,6% ; Précédent : 0,4%)

Dépenses de consommation au 1er trimestre : 0,5% (Prévision : 1,4% ; Précédent : 1,9%) L’inflation PCE a encore progressé, ce à quoi le marché s’attendait compte tenu des répercussions de la guerre en Iran sur l’économie. L’inflation PCE sous-jacente montre un écart net entre les chiffres sous-jacents et globaux, l’inflation sous-jacente se stabilisant clairement. Cela indique que l’inflation se concentre sur les produits alimentaires et les carburants, ce qui pourrait suggérer un caractère transitoire. Ce chiffre est significatif, car c’est l’inflation PCE, et non l’IPC, qui constitue le principal indicateur analysé par la Fed. Aux États-Unis, les revenus et les dépenses ont progressé de manière linéaire l’un par rapport à l’autre, tous deux de 0,7%. Dans le même temps, la hausse des revenus a dépassé davantage les attentes que celle des dépenses. Ce qui peut être préoccupant, c’est que les dépenses de consommation sont nettement inférieures aux attentes et plus faibles que les dépenses personnelles. La publication de ces données combinées avant l’ouverture des marchés américains a légèrement fait remonter l’euro. Le marché anticipe une orientation légèrement moins restrictive de la part de la Fed, malgré des chiffres solides concernant le PIB et les demandes d’allocations chômage ; la baisse des commandes de biens durables et des dépenses de consommation soulève toutefois des questions quant à la pérennité de la dynamique de croissance de l’économie américaine. EURUSD (M1) Source: xStation5

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