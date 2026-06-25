Le marché de l'or traverse actuellement une phase de correction technique majeure qui attire l'attention des spécialistes du secteur financier. Après avoir connu des sommets, le métal précieux se dirige vers des niveaux de support qui pourraient redéfinir la trajectoire de la valeur refuge dans les mois à venir. En parallèle, les marchés d'actions américains demeurent partagés, soutenus par des annonces d'entreprises technologiques mais suspendus à la publication d'indicateurs macroéconomiques cruciaux pour l'avenir de la politique monétaire.

📊 Tendances des marchés d'actions et de l'or

Performances technologiques et indices américains

L'actualité des marchés financiers reste fortement influencée par le secteur des semi-conducteurs. La publication des résultats financiers de la société Micron a provoqué une hausse spectaculaire de 15% de son action lors des échanges après-clôture. L'annonce insuffle une tendance positive à l'indice NASDAQ, positionné dans une zone pivot cruciale, ainsi qu'au S&P 500 qui se maintient à proximité de supports techniques d'importance majeure pour les actifs à risque.

Tendance corrective sur le métal précieux

Concernant les matières premières, le prix du baril de pétrole WTI montre des faiblesses sous les 72 dollars. L'or poursuit une trajectoire descendante ordonnée. Selon Antoine, responsable de la recherche chez xtb, le cours suit un scénario correctif qui le rapproche de la borne haute de son ancien canal haussier. La baisse actuelle est perçue par les professionnels comme une respiration saine et nécessaire, prélude à la construction d'un socle solide pour le prochain grand cycle haussier de la valeur refuge par excellence.

⚙️ Le rôle des algorithmes et les outils d'analyse technique

Fonctionnement des robots de trading sur les marchés

Dans l'environnement financier moderne, une part prépondérante des transactions est exécutée par des algorithmes de trading automatique. Ces programmes informatiques sont programmés pour réagir de manière mécanique à des seuils géométriques précis. Antoine explique que ces robots professionnels cherchent systématiquement à optimiser leurs points d'entrée en profitant des corrections de marché, agissant d'une façon comparable à des acheteurs à la recherche de soldes.

L'importance des retracements de Fibonacci

Pour anticiper le comportement de ces robots, l'utilisation des outils de la suite mathématique de Fibonacci s'avère indispensable. Les traders surveillent particulièrement le niveau de retracement de 50% ainsi que la zone comprise entre 61,8% et 65%, communément appelée la Golden Zone. C'est précisément au sein de ces espaces géométriques que les forces acheteuses algorithmiques ont tendance à se concentrer pour viser des objectifs de retournement à la hausse.

🎯 Zones d'opportunités et perspectives sur l'or

Identification de la zone d'achat stratégique

L'analyse graphique met en évidence une zone de forte convergence technique, représentée par une large zone d'achat sur les graphiques de long terme. Antoine identifie des points de soutien majeurs à 3 755 dollars et 3 320 dollars l'once. L'entrée progressive du cours dans cet espace est jugée hautement stratégique car elle correspond à un niveau où les vendeurs à découvert commenceront à couper leurs positions pour prendre leurs profits, créant mécaniquement une pression acheteuse.

Scénario de retournement et objectifs à long terme

L'observation des graphiques de l'or en unités de temps plus courtes révèle la formation potentielle d'un biseau baissier (ou wedge en anglais). En analyse technique, la figure géométrique de convergence est reconnue pour être un puissant schéma de retournement de tendance. Si le cours valide la sortie par le haut de la figure après avoir touché les supports mentionnés, un rebond d'une grande violence pourrait propulser le métal précieux vers des objectifs ambitieux, à terme situés autour des 6 500 dollars.

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❓ FAQ

1. Qu'est-ce que le NASDAQ et le S&P 500 ? Le NASDAQ est un indice boursier américain qui regroupe principalement des entreprises du secteur de la technologie et de la croissance. Le S&P 500, quant à lui, est un indice composé des 500 plus grandes entreprises cotées sur les bourses américaines, considéré comme le reflet le plus fidèle de l'économie américaine globale.

2. Qu'appelle-t-on la "Golden Zone" en trading ? En analyse technique, la Golden Zone désigne une zone de prix située entre les niveaux de retracement de 61,8% et 65% d'un mouvement financier précédent, calculée grâce aux ratios de Fibonacci. C'est une zone de forte probabilité où le prix a tendance à rebondir ou à changer de direction.

3. Pourquoi l'or est-il qualifié de "valeur refuge" ? L'or est considéré comme une valeur refuge car il s'agit d'un actif tangible qui tend à préserver sa valeur, voire à s'apprécier, durant les périodes d'incertitude économique, de crises géopolitiques ou de forte inflation, contrairement aux monnaies papier qui peuvent perdre de leur pouvoir d'achat.

4. Qu'est-ce qu'une vente à découvert (short) ? La vente à découvert est une stratégie financière qui consiste à vendre un actif que l'on ne possède pas encore, dans l'anticipation d'une baisse de son prix. L'investisseur espère ainsi racheter l'actif plus tard à un prix inférieur pour dégager un bénéfice sur la différence.