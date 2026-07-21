La multinationale suisse publie ce mardi un bénéfice opérationnel de 5,94 milliards de dollars pour le compte de son deuxième trimestre 2026, un niveau supérieur au consensus de 5,31 milliards. La publication rassure les investisseurs. Le cours de l'action Novartis grimpe ainsi de 2,80% à la Bourse de Zurich. Les opérateurs de marché arbitrent favorablement ce dossier, une valeur de poids dans les portefeuilles d'actions du secteur de la santé.

Rentabilité préservée face à la perte d'exclusivité

Maintien des marges et maîtrise budgétaire

Le laboratoire affiche un bénéfice d'exploitation ajusté de 5,94 milliards de dollars, stable sur un an. Le résultat dote l'entreprise d'une marge de 41,2%, en léger repli de 0,7 point de pourcentage. Le bénéfice net par action Novartis atteint 2,41 dollars, limitant sa baisse à 1% à taux de change constants.

La résistance des marges découle directement d’un contrôle des dépenses. L'entreprise abaisse ses frais de vente et d'administration de 6% pour les ramener à 3,24 milliards de dollars sur la période. Les analystes de Barclays estiment que la gestion des coûts compense la pression sur le chiffre d'affaires, même si les projections annuelles intègrent une augmentation des dépenses au second semestre.

Le bénéfice net non ajusté recule de 19% pour s'établir à 3,26 milliards de dollars. Le repli s'explique par une charge fiscale alourdie et des frais d'intérêts majorés. La trésorerie disponible chute de 9% à 8,9 milliards de dollars, absorbée par 15,3 milliards de dollars de sorties liées aux acquisitions et 9,1 milliards versés au titre du dividende.

La bascule commerciale de l'Entresto

La pression pèse spécifiquement sur le traitement phare contre l'insuffisance cardiaque. Les facturations de l'Entresto chutent de 50% au deuxième trimestre pour s'établir à 1,18 milliard de dollars, ratant de peu la prévision des marchés. Le médicament isolément générait 14% du chiffre d'affaires total du groupe sur l'exercice 2025.

Le recul s'explique par l'arrivée importante de traitements génériques concurrents aux États-Unis, le premier marché mondial de l'entreprise. La situation impose une révision des modèles de revenus, sachant que la protection par brevet de l'Entresto expirera également sur le marché européen à partir du mois de novembre 2026.

La direction anticipe un tassement de cette chute au second semestre, après une première baisse de 42% enregistrée au premier trimestre. Cette inflexion oblige le groupe à compenser un manque à gagner estimé à 4 milliards de dollars dû à la concurrence sur l'exercice en cours. Les résultats Novartis dépendent désormais du succès clinique des autres aires thérapeutiques.

Relais de croissance et confirmation des objectifs 2026

Croissance des volumes en oncologie et immunologie

Le chiffre d'affaires global renoue avec la croissance, atteignant 14,41 milliards de dollars (+3% en données publiées, +1% à change constant). Les traitements récents comblent la chute du portefeuille vieillissant. Le Kisqali, indiqué en oncologie, voit ses revenus grimper de 44% pour atteindre 1,7 milliard de dollars sur le trimestre.

Le Scemblix double presque ses ventes avec une hausse de 89%, générant 562 millions de dollars. D'autres spécialités complètent cette progression : le Pluvicto gagne 43%, le Leqvio progresse de 59%, et le Kesimpta s'adjuge 32%. L'ensemble de ces produits forme désormais le socle des revenus. De nombreux investisseurs s'exposent à ces cycles d'innovation via des ETF thématiques ciblés sur la santé.

Le traitement contre le psoriasis, Cosentyx, affiche une hausse de 12% pour atteindre 1,82 milliard de dollars. La facturation bénéficie d'un gain exceptionnel de 100 millions de dollars sur le territoire américain. La progression des volumes facturés soutient les revenus malgré une baisse mesurable sur les prix.

Le pipeline clinique au centre des valorisations

La direction confirme ses projections financières pour 2026. L'entreprise anticipe une hausse du chiffre d'affaires inférieure à 5% en monnaies locales et un repli du bénéfice d'exploitation ajusté sous la barre des 5%. Vas Narasimhan, directeur général, maintient la trajectoire fixée à moyen terme.

Les investisseurs détenant l'action Novartis scrutent les données de trois traitements expérimentaux : le pelacarsen, le remibrutinib et le del-desiran. Les bureaux d'études estiment le potentiel commercial de ce trio à 10 milliards de dollars annuels. Le groupe soumet en parallèle une demande d'approbation accélérée à la FDA américaine pour le del-zota.

Le renouvellement de portefeuille détermine la rentabilité du groupe pour la décennie 2030, date d'échéance des brevets actuels du Cosentyx et du Kisqali. L'endettement net atteint 39,4 milliards de dollars fin juin, contre 21,9 milliards six mois plus tôt. La hausse de la dette traduit l'effort de rachat d'entreprises destiné à garnir les laboratoires de développement clinique.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Novartis est-il en hausse aujourd'hui ? Le cours Novartis progresse de 2,80% ce mardi 21 juillet 2026 après la publication d'un bénéfice d'exploitation de 5,94 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Ce chiffre surpasse les estimations du consensus. La réduction des coûts administratifs et les ventes de nouveaux anticancéreux ont convaincu les opérateurs de marché.

Comment évoluent les résultats de Novartis face à la perte de ses brevets ? Les résultats Novartis restent stables à 5,94 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation, malgré la chute de 50% des revenus de l'Entresto. Ce médicament contre l'insuffisance cardiaque subit la concurrence des génériques aux États-Unis. La perte de revenus est compensée par la progression des ventes des traitements récents, notamment le Kisqali et le Scemblix.

Comment investir sur le secteur pharmaceutique en bourse ? L'investissement sur la santé s'opère par l'achat direct d'actions de laboratoires cotés sur les bourses européennes ou à Wall Street, ou via des trackers thématiques répliquant les performances d'un panier de valeurs. L'utilisation d'un fonds indiciel offre l'avantage de lisser le risque spécifique lié aux essais cliniques et aux expirations de brevets d'une seule entreprise.