Graphique du jour 🔼 Le Nasdaq progresse de 1,2% grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs (21.07.2026)

Points clés Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 rebondissent de près de 1,2%, mais restent à environ 6,5% en dessous de leur plus haut récent.

Les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs tentent de mettre fin à leur récente série de baisses.

Lors des précédentes vagues de ventes, l'indice a généralement retrouvé un niveau supérieur à la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours en l'espace de quelques séances seulement.

Les investisseurs se sont montrés préoccupés par la hausse des cours du pétrole, ce qui a accentué le ralentissement des valeurs liées aux infrastructures d’IA. Cela a pesé sur le moral des acteurs du Nasdaq, qui affiche désormais une baisse d’environ 6,5% par rapport à ses récents sommets et reste bien en deçà d’une correction technique, même modeste. Faits marquants Les valeurs technologiques asiatiques ont rebondi, menant la hausse du Kospi sud-coréen et du Nikkei 225 japonais, les contrats à terme européens laissent entrevoir une ouverture en hausse.

sud-coréen et du japonais, les contrats à terme européens laissent entrevoir une ouverture en hausse. Les derniers résultats publiés par ASML et TSMC, deux des piliers essentiels du marché haussier de l’IA, ont mis en évidence une dynamique exceptionnellement forte et la poursuite de l’expansion rapide de leurs activités.

et deux des piliers essentiels du marché haussier de l’IA, ont mis en évidence une dynamique exceptionnellement forte et la poursuite de l’expansion rapide de leurs activités. Goldman Sachs a averti que si le détroit d’Ormuz restait fermé jusqu’à la fin de l’année, le Brent pourrait grimper vers les 120 dollars le baril .

a averti que si le restait fermé jusqu’à la fin de l’année, le Brent pourrait grimper vers les . Des sources diplomatiques ont fait état de négociations concernant un éventuel cessez-le-feu de 10 jours , suscitant l’espoir d’un apaisement temporaire des tensions au Moyen-Orient.

, suscitant l’espoir d’un apaisement temporaire des tensions au Moyen-Orient. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500 n’est que légèrement supérieur à sa moyenne sur cinq ans, ce qui suggère que les valorisations restent proches des normes historiques malgré la récente remontée.

n’est que légèrement supérieur à sa moyenne sur cinq ans, ce qui suggère que les valorisations restent proches des normes historiques malgré la récente remontée. Selon FactSet , les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance du bénéfice par action de près de 30% en glissement annuel ce trimestre, l’indice lui-même a progressé d’environ 18% sur la même période.

, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une ce trimestre, l’indice lui-même a progressé d’environ sur la même période. La volatilité du Nasdaq 100 devrait rester élevée cette semaine, Tesla et Alphabet devant publier leurs résultats après la clôture du marché mercredi.

devrait rester élevée cette semaine, et devant publier leurs résultats après la clôture du marché mercredi. Avant l’ouverture de la séance américaine, 3M et Charles Schwab publieront leurs résultats trimestriels. L’agenda macroéconomique américain d’aujourd’hui est très léger, aucune publication de données majeures ne devant à elle seule influencer la volatilité des marchés.

et publieront leurs résultats trimestriels. L’agenda macroéconomique américain d’aujourd’hui est très léger, aucune publication de données majeures ne devant à elle seule influencer la volatilité des marchés. L’attention des investisseurs se porte de plus en plus sur la saison des résultats et l’évolution des relations entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que sur le climat géopolitique général dans le golfe Persique.

Intel publiera ses résultats après la clôture de jeudi ; ceux-ci pourraient s’avérer particulièrement importants pour le secteur des semi-conducteurs, qui a subi de fortes pressions ces dernières semaines. Graphique US100 (période D1) Depuis la vague de ventes déclenchée par la guerre commerciale et l’affaiblissement de la dynamique du marché entre février et avril 2025, le Nasdaq 100 n’a passé plus d’une semaine sous sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne orange) qu’à de très rares occasions. À l’exception de mars 2026, lorsque le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’est intensifié, l’indice est systématiquement remonté au-dessus de cette moyenne mobile en l’espace de quelques séances de bourse. Si un scénario similaire venait à se reproduire, les haussiers devront reconquérir les niveaux de résistance situés autour de 29 500 et 30 000 points. Le support clé se situe dans la zone 28 900-29 000, où des signes d’intérêt acheteur s’étaient manifestés précédemment. Une cassure décisive sous cette zone pourrait ouvrir la voie à une baisse vers 26 500 points, près des plus hauts enregistrés en janvier 2026. Source: xStation 5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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