La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés tout en projetant une trajectoire restrictive pour les mois à venir, avec une hausse attendue dès le 16 septembre 2026. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, observe que cette annonce a provoqué un repli technique immédiat sur le S&P 500. L'indice américain a touché son retracement de Fibonacci à 50% en période horaire avant d'amorcer un rebond sur les indices boursiers. Ce mouvement s'accompagne de configurations graphiques très spécifiques sur les grandes capitalisations de la cote technologique.

La dynamique du S&P 500 et du marché global

L'impact des annonces de la Réserve fédérale

Les anticipations de politique monétaire ont dicté la tendance de court terme. La Fed a confirmé un biais restrictif, avec une trajectoire repoussant la baisse des coûts d'emprunt et intégrant même une probabilité de hausse des taux pour la rentrée de septembre. Cette projection a servi de déclencheur pour une contraction rapide des cours vers des supports techniques identifiés.

Antoine rappelle que le S&P 500 a reculé jusqu'à atteindre exactement le retracement de Fibonacci de 50%. Ce niveau géométrique correspondait à la zone ciblée avec précision par l'analyste pour initier un mouvement mesuré haussier. Le rebond acheteur s'est matérialisé violemment depuis ce point bas, validant le scénario technique sur l'indice.

L'indice cible désormais la zone des 766 points selon les projections graphiques présentées en séance. Ce matin, la tendance s'est confirmée avec une progression de 0,5% sur le contrat à terme américain, accompagnée d'un gain de 0,8% sur le Nasdaq. Cette relance montre une reprise franche des acheteurs sur les actions après la phase de volatilité post-réunion.

Le Bitcoin dans une configuration spécifique

L'environnement des actifs numériques présente des schémas légèrement différents de ceux des marchés traditionnels. Le Bitcoin évolue selon sa propre dynamique technique sur les graphiques en quatre heures (H4). Antoine chiffre ce mouvement comme une poursuite de la tendance haussière mesurée.

Le marché des cryptomonnaies propose souvent des cassures par le haut de figures géométriques réputées baissières. Dans un marché dominé par les acheteurs, le Bitcoin a l'habitude de déjouer les statistiques en s'emballant à la verticale. Ce comportement produit des tendances très directes et des variations rapides des cours.

Cette configuration reste un indicateur du niveau de risque accepté par les investisseurs. La capacité de l'actif à maintenir son élan donnera des informations sur la liquidité globale des marchés financiers. La validation de ce mouvement passe par le franchissement continu des résistances de court terme.

L'analyse technique des valeurs technologiques

Les biseaux haussiers de Nvidia, Apple et Google

La majorité des grandes capitalisations évoluent actuellement au sein de biseaux haussiers. Cette figure se caractérise par des prix qui convergent entre une ligne de support et une résistance au fil des séances. L'analyste pointe que la cassure de ce type de support entraîne généralement une forte baisse sur la valeur.

Pour Nvidia, la figure graphique est très nette. Le titre Nvidia pourrait subir une lourde correction en cas de rupture de sa ligne basse, ou à l'inverse, casser sa résistance pour partir en ligne droite à la hausse. La situation est similaire pour Apple, qui vient de heurter sa résistance avant d'être rejetée vers le bas. La configuration de l'action Apple présente des risques en cas d'échec sur le support identifié.

Du côté de Google et de TSMC, les graphiques montrent des biseaux très allongés. Les lignes de tendance y sont particulièrement respectées par les cours successifs. La préservation des supports de Fibonacci sur l'action Google et sur TSMC dictera la direction des capitalisations technologiques pour les prochaines semaines.

Les signaux d'alerte sur Microsoft et Tesla

Le cas de Microsoft concentre l'attention graphique ce matin. Le titre vient de casser le support de son biseau, a effectué un test de confirmation, et se dirige maintenant vers le bas de son canal. L'analyste calcule qu'une chute verticale de l'entreprise enverrait un signal négatif aux autres capitalisations du top 10 mondial.

La configuration de Tesla se révèle plus complexe, avec un biseau triangulaire marqué par de nombreux enchevêtrements de prix. La ligne de support du constructeur automobile a été testée à trois reprises par les vendeurs. Une nouvelle visite de ce seuil sur Tesla est envisagée pour les prochaines séances de cotation.

Enfin, Meta évolue dans un triangle fuyant, tandis qu'Eli Lilly bute pour la cinquième fois sur sa ligne de résistance. La temporisation de Meta agit comme un indicateur avancé pour le reste de la cote. Une cassure baissière sur ce dossier anticiperait un mouvement correctif sur l'ensemble du secteur.

❓ FAQ

Quels sont les niveaux à surveiller sur le S&P 500 ? L'indice a validé un rebond technique sur son retracement de Fibonacci à 50%. Ce mouvement fixe un objectif théorique autour des 766 points. Le maintien au-dessus de la zone de support reste la condition technique pour poursuivre cette hausse sur le S&P 500.

Comment interpréter les biseaux haussiers sur Apple et Nvidia ? Ces figures géométriques traduisent une convergence des prix entre un support et une résistance. Une cassure par le bas de ces obliques sur des valeurs comme Nvidia ou Apple déclencherait un signal de vente. À l'inverse, un franchissement de la résistance accélérerait la tendance haussière.

Quelle est la situation technique actuelle du Bitcoin ? Le Bitcoin s'inscrit dans un mouvement mesuré haussier sur les graphiques de court terme (H4). Contrairement aux actions traditionnelles, la cryptomonnaie casse régulièrement ses figures de compression par le haut lors des phases de hausse. Sa capacité à maintenir cette structure donnera le ton pour la liquidité des actifs numériques.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.