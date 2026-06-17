Les marchés boursiers affichent un attentisme chiffré ce mercredi 17 juin 2026. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, observe un alignement technique strict entre le cours de l'or et les indices américains depuis le 10 juin. Le métal jaune et l'indice S&P 500 évoluent dans des configurations similaires, suspendus aux annonces de la Fed prévues dans la soirée. Cette corrélation offre des niveaux d'invalidation clairs pour les investisseurs exposés aux matières premières et aux actions de la bourse américaine. Les intervenants calibrent leurs portefeuilles avant le choc de volatilité attendu.

La corrélation technique entre métaux et indices boursiers

Une phase de consolidation pour le métal jaune

Le cours de l'or traverse une phase de compression après un mouvement haussier marqué par une vague d'Elliott étendue. Antoine Andreani identifie la formation d'un triangle en unité de temps de trente minutes, traduisant une hésitation directionnelle sous la zone de résistance située à 4 375 dollars. L'analyste rappelle que ce type de configuration fait généralement suite à une vague 5, laquelle précède souvent une correction violente. Le métal précieux déroge pour le moment à cette règle, maintenant ses prix dans un canal latéral resserré.

Le maintien des cours au-dessus d'une zone de support définie reste la condition d'une relance vers de nouveaux sommets. Ce périmètre technique, identifié par les ratios de Fibonacci, soutient les prix de l'once depuis plusieurs séances. Antoine chiffre l'invalidation algorithmique de cette figure à 4 288 dollars. Une rupture de ce support exposerait le cours de l'or à une correction baissière sévère vers 4 200 dollars, voire 4 155 dollars en cas d'accélération des ventes.

L'analyste détaille un décompte alternatif en cas de préservation des appuis. Le métal jaune construirait actuellement une sous-vague 4, annonciatrice d'une impulsion haussière imminente pour achever la séquence. Les opérateurs de marché positionnés sur le forex et les métaux calibrent leurs stops de protection autour de ces niveaux. La résolution de ce triangle déterminera la tendance des prochaines semaines.

Le maintien des supports sur le marché américain

L'indice S&P 500 réplique la structure d'attente observée sur l'or, défendant un niveau d'appui à 7 510 points. Antoine Andreani calcule ce seuil de sécurité comme l'ultime limite avant une invalidation de la configuration haussière de court terme. Le marché large américain conserve un objectif théorique calculé à 7 765 points, tandis que le Nasdaq s'oriente mathématiquement vers les 31 800 points. Le franchissement de ces paliers exige toutefois un afflux de liquidités supplémentaires.

L'analyste note une fragilité naissante, illustrée par la cassure d'un canal haussier sur les graphiques intra-journaliers. La séance s'est ouverte sur une légère hausse de 0,32% pour le S&P 500 et de 0,72% pour le Nasdaq, marquant un rebond timide. L'étude de la concentration des capitalisations écarte l'hypothèse d'une bulle spéculative. Antoine compare les ratios actuels aux sommets historiques, prouvant que les marchés conservent une marge de progression avant d'égaler l'exubérance des années 2000 ou 2021.

La dynamique boursière dépendra de l'extraction de cette zone de compression par le haut. Le marché enregistre le niveau d'ouverture d'un immense écart de cotation qui marque le territoire de la vague 3. Les investisseurs actifs sur les indices boursiers attendent un signal clair pour accompagner la poursuite du cycle amorcé le 10 juin dernier. L'alignement des indices avec les métaux précieux exige une poussée haussière simultanée.

L'impact de la politique monétaire et la rotation technologique

Le verdict monétaire de la banque centrale américaine

La séance boursière reste intégralement suspendue aux annonces de la Fed programmées ce mercredi soir. Cet événement macroéconomique constitue le déclencheur statistique nécessaire pour extraire les marchés de leur léthargie. Antoine Andreani insiste sur l'importance de ce rendez-vous pour la validation ou l'échec des structures chartistes étudiées. La volatilité, mesurée par l'indice VIX, intègre déjà ce risque événementiel avec un bond de 13% enregistré en début de journée.

L'attention des salles de marché se porte spécifiquement sur les déclarations de Kevin Warsh, le nouveau président de l'institution. Les mots choisis lors de la conférence de presse définiront la trajectoire du coût du capital pour le second semestre. Un discours restrictif provoquerait un retracement complet des impulsions récentes, entraînant le S&P 500 vers un repli mesuré autour des 7 400 points. Le resserrement des conditions de crédit frapperait immédiatement les valorisations des entreprises cotées.

À l'inverse, des perspectives souples valideraient l'activation de la vague 5 d'Elliott anticipée par l'analyste. Le cours de l'or nécessite cette détente sur les rendements obligataires pour franchir la barrière des 4 375 dollars. Le calendrier macroéconomique du jour comprend également la publication de l'inflation européenne et des ventes au détail américaines, offrant des données primaires avant l'intervention monétaire.

Le recul des semi-conducteurs et le dossier SpaceX

En marge du calendrier de la Fed, le compartiment technologique affiche des signes de faiblesse technique. L'analyste identifie la formation de doubles sommets sur des valeurs majeures de l'industrie des semi-conducteurs telles que Micron, AMD et Intel. L'ETF sectoriel SMH enregistre une baisse de 5%, pesant mécaniquement sur la progression du Nasdaq. L'action Broadcom confirme également sa vulnérabilité depuis la présentation de ses résultats le 3 juin dernier.

Le dossier SpaceX concentre une partie des flux spéculatifs sur le marché des actions américaines. L'action a rebondi sur un niveau de support déterminé par les ratios de Fibonacci, ciblant une extension à 235 dollars. Antoine Andreani rappelle la cyclicité des introductions en bourse, caractérisées par une lune de miel initiale avant une correction souvent violente. L'analyste avertit sur le risque de destruction de valeur lors de la phase de désintérêt qui suit généralement ces opérations.

La rotation sectorielle s'étend au marché énergétique, avec un contrat WTI en repli vers les 74 dollars le baril. Les opérateurs réduisent leur exposition globale pour limiter le risque avant les échéances du soir. La synchronisation parfaite entre les matières premières, le métal jaune et les indices démontre la sensibilité extrême des actifs aux décisions relatives au taux sans risque.

❓ FAQ

Quel est l'impact de la Fed sur le cours de l'or ? Les décisions de la Réserve fédérale américaine influencent directement le cours de l'or. Une politique monétaire restrictive renchérit le dollar et pèse sur le métal jaune, tandis qu'un assouplissement des taux d'intérêt favorise généralement l'appréciation de l'or.

Comment le S&P 500 réagit-il aux annonces de taux ? Le S&P 500 ajuste sa valorisation en fonction du coût du crédit défini par la Fed. Une hausse des taux réduit les marges des entreprises et pénalise l'indice, alors qu'un maintien ou une baisse des taux soutient l'appétit pour les actifs risqués.

Quels sont les seuils techniques à surveiller sur l'or et les indices ? Antoine Andreani fixe le niveau d'invalidation de l'or à 4 288 dollars. Pour l'indice américain, le support majeur se situe à 5 510 points. La cassure de ces niveaux annulerait les configurations haussières actuelles.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.