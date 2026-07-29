- Série d'événements majeurs : Une journée décisive rythmée par les décisions de taux de la Réserve fédérale et la publication des résultats de la Big Tech.
- Dollar et valeur refuge : La remontée récente du dollar américain agit comme un frein temporaire sur la progression des cours de l’or.
- Figure chartiste clé : L’or évolue au sein d’un biseau baissier, une structure technique d'accumulation de pression souvent suivie d'un retournement violent.
- Zone d’achat stratégique : Une « boîte verte » située entre 3 319 $ et 3 836 $ constitue une zone clé d'accumulation à long terme.
- Série d'événements majeurs : Une journée décisive rythmée par les décisions de taux de la Réserve fédérale et la publication des résultats de la Big Tech.
- Dollar et valeur refuge : La remontée récente du dollar américain agit comme un frein temporaire sur la progression des cours de l’or.
- Figure chartiste clé : L’or évolue au sein d’un biseau baissier, une structure technique d'accumulation de pression souvent suivie d'un retournement violent.
- Zone d’achat stratégique : Une « boîte verte » située entre 3 319 $ et 3 836 $ constitue une zone clé d'accumulation à long terme.
Alors que les marchés financiers font face à une concentration exceptionnelle d'événements macroéconomiques majeurs entre décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine et résultats des géants technologiques, le cours de l'or capte toute l'attention des investisseurs. Après un cycle haussier remarquable en 2025, le métal jaune traverse une phase de consolidation technique stratégique qui suscite de vives interrogations chez les investisseurs. Entre la concurrence temporaire d'un dollar fort et l'apparition de figures chartistes clés, l'analyse des marchés révèle des niveaux de prix cruciaux où pourraient se jouer les prochaines opportunités d'investissement à long terme.
📈 Tendance de marché et facteurs d'influence sur l'or
L'effet de la Réserve fédérale et de la Big Tech
Les marchés financiers traversent une période d'intense volatilité sous l'effet de rendez-vous économiques majeurs. Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, notamment concernant les taux d'intérêt, dictent directement la liquidité globale et le sentiment des investisseurs.
En parallèle, les publications de résultats trimestriels des géants de la technologie (Big Tech) influencent fortement l'orientation des indices majeurs comme le S&P 500. Ces événements créent un environnement de marché sous tension où les actifs de couverture sont particulièrement surveillés.
Le rôle du dollar américain comme valeur refuge
Historiquement considéré comme la valeur refuge par excellence, l'or subit actuellement la concurrence directe du dollar américain. Lors de tensions géopolitiques récentes, le billet vert a pris l'ascendant en attirant massivement les flux de capitaux.
Le renforcement du dollar exerce un effet inverse sur le métal jaune. En effet, une devise américaine forte rend l'achat d'or plus coûteux pour les détenteurs d'autres monnaies, ce qui pèse temporairement sur les cours et prolonge la phase de correction.
📊 Analyse technique : Biseau baissier et zone d'accumulation
Le biseau baissier comme accumulateur de pression
Sur le plan de l'analyse graphique, le cours de l'or s'inscrit dans une figure chartiste caractéristique : un biseau baissier. La configuration se traduit par un resserrement progressif de l'amplitude des prix entre une ligne de résistance supérieure et une ligne de support inférieure.
Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB France, explique que les biseaux baissiers représentent une accumulation de pression acheteuse. Ce type de structure graphique se conclut fréquemment par un franchissement net de la résistance, entraînant un retournement haussier puissant et rapide.
La zone clé d'achat stratégique
À l'intérieur de cette structure, les analystes identifient une zone de support majeure, souvent matérialisée sous forme de « boîte verte » graphique. Pour l'or, ce niveau d'intervention stratégique se situe entre 3 319 $ et 3 836 $.
Antoine souligne qu'une baisse temporaire vers ce niveau, voire un bref enfoncement sous le support (phénomène de fausse cassure ou undershoot), offrirait une réelle opportunité pour accumuler de l'or physique ou papier avant le déclenchement d'une nouvelle vague de hausse à long terme.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous :
❓ FAQ
1. Qu'est-ce qu'un biseau baissier en analyse technique ? Un biseau baissier est une figure graphique où les prix oscillent à l'intérieur d'un canal descendant qui se resserre. Bien que les prix baissent, cette structure traduit généralement l'épuisement des vendeurs et annonce un potentiel retournement haussier violent une fois la ligne supérieure franchie.
2. Pourquoi la hausse du dollar fait-elle baisser le cours de l’or ? L'or étant coté en dollars américains sur les marchés internationaux, une appréciation du dollar rend l'or plus cher pour les investisseurs utilisant d'autres devises. De plus, lorsque le dollar offre des rendements attrayants ou joue le rôle de valeur refuge principale, les capitaux ont tendance à se détourner de l'or.
3. Quelle est la zone de prix clé surveillée pour investir sur l'or ? Selon l'analyse présentée, la zone d'accumulation stratégique se trouve entre 3 319 $ et 3 836 $. Ce niveau correspond à des ratios de retracement fondamentaux (Fibonacci) et constitue un point d'entrée attractif pour les investisseurs de long terme.
Graphique du jour : l'AUDUSD recule parallèlement à l'inflation ! Le plus fervent partisan d'une politique monétaire restrictive serait-il en train de faire marche arrière ?
Calendrier économique : tout d'un coup ! La décision de la Fed sur les taux et les résultats des géants de la tech vont mettre les investisseurs à rude épreuve (29/07/2026)
Avant l'ouverture des marchés européens : L'Asie recule suite aux résultats de SK Hynix et aux attaques iraniennes ! Le dollar marque le pas avant la réunion de la Fed (29.07.2026)
Résumé quotidien : les marchés limitent le recul en attendant la décision de la Fed
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."