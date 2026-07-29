Alors que les marchés financiers font face à une concentration exceptionnelle d'événements macroéconomiques majeurs entre décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine et résultats des géants technologiques, le cours de l'or capte toute l'attention des investisseurs. Après un cycle haussier remarquable en 2025, le métal jaune traverse une phase de consolidation technique stratégique qui suscite de vives interrogations chez les investisseurs. Entre la concurrence temporaire d'un dollar fort et l'apparition de figures chartistes clés, l'analyse des marchés révèle des niveaux de prix cruciaux où pourraient se jouer les prochaines opportunités d'investissement à long terme.

📈 Tendance de marché et facteurs d'influence sur l'or

L'effet de la Réserve fédérale et de la Big Tech

Les marchés financiers traversent une période d'intense volatilité sous l'effet de rendez-vous économiques majeurs. Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, notamment concernant les taux d'intérêt, dictent directement la liquidité globale et le sentiment des investisseurs.

En parallèle, les publications de résultats trimestriels des géants de la technologie (Big Tech) influencent fortement l'orientation des indices majeurs comme le S&P 500. Ces événements créent un environnement de marché sous tension où les actifs de couverture sont particulièrement surveillés.

Le rôle du dollar américain comme valeur refuge

Historiquement considéré comme la valeur refuge par excellence, l'or subit actuellement la concurrence directe du dollar américain. Lors de tensions géopolitiques récentes, le billet vert a pris l'ascendant en attirant massivement les flux de capitaux.

Le renforcement du dollar exerce un effet inverse sur le métal jaune. En effet, une devise américaine forte rend l'achat d'or plus coûteux pour les détenteurs d'autres monnaies, ce qui pèse temporairement sur les cours et prolonge la phase de correction.

📊 Analyse technique : Biseau baissier et zone d'accumulation

Le biseau baissier comme accumulateur de pression

Sur le plan de l'analyse graphique, le cours de l'or s'inscrit dans une figure chartiste caractéristique : un biseau baissier. La configuration se traduit par un resserrement progressif de l'amplitude des prix entre une ligne de résistance supérieure et une ligne de support inférieure.

Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB France, explique que les biseaux baissiers représentent une accumulation de pression acheteuse. Ce type de structure graphique se conclut fréquemment par un franchissement net de la résistance, entraînant un retournement haussier puissant et rapide.

La zone clé d'achat stratégique

À l'intérieur de cette structure, les analystes identifient une zone de support majeure, souvent matérialisée sous forme de « boîte verte » graphique. Pour l'or, ce niveau d'intervention stratégique se situe entre 3 319 $ et 3 836 $.

Antoine souligne qu'une baisse temporaire vers ce niveau, voire un bref enfoncement sous le support (phénomène de fausse cassure ou undershoot), offrirait une réelle opportunité pour accumuler de l'or physique ou papier avant le déclenchement d'une nouvelle vague de hausse à long terme.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous :

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un biseau baissier en analyse technique ? Un biseau baissier est une figure graphique où les prix oscillent à l'intérieur d'un canal descendant qui se resserre. Bien que les prix baissent, cette structure traduit généralement l'épuisement des vendeurs et annonce un potentiel retournement haussier violent une fois la ligne supérieure franchie.

2. Pourquoi la hausse du dollar fait-elle baisser le cours de l’or ? L'or étant coté en dollars américains sur les marchés internationaux, une appréciation du dollar rend l'or plus cher pour les investisseurs utilisant d'autres devises. De plus, lorsque le dollar offre des rendements attrayants ou joue le rôle de valeur refuge principale, les capitaux ont tendance à se détourner de l'or.

3. Quelle est la zone de prix clé surveillée pour investir sur l'or ? Selon l'analyse présentée, la zone d'accumulation stratégique se trouve entre 3 319 $ et 3 836 $. Ce niveau correspond à des ratios de retracement fondamentaux (Fibonacci) et constitue un point d'entrée attractif pour les investisseurs de long terme.