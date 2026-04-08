Opportunités manquées : Le rebond frustre les investisseurs qui attendaient une correction plus profonde pour entrer sur le marché.

Réaction des actifs refuges : Le dollar et l'indice de la volatilité (VIX) baissent nettement, tandis que l'or progresse.

Chute des prix du pétrole : Le cours de l'or noir recule de 14%, confirmant une détente géopolitique majeure.

Envolée des indices mondiaux : Le S&P 500 et le Nasdaq affichent des hausses spectaculaires de plus de 2,5% et 3% dès l'ouverture des contrats à terme.

Fin du conflit en Iran : Donald Trump annonce via Truth Social le cessez-le-feu, déclenchant une euphorie immédiate sur les marchés.

L’actualité financière a été rythmée cette nuit par un événementd e marché majeur. Alors que le pessimisme était au maximum, notamment dans les médias, une intervention de Donald Trump a radicalement changé la donne, provoquant un véritable "feu d'artifice" boursier. Antoine Andreani, Responsable de la Recherche chez XTB, décrypte ce phénomène de "Trump Trade" qui voit les actifs risqués s'envoler tandis que les actifs défensifs et les matières premières énergétiques subissent des ajustements. Pour les investisseurs, cette séquence illustre parfaitement la réactivité extrême des marchés face aux nouvelles géopolitiques.

🚀 Une annonce choc et ses conséquences immédiates

Un "truth" qui rebat les cartes des marchés

À 2 heures du matin, Donald Trump a publié sur son réseau social Truth Social une annonce confirmant la fin de la guerre en Iran. Ce message a agi comme un détonateur sur les bourses mondiales. Antoine Andreani souligne que si les détracteurs y voient un retrait tactique, les marchés, eux, ont réagi avec une euphorie immédiate. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont bondi de respectivement 2,6% et 3,3% en l'espace de quelques heures, témoignant d'une confiance retrouvée dans la stabilité régionale.

L'effondrement des prix de l'énergie et du dollar

Parallèlement à la hausse des indices, le prix du pétrole a enregistré une baisse spectaculaire de 14%, reflétant la disparition de la prime de risque géopolitique liée au détroit d'Ormuz. Le dollar américain, souvent utilisé comme valeur refuge en temps de crise, a également reculé de 0.7%. La fin d'un conflit majeur réduit la demande pour la sécurité, favorisant ainsi le retour des capitaux vers les actions au détriment du pétrole ou des devises fortes.

📊 Analyse technique et comportement des indices

Une correction écourtée par l'actualité

De nombreux investisseurs attendaient une correction plus profonde pour entrer sur le marché à de meilleurs prix. Cependant, Antoine explique que les marchés n'ont même pas atteint le seuil de retracement de 38,2%, se contentant d'un léger rebond sur les 23,6%. Cette situation est jugée frustrante pour ceux qui sont restés "sur la touche", car le marché a repris sa marche en avant sans offrir de zone d'achat idéale. La tendance actuelle montre que l'euphorie l'emporte sur la rigueur technique habituelle.

Vers de nouveaux sommets ?

L'analyse graphique via les vagues d'Elliott suggère que nous sommes actuellement dans une "vague 3", phase caractérisée par la plus forte accélération du mouvement. Le S&P 500 a franchi avec force ses zones de résistance technique, notamment la "Golden Zone" située à 6 780 points. Selon l'analyste, cette rupture de résistance ouvre la voie vers de nouveaux plus hauts historiques. Les valeurs fortes à Wall Street, notamment liées à l'intelligence artificielle, comme TSMC ou Google, devraient être les premières bénéficiaires de cette "contamination positive" qui balaie Wall Street.

💡 Enseignements pour l'investisseur particulier

Le danger de suivre les bruits médiatiques

Un point central de l'intervention d'Antoine Andreani concerne la gestion des flux d'informations. Hier encore, les médias traditionnels affichaient des titres "apocalyptiques" concernant la situation internationale. Pourtant, c'est précisément à ce moment que le marché a formé son point bas. Pour un débutant, la leçon est claire : le "bruit" médiatique est souvent en retard sur la réalité des prix. Il est préférable de se concentrer sur les tendances de fond plutôt que de réagir émotionnellement aux gros titres souvent alarmistes.

Garder la tête froide malgré l'euphorie

Bien que la séance s'annonce spectaculaire, l'analyste appelle à la prudence et conseille de "garder la tête froide". Une journée de forte hausse ne garantit pas une trajectoire linéaire. En 2022, les marchés avaient connu des retournements brutaux après des phases d'optimisme similaires. La clôture journalière sera un indicateur déterminant pour confirmer si cette cassure des résistances est pérenne ou s'il s'agit d'un excès temporaire lié à l'annonce nocturne.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un "retracement de Fibonacci" mentionné dans la vidéo ?

C'est un outil utilisé en analyse technique pour identifier des zones de support ou de résistance. Les niveaux comme 23,6% ou 38,2% indiquent jusqu'où un cours peut redescendre après une hausse avant de repartir. Ici, le marché est resté très fort car il a très peu "retracé" (baissé).

2. Pourquoi le prix du pétrole baisse-t-il quand la paix est annoncée ?

La guerre crée des craintes sur l'approvisionnement en pétrole, ce qui fait monter les prix. Quand la paix revient, ces craintes disparaissent, l'offre est jugée plus sûre, et les investisseurs vendent leurs positions sur le pétrole, entraînant une chute des cours.

3. Qu'est-ce qu'une "vague 3" dans la théorie d'Elliott ?

Selon cette méthode d'analyse des cycles, la vague 3 est généralement la plus longue et la plus puissante d'un mouvement haussier. C'est le moment où la majorité des investisseurs achètent massivement, ce qui explique l'explosion des cours décrite par l'analyste.

4. Pourquoi le dollar baisse-t-il alors que la bourse monte ?

Le dollar est considéré comme une "valeur refuge". Quand les investisseurs sont rassurés (fin de guerre), ils vendent leurs dollars pour acheter des actifs plus risqués mais plus rentables, comme des actions. Cela fait baisser la valeur de la monnaie.