L’or bondit de 2 % sur fond d’affaiblissement du dollar américain 📈

L'or a progressé de près de 2 % aujourd'hui, rebondissant à la suite du cessez-le-feu au Moyen-Orient pour atteindre environ 4 800 dollars, tandis que l'argent a dépassé les 77 dollars l'once, gagnant près de 6 %. La perspective d'une baisse des prix du pétrole et de la réouverture du détroit d'Ormuz semble atténuer les risques d'inflation et, par conséquent, les perspectives d'un nouveau resserrement monétaire de la part des banques centrales. La nouvelle dynamique du marché a pesé aujourd’hui sur le dollar, provoquant un rebond de près de 0,8 % de la paire EUR/USD, tandis que la faiblesse de la devise américaine soutient davantage les flux d’investissement vers les métaux précieux. Le retour au calme sur les marchés de l'énergie fait également naître l'espoir d'une demande industrielle plus stable pour l'argent, ce qui devrait soutenir les fondamentaux sous-jacents à ce rebond ; à condition que le cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis, Israël et l'Iran débouche sur une paix durable au Moyen-Orient et aboutisse finalement à un accord de paix définitif. Pour l'instant, ce scénario est possible, mais loin d'être certain. L'Iran continue de maintenir des objectifs assez maximalistes dans les négociations, notamment le contrôle total du détroit d'Ormuz, le droit de poursuivre un programme nucléaire civil et la levée des sanctions. GOLD et SILVER (D1) L'or a reculé après avoir atteint 4 850 $ (la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, ligne orange), et le franchissement de ce niveau semble désormais constituer le principal défi pour les haussiers. Il convient de noter que le cours a récemment réagi de manière positive, repassant au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (ligne rouge) et amorçant une nouvelle impulsion haussière. Dans un scénario baissier, la zone autour de 4 350 $ pourrait s'avérer être un niveau de soutien très important ; depuis son plus bas local récent, l'or a déjà rebondi de près de 20 %. Source: xStation5 L'argent s'échange aujourd'hui à son plus haut niveau depuis le 18 mars, mais il reste encore bien en deçà des niveaux observés pas plus tard qu'à la fin janvier, où il cotait près de 120 dollars l'once. Comme pour l'or, la zone autour de 65 dollars semble actuellement constituer un niveau de soutien important pour l'argent. Source: xStation5

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