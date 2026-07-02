🟡L'or brille après le NFP

Le rapport sur le marché du travail américain du mois de juin s'est révélé être une énorme déception pour les marchés. Le nombre de nouveaux emplois non agricoles (NFP) n'a augmenté que de 57 000, un chiffre nettement inférieur aux prévisions du marché, qui tablaient sur un résultat de l'ordre de 110 000 à 113 000. La révision des données antérieures et le recul du secteur des loisirs, malgré la Coupe du monde de la FIFA en cours, constituent une surprise majeure. Rien qu’en juin, selon ces données, l’emploi dans le secteur des loisirs a reculé de 61 000, et la révision sur deux mois s’est élevée à -67 000, ce qui porte le total à -128 000 pour les trois derniers mois ! Tableau des variations de l’emploi par secteur The decline in the leisure sector over Au cours des trois derniers mois, la hausse a été très forte et la plus importante de tous les secteurs. Source : Bloomberg Finance LP Ces chiffres décevants ont immédiatement pesé sur le cours du dollar américain (USD), ce qui profite bien sûr à l’or, qui teste à nouveau la barre des 4 100 USD l’once. Le marché a clairement revu à la baisse ses anticipations concernant les hausses de taux d'intérêt, ce qui va dans le sens de la position plus modérée adoptée par Kevin Warsh lors de la table ronde qui s'est tenue hier à Sintra. À l'heure actuelle, le marché n'anticipe plus de hausse complète en octobre, mais uniquement en décembre. Analyse technique de l'or sur le graphique quotidien (D1) Sur le graphique, on observe un rebond clair des cours, le support se maintenant au niveau de 4 000 USD l'once. Nous observons actuellement les plus hauts niveaux depuis le 23 juin, et le retracement de 38,2 % de la forte vague haussière amorcée en 2022 est en train d'être testé. Si cette résistance est franchie avec succès, le prochain objectif sera de s'attaquer à la limite supérieure de la formation en biseau descendant, aux alentours de 4 230 USD l'once. Source : xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."