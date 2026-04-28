📉L'or recule de 1,5 % alors que la hausse du prix du pétrole pèse sur les métaux précieux

La hausse de près de 3 % enregistrée aujourd’hui par les contrats à terme sur le pétrole exerce une pression sur les cours des métaux précieux et favorise la poursuite des prises de bénéfices après le récent rebond du marché des métaux.

Les rendements des bons du Trésor américain progressent aujourd’hui de plus de 2 points de base, tant pour les obligations à 10 ans que pour celles à 5 ans. L’indice du dollar américain a connu une « forte » progression, rebondissant de 98 à 98,55 au cours des dernières heures.

Graphiques OR, ARGENT et PÉTROLE (H1)

Le cours de l'or a reculé, passant de près de 4 900 $ à 4 600 $ l'once, et il semble que, si cette tendance se poursuit, des niveaux situés entre 4 300 $ et 4 400 $ l'once ne puissent être exclus.

Source: xStation5

Le cours de l'argent a reculé de 12 % par rapport à ses plus hauts récents et oscille actuellement autour de 73 dollars l'once, soit environ 40 % de moins que les 120 dollars l'once enregistrés à la fin janvier et au début février.

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Les cours du pétrole ont baissé, passant d'environ 112 dollars à environ 103,7 dollars le baril, après avoir fortement rebondi depuis un niveau d'environ 83 dollars le baril. Le niveau de Fibonacci de 71,8 % semble désormais constituer une résistance importante.

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