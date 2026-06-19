🚩 L'or recule de 1,5% après que Goldman Sachs a revu à la baisse son objectif de cours pour l'or en 2026

Points clés Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions concernant le cours de l'or en fin d'année, à 4 900 dollars l'once, dans un contexte où l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale ne baisse pas ses taux d'intérêt.

La banque tablait auparavant sur un cours de l'or de 5 300 dollars l'once en fin d'année.

Le métal précieux poursuit sa baisse, entamée après la réunion de politique monétaire de la Fed, et s'échange désormais autour de 4 150 dollars l'once.

Les cours de l’or sont en baisse aujourd’hui sur l’ensemble des marchés mondiaux, et la décision de Goldman Sachs d’abaisser son objectif de cours pour l’or à 4 900 dollars semble globalement en phase avec la situation actuelle du marché des métaux, où le sentiment continue de se refroidir après la remontée spéculative observée en début d’année. Suite à l’accord entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs ont détourné leur attention des risques géopolitiques pour se recentrer sur la politique de la Réserve fédérale et le raffermissement du dollar américain, mettant ainsi l’or sur la voie d’une troisième baisse hebdomadaire consécutive. Les investisseurs ont rapidement recommencé à anticiper un scénario de taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps aux États-Unis. Bien que la Réserve fédérale ait laissé ses taux inchangés, son message a été interprété comme belliciste. Plusieurs décideurs politiques estiment encore qu’il existe une marge de manœuvre pour au moins une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année.

Les rendements des bons du Trésor américain ont progressé, tandis que le dollar s’est raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d’un an. Cela crée un environnement difficile pour l’or, qui n’offre aucun rendement et tend à perdre de son attrait lorsque les actifs rémunérés procurent des rendements plus élevés.

Les marchés anticipent actuellement une probabilité de plus de 80% d’une nouvelle hausse des taux de la Fed avant la fin de l’année, ce qui limite la demande d’investissement pour ce métal précieux.

Une incertitude supplémentaire est apparue après le report des négociations entre Washington et Téhéran. Bien que l’accord provisoire reste en vigueur, des questions commencent à se poser quant à sa pérennité à long terme.

Les cours du pétrole ont rebondi vendredi, mais sur la semaine, ils restent soumis à une forte pression. Les anticipations d’une normalisation progressive du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ont réduit la prime de risque géopolitique intégrée dans les prix de l’énergie.

Une faiblesse est également observable dans l’ensemble du secteur des métaux. L’argent a reculé d’environ 2%, le platine d’environ 1,5%, tandis que le cuivre a également subi des pressions, ce qui suggère une attitude plus prudente des investisseurs à l’égard du secteur des matières premières dans son ensemble.

À court terme, l’or reste largement influencé par le dollar américain, les rendements des bons du Trésor et les anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale. Tant que les marchés continueront d’anticiper une hausse des taux d’intérêt américains, le potentiel de hausse de ce métal précieux pourrait rester limité. OR (H1) Source: xStation5

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