L'or recule, l'argent atteint son plus bas niveau depuis décembre 2025 📉 La Deutsche Bank revoit à la baisse ses prévisions concernant l'or

L'or recule aujourd'hui de près de 0,7 %, s'échangeant sous la barre des 4 100 dollars l'once, alors que la Deutsche Bank a considérablement revu à la baisse ses prévisions concernant le marché des métaux précieux. La banque a abaissé ses prévisions concernant le cours moyen de l'or pour le troisième trimestre 2026 à 4 300 dollars l'once et pour le quatrième trimestre 2026 à 4 800 dollars l'once, ce qui représente des révisions à la baisse de plus de 22 % et 17 %, respectivement. En avril dernier encore, la Deutsche Bank prévoyait que l’or pourrait s’apprécier jusqu’à 6 000 dollars l’once, invoquant les déficits budgétaires, les tendances à la dédollarisation et la réduction de l’exposition aux bons du Trésor américain par les banques centrales des marchés émergents.

Ce revirement des perspectives s’explique en grande partie par une réévaluation plus restrictive des anticipations concernant la politique de la Réserve fédérale et par la vigueur persistante des données économiques américaines. La Deutsche Bank estime que la réévaluation des anticipations concernant la Fed et la résilience de l’économie américaine sont désormais les principaux freins à l’or. Son scénario de base table sur le maintien des taux inchangés par la Fed jusqu’à la fin de 2026, mais la banque prévient que trois à quatre hausses de taux supplémentaires pourraient faire chuter le cours de l’or jusqu’à 3 800 dollars l’once.

Pourquoi l’or et l’argent sont-ils en baisse ?

Goldman Sachs a également revu à la baisse ses prévisions de fin d’année pour l’or de 500 dollars, à 4 900 dollars l’once, et ne table plus sur des baisses de taux de la Fed en 2026.

Bank of America est revenue sur son objectif précédent de 6 000 dollars, estimant qu’une inflation persistante pourrait nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

Les sorties de capitaux des ETF adossés à l’or suggèrent que la demande des investisseurs est nettement plus faible que lors des précédents marchés haussiers.

Les décotes des cours de l’or chinois par rapport au Comex indiquent que les importations chinoises ne devraient pas apporter un soutien significatif au marché.

Les banques centrales restent le pilier le plus solide de la demande et devraient continuer à soutenir le marché à plus long terme.

L’or a chuté de plus de 22 % depuis le début du conflit entre les États-Unis et l’Iran fin février, alors qu’il bénéficie traditionnellement d’une montée des risques géopolitiques.

L’argent a enregistré une performance encore plus médiocre, perdant environ un tiers de sa valeur depuis fin février et reculant de plus de 5 % au cours de la dernière séance.

Les contrats à terme sur l’or ont clôturé mardi en baisse d’environ 1,3 %, à près de 4 149 dollars l’once, tandis que les cours au comptant ont brièvement frôlé les 4 090 dollars.

Le raffermissement du dollar américain continue de peser sur les métaux précieux, l’indice du dollar ayant progressé d’environ 0,8 % depuis la dernière réunion de la Fed.

Les marchés attendent le rapport sur l’inflation PCE

Le prochain test majeur pour l’or sera la publication prochaine du rapport américain sur l’inflation PCE. Un chiffre supérieur aux prévisions pourrait renforcer le discours « hawkish » de la Fed et apporter un soutien supplémentaire tant au dollar qu’aux rendements des bons du Trésor. Pour l’or, cela représenterait un environnement plus difficile, car ce métal ne génère pas de revenus et est en concurrence directe avec des actifs rémunérateurs de plus en plus attractifs.

Le climat macroéconomique actuel suggère que la géopolitique à elle seule ne suffit plus à faire grimper les métaux précieux. Tant que l’économie américaine restera résiliente, que le dollar restera fort et que la Réserve fédérale maintiendra une orientation restrictive, l’or et l’argent pourraient avoir du mal à retrouver leur tendance haussière antérieure.

Si l’on examine le graphique, l’or teste actuellement des plus bas locaux dans une fourchette comprise entre 4 000 et 4 100 dollars l’once, tandis que le RSI journalier est tombé à un peu moins de 34, se rapprochant ainsi de la zone de survente. Les dernières séances ont également été marquées par un volume de ventes prédominant.

Source: xStation5

L'argent a déjà franchi à la baisse son plus bas niveau local du 23 mars et a brièvement atteint son plus bas niveau depuis la mi-décembre 2025.

Source: xStation5