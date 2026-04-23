L'Oréal a publié mercredi 22 avril après la clôture d'Euronext Paris un chiffre d'affaires trimestriel de 12,15 milliards d'euros, en progression à données comparables ajustée de 6,7%. Le numéro un mondial des cosmétiques dépasse nettement le consensus Bloomberg qui tablait sur une hausse de l'ordre de 5,7%. L'action L'Oréal bondit de 8,35% à l'ouverture ce jeudi, alors que les grands groupes du luxe ont publié des trimestriels plus mitigés.

Une croissance T1 2026 au-dessus des attentes

Un chiffre d'affaires de 12,15 milliards d'euros

Le chiffre d'affaires de L'Oréal au premier trimestre 2026 atteint 12,15 milliards d'euros, contre 11,7 milliards un an plus tôt. La croissance en données publiées s'établit à 3,6%. En données comparables ajustées du calendrier de transformation informatique, la hausse atteint 6,7%, au-dessus des attentes du marché.

Cette performance place le groupe au-dessus du consensus Bloomberg et marque une accélération par rapport au quatrième trimestre 2025. La dynamique est d'autant plus notable que plusieurs groupes français du luxe ont publié des chiffres inférieurs à leurs prévisions sur la même période, affectés par les répercussions régionales de la crise au Moyen-Orient.

Le directeur général Nicolas Hieronimus a évoqué une accélération des gains de parts de marché du groupe à l'échelle mondiale. Il a confirmé viser une progression des ventes et des bénéfices sur l'ensemble de l'exercice 2026, malgré le climat géopolitique et macroéconomique incertain.

Les quatre divisions contribuent à la hausse

Les quatre divisions de L'Oréal enregistrent une croissance au premier trimestre. Les Produits Professionnels (Kérastase, Redken, L'Oréal Professionnel) signent la plus forte progression avec un chiffre d'affaires en hausse de 14,5% à 1 462 millions d'euros, portés par les récentes innovations dans le soin du cheveu premium.

La Beauté Dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, SkinCeuticals) progresse de 6,2% en publié à 2 215 millions d'euros, soit +10,2% en données comparables ajustées. La Roche-Posay bénéficie notamment du succès de la gamme Cicaplast, tandis que SkinCeuticals poursuit son expansion internationale.

La division Grand Public (L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline) progresse de 2,1% en publié à 4 368 millions d'euros, soit +4,1% en données comparables ajustées. L'Oréal Luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Prada, Valentino) affiche un chiffre d'affaires quasi stable à 4 107 millions d'euros en publié, mais en croissance de 5,6% en données comparables ajustées.

Une surperformance marquée face aux valeurs du luxe

Les parfums et le soin du cheveu tirent la croissance

Les parfums et le soin du cheveu premium constituent les deux principaux moteurs de la croissance au premier trimestre. Dans le soin capillaire, Kérastase et Redken ont bénéficié du lancement de produits comme Kérastase Gloss Absolu Crème ou Acidic Growth Full de Redken.

Dans le segment Luxe, les parfums avancent avec une contribution marquée des marques Prada, Yves Saint Laurent, Valentino et Armani. Le soin de la peau amorce pour sa part une reprise, soutenu par l'accélération de l'innovation et la remontée de la demande en Asie. L'e-commerce affiche une croissance à deux chiffres sur le trimestre, tiré par les marchés émergents et l'Europe.

Le 31 mars, L'Oréal a finalisé l'acquisition de Kering Beauté, opération annoncée en octobre 2025 pour environ 4 milliards d'euros et incluant notamment la maison de parfums Creed. Cette opération, non intégrée dans les chiffres du T1, viendra renforcer le portefeuille du groupe dans le segment des parfums de luxe à compter du deuxième trimestre.

L'Amérique du Nord et les marchés émergents accélèrent

La croissance est portée par deux zones en particulier : l'Amérique du Nord (+7,6% à données comparables ajustées), deuxième marché du groupe, et la zone SAPMENA-SSA (Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique), qui progresse de 15,4% grâce à la dynamique des marchés émergents.

L'Europe, premier contributeur du groupe, affiche une croissance de 5,5%, soutenue par la division Grand Public. En Asie du Nord, principalement en Chine, l'activité progresse de 4,8% à données comparables ajustées, avec une reprise confirmée pour la division Luxe malgré un environnement toujours difficile dans le Travel Retail.

Le Moyen-Orient, touché par les retombées du conflit régional notamment aux Émirats arabes unis, constitue une zone de faiblesse. Les ventes totales du groupe dans la région, Travel Retail inclus, pèsent environ 2% à 3% du chiffre d'affaires consolidé, ce qui limite l'exposition du dossier par rapport aux acteurs du luxe dont la clientèle cible y est plus concentrée.

L'action L'Oréal bondit de 8,35% à l'ouverture

Un rebond porté par la surperformance face au luxe

L'action L'Oréal bondit de 8,35% à l'ouverture d'Euronext Paris ce jeudi, après une clôture la veille autour de 349€. Le titre profite du contraste avec les publications récentes des groupes du luxe, pénalisées par le ralentissement du Moyen-Orient et les incertitudes géopolitiques.

La capitalisation boursière du groupe, qui s'établissait à 195,7 milliards d'euros fin 2025, retrouve une trajectoire plus favorable après plusieurs trimestres de consolidation. L'exposition très majoritaire de L'Oréal au segment de la beauté grand public et dermatologique, moins cyclique que le luxe haut de gamme, apparaît comme un avantage dans le contexte actuel.

L'Oréal a également annoncé en mars la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros ou 2 millions d'actions, à exécuter d'ici au 30 juin 2026. Les titres rachetés ont vocation à être annulés, ce qui soutiendra mécaniquement le bénéfice par action.

Perspectives 2026 et catalyseurs à venir

Le groupe maintient ses objectifs annuels de hausse des ventes et des bénéfices pour 2026, appuyé sur un portefeuille très diversifié allant du maquillage grand public aux parfums de luxe et aux produits professionnels dermatologiques. Cette diversification permet d'absorber les arbitrages des consommateurs en période d'incertitude économique.

Le résultat net 2025 avait baissé de 4,4% pour s'établir à 6,1 milliards d'euros, affecté par des effets de change défavorables et une surtaxe exceptionnelle temporaire sur les grandes entreprises françaises. La levée de cette surtaxe en 2026 constitue un facteur de soutien à la rentabilité.

Les prochains catalyseurs identifiés pour l'action L'Oréal sont l'intégration de Kering Beauté au deuxième trimestre, le déploiement mondial de Color Wow dans les Produits Professionnels et les effets du partenariat étendu avec NVIDIA sur l'innovation produit. La publication des résultats semestriels 2026 est attendue fin juillet.

❓ FAQ

Pourquoi l'action L'Oréal bondit-elle de 8,35% après les résultats du T1 2026 ?

L'action L'Oréal gagne 8,35% à l'ouverture du jeudi 23 avril, après la publication de la veille au soir. Cette hausse s'explique par une croissance à données comparables ajustée de 6,7%, nettement au-dessus du consensus Bloomberg de l'ordre de 5,7%. La surperformance du groupe face aux valeurs du luxe, qui ont publié des chiffres mitigés sur le même trimestre, renforce la thèse de L'Oréal comme gagnant relatif dans le secteur de la beauté.

Quelles sont les divisions de L'Oréal qui progressent le plus au T1 2026 ?

Les quatre divisions enregistrent une croissance au premier trimestre. Les Produits Professionnels affichent la plus forte progression publiée avec +14,5%, tirés par Kérastase et Redken. La Beauté Dermatologique progresse de 10,2% à données comparables ajustées, portée par La Roche-Posay, CeraVe et SkinCeuticals. La division Grand Public et L'Oréal Luxe progressent de 4,1% et 5,6% en données comparables ajustées respectivement.

Comment investir sur l'action L'Oréal et dans le secteur des cosmétiques ?

L'exposition directe à L'Oréal passe par l'achat d'actions cotées sur Euronext Paris sous le symbole OR, éligibles au PEA. Le titre fait partie des valeurs françaises logeables dans un PEA, avec une fiscalité avantageuse après cinq ans de détention. Pour une approche diversifiée, des ETF sur l'indice CAC 40 ou sur le secteur de la consommation offrent une exposition indirecte au dossier.

Quel a été l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'activité de L'Oréal ?

L'Oréal a indiqué une consommation affectée au Moyen-Orient depuis le début du conflit régional, en particulier aux Émirats arabes unis. Toutefois, la zone pèse environ 2% à 3% du chiffre d'affaires total du groupe, Travel Retail inclus. La croissance de 15,4% enregistrée dans l'ensemble de la zone SAPMENA-SSA (Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique) confirme que l'impact reste contenu à l'échelle du groupe.

Quelle est la guidance de L'Oréal pour l'année 2026 ?

Nicolas Hieronimus a confirmé l'objectif d'une hausse des ventes et des bénéfices sur l'ensemble de l'exercice 2026, en dépit du climat géopolitique et macroéconomique incertain. L'intégration de Kering Beauté (Creed), finalisée le 31 mars, ainsi que le déploiement mondial de Color Wow dans les Produits Professionnels viendront soutenir l'activité sur les prochains trimestres.