⬇️ L'US 500 en baisse

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) connaissent un recul significatif après que la dernière réunion présidée par Jerome Powell a donné une « douche froide » aux marchés en adoptant une orientation restrictive. Bien que Powell quitte ses fonctions, l'aile restrictive de la Fed (représentée notamment par Hammack, Kashkari et Logan) a clairement indiqué que l'inflation — alimentée par les chocs énergétiques et la hausse des prix du pétrole — reste un risque trop élevé pour envisager un assouplissement monétaire. Les investisseurs s'inquiètent de la division interne au sein du Comité, qui laisse penser que l'ère post-Powell pourrait marquer le début d'une approche encore plus restrictive en matière de taux d'intérêt. Cette incertitude monétaire frappe les marchés au pire moment possible — juste avant la publication des résultats financiers clés des géants de la tech. Il convient toutefois de noter qu'une source majeure d'inquiétude à Wall Street n'est pas nécessairement les bénéfices eux-mêmes, mais plutôt les dépenses d'investissement (Capex) « vertigineuses » consacrées au développement de l'IA. Le marché surveille avec inquiétude les plans d'investissement des plus grandes entreprises technologiques, craignant pour leur rentabilité à court terme face à des dépenses en forte hausse. Alphabet (Google) : Capex prévu pour 2026 : 175 à 185 milliards de dollars, soit près du double des dépenses déjà colossales de 2025 (91,4 milliards de dollars).

175 à 185 milliards de dollars, soit près du double des dépenses déjà colossales de 2025 (91,4 milliards de dollars). Réaction du marché : Les investisseurs recherchent frénétiquement le moindre signe d'une révision à la baisse de ces prévisions, craignant leur impact sur les marges. Microsoft : Dépenses d'investissement estimées pour le trimestre en cours : la somme astronomique de 35,2 milliards de dollars.

la somme astronomique de 35,2 milliards de dollars. Signaux de la direction : D Les déclarations selon lesquelles les dépenses du second semestre dépasseront celles du premier semestre ont fait craindre une nouvelle « croissance » de ces dépenses dans les années à venir.

D Les déclarations selon lesquelles les dépenses du second semestre dépasseront celles du premier semestre ont fait craindre une nouvelle « croissance » de ces dépenses dans les années à venir. Enjeu majeur : L'absence de puces IA propriétaires signifie que chaque dollar dépensé en infrastructure est alourdi par les marges élevées des principaux fournisseurs (Nvidia). Meta : Dépenses d'investissement prévues pour 2026 (Mark Zuckerberg) : 115 à 135 milliards de dollars, contre moins de 70 milliards en 2025.

115 à 135 milliards de dollars, contre moins de 70 milliards en 2025. Total des dépenses d'exploitation : pourrait atteindre la somme inimaginable de 169 milliards de dollars. Résumé Le recul actuel de l'indice US500 résulte d'un « double coup dur ». D'une part, une Fed belliciste pourrait limiter les espoirs d'un accès à des capitaux moins chers ; d'autre part, les géants de la tech entrent dans une phase de dépenses sans précédent qui pourrait « brûler » leurs liquidités plus vite que l'IA ne génère de bénéfices réels. Si les rapports d'aujourd'hui confirment que la course à l'armement technologique coûtera plus cher que ne le suggéraient même les scénarios les plus exagérés — et si nous ne constatons pas de retour sur investissement significatif —, le niveau de soutien à 7 100 points de l'indice US500 pourrait être mis à rude épreuve. Dans le même temps, la réduction de ces dépenses pourrait être perçue par les investisseurs comme un signe de faiblesse ; par conséquent, la seule issue à cette situation est de démontrer des rendements élevés et une base d'utilisateurs en croissance. L'indice US500 recule pour la deuxième journée consécutive, ce qui pourrait marquer sa plus forte correction depuis fin mars. C'est d'ailleurs au cours de cette période que l'indice avait enregistré pour la dernière fois deux jours consécutifs de baisse. Le premier support important se situe à 7 100, suivi de 7 000, au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Source : xStation5

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