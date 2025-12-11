L'US100 baisse après Oracle

Les gains enregistrés à la suite de la décision de la Fed se sont rapidement évaporés, les résultats décevants d'Oracle (ORCL.US) ayant assombri le moral des investisseurs et durement touché les valeurs technologiques. Les investisseurs ont détourné leur attention de la perspective de nouvelles baisses de taux pour se concentrer à nouveau sur les fondamentaux du secteur technologique, où refont surface les inquiétudes concernant les valorisations tendues, les dépenses excessives en infrastructures d'IA et la lenteur des retours sur capitaux investis. Les actions liées à l'IA ont subi des pressions après la publication des résultats d'Oracle : Nvidia et AMD ont reculé d'environ 1 %, tandis que CoreWeave a chuté de près de 4 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont chuté de plus de 1,5 % à leur plus bas niveau de la journée, entraînant les valeurs technologiques asiatiques à la baisse. Actuellement, l'US100 recule d'environ 0,8 %, tandis que l'US500 perd 0,6 %. En Asie, les actions de SoftBank, fortement liées à OpenAI, ont chuté de plus de 8 % à Tokyo.

Les actions Oracle ont chuté de plus de 10 % après la clôture de la bourse, après que les revenus du deuxième trimestre fiscal aient été bien inférieurs aux attentes du marché. Cette faiblesse est particulièrement préoccupante compte tenu du positionnement d'Oracle dans le boom de l'IA et des inquiétudes croissantes concernant les valorisations gonflées dans l'ensemble du secteur.

La société a révélé une forte augmentation des dépenses consacrées aux centres de données et à l'infrastructure matérielle liés à l'IA, mais les résultats suggèrent que la monétisation progresse plus lentement que ne l'espéraient les investisseurs. Le déséquilibre entre la hausse des coûts et le ralentissement de la croissance des revenus suscite de nouvelles inquiétudes.

Le bitcoin a perdu plus de 2,5 % aujourd'hui, effaçant son rebond post-Fed de 94 000 dollars pour revenir à 90 000 dollars, signe évident du retour de l'aversion au risque sur le marché. L'indice US100 tente de se stabiliser après la vague de ventes et est repassé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 heures. Malgré la volatilité de la fin de l'automne, le Nasdaq 100 affiche toujours une hausse de près de 22 % cette année, tandis que l'indice MSCI Global Equity reste en hausse de plus de 20 % depuis le début de l'année, en passe de réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 2019. Source: xStation5 Le Bitcoin a presque instantanément effacé les gains liés à la Fed lorsque les contrats à terme américains ont été renouvelés. Source: xStation5 Oracle inquiète Wall Street, mais est-ce justifié ? Au lieu de calmer les marchés, le rapport trimestriel d'Oracle a relancé le débat sur la question de savoir si les dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle sont excessives. Cette préoccupation est-elle justifiée ? Rappelons qu'en septembre, Oracle a conclu un contrat très médiatisé de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec OpenAI pour la fourniture de capacités de calcul, ce qui a fait grimper le cours de l'action en une seule séance. À la suite de cette annonce, Larry Ellison est brièvement devenu l'homme le plus riche du monde. Au cours des six derniers mois, la société a signé environ 385 milliards de dollars de contrats supplémentaires, notamment avec Nvidia et Meta Platforms, mais l'optimisme autour de l'action s'estompe. Au cours du dernier trimestre, Oracle a réalisé un bénéfice de 2,26 dollars par action, bien supérieur aux prévisions de 1,64 dollar, mais son chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 16,06 milliards de dollars, manquant les attentes de 16,2 milliards de dollars. Malgré cette déception, Oracle a tout de même enregistré une croissance de 14 % de son chiffre d'affaires et une augmentation remarquable de 68 % des ventes d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) à 4,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires total du cloud a atteint 7,98 milliards de dollars (contre 7,92 milliards prévus). Cela n'a toutefois pas suffi à satisfaire Wall Street.

Le bénéfice net est passé de 3,15 milliards de dollars l'année précédente à 6,14 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des logiciels a diminué de 3 % pour s'établir à 5,88 milliards de dollars, en dessous des 6,06 milliards de dollars attendus. Malgré un bénéfice net plus élevé, le flux de trésorerie disponible du trimestre de novembre était négatif de 10 milliards de dollars, bien pire que les 5,2 milliards de dollars prévus.

Pour le prochain trimestre, la société prévoit un bénéfice de 1,70 à 1,74 dollar par action et une croissance du chiffre d'affaires de 19 à 21 % par rapport à l'année précédente. Le consensus s'établissait à 1,72 dollar par action et 16,87 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui implique une croissance d'environ 19 %.

Oracle a également augmenté ses dépenses d'investissement annuelles prévues de 15 milliards de dollars pour les porter à 50 milliards de dollars, soit une augmentation de 40 % par rapport aux 21 milliards de dollars de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires signé mais non encore comptabilisé a bondi à 528 milliards de dollars, soit une augmentation impressionnante de 438 % par rapport à l'année précédente et une hausse notable par rapport aux 455 milliards de dollars du trimestre précédent.

Le pipeline est énorme et continue de s'étendre, et Oracle prévoit 4 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour l'exercice 2027.

OpenAI s'est engagé à dépenser plus de 300 milliards de dollars dans l'infrastructure d'Oracle sur cinq ans, ce qui constitue la pierre angulaire de la position d'Oracle dans l'écosystème de l'IA. Le défi pour les marchés est que cette expansion agressive des centres de données et de l'infrastructure d'IA a stimulé les commandes, mais a également considérablement alourdi la dette de l'entreprise.

Oracle insiste sur le fait qu'elle maintiendra sa notation de crédit « investment grade » et affirme qu'une partie du financement proviendra des clients qui fournissent leurs propres puces pour les installer dans les centres de données d'Oracle, ainsi que des fournisseurs qui proposent des puces dans le cadre de contrats de location. Les nouveaux engagements ont porté les dépenses d'investissement annuelles prévues à environ 50 milliards de dollars (contre 35 milliards estimés en septembre), contre 21 milliards de dollars pour l'exercice précédent.

L'entreprise a répondu aux rapports d'analystes suggérant qu'Oracle pourrait avoir besoin de plus de 100 milliards de dollars pour mener à bien l'expansion de son infrastructure. Oracle affirme que ses besoins réels en matière de financement seront inférieurs. Au cours du trimestre, Oracle a nommé Clay Magouyrk et Mike Sicilia comme nouveaux PDG et a lancé une suite d'agents IA conçus pour automatiser les processus financiers, RH et commerciaux. Les bénéfices GAAP et ajustés ont été stimulés par un gain avant impôts de 2,7 milliards de dollars provenant de la vente de sa participation dans le fabricant de puces Ampere, que SoftBank a accepté d'acquérir pour 6,5 milliards de dollars. Oracle a expliqué avoir vendu Ampere car la production de ses propres puces n'était plus considérée comme stratégiquement nécessaire. La société vise désormais à utiliser les puces préférées de ses clients. Les actions Oracle ont chuté de 23 % en novembre, enregistrant leur pire performance mensuelle depuis 2001. Le cours reste environ 30 % en dessous du pic atteint en septembre, mais il affiche toujours une hausse de plus de 30 % depuis le début de l'année, surpassant ainsi le Nasdaq. Source: xStation5 Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

