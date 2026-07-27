La Chine fabrique ses propres machines de fabrication de puces. ASML sous pression alors que la guerre technologique entre dans une nouvelle phase

La Chine envoie une nouvelle fois aux marchés le signal qu’elle entend accélérer la construction de son propre écosystème technologique. Ces dernières semaines, Pékin a surpris les marchés mondiaux avec une série d’annonces concernant l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Tout d’abord, des informations ont fait état des progrès réalisés dans le domaine des puces d’IA développées localement.

Puis, l’attention mondiale s’est tournée vers le modèle Kimi K3 de Moonshot AI qui, selon les informations disponibles, offrirait des capacités comparables à certaines des solutions les plus avancées mises au point par des leaders occidentaux tels qu’OpenAI et Anthropic.

Aujourd’hui, la Chine franchit une nouvelle étape, bien plus fondamentale. Selon les médias, Pékin a commencé à produire localement des machines de lithographie DUV, des équipements utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs. Il s’agit précisément de l’un des domaines qui, depuis des années, constitue l’un des principaux freins pour l’industrie chinoise des puces électroniques.

Si ces informations se confirment, cela constituerait l’une des avancées les plus significatives du secteur technologique chinois, car cela représenterait une tentative de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, non seulement pour les puces électroniques elles-mêmes, mais aussi pour les équipements nécessaires à leur fabrication.

Cette nouvelle s’est rapidement répercutée sur les marchés financiers. Les actions d’ASML, le plus grand fabricant mondial de machines de lithographie, ont subi des pressions, les investisseurs ayant commencé à réévaluer les risques à long terme liés au développement d’alternatives chinoises aux technologies occidentales.

Source: XTB Research

Cela ne signifie toutefois pas que la position d’ASML soit soudainement menacée. L’entreprise néerlandaise conserve en effet un énorme avantage technologique, notamment dans le domaine des machines EUV les plus avancées, indispensables à la fabrication des puces les plus sophistiquées au monde. Néanmoins, la réaction du marché montre que les investisseurs sont de plus en plus attentifs à la rapidité avec laquelle la Chine tente de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

Les machines de lithographie comptent parmi les systèmes industriels les plus complexes au monde. Elles permettent d’imprimer des motifs extrêmement précis sur des plaquettes de silicium, qui servent ensuite à fabriquer les processeurs modernes. Depuis des décennies, ce marché est dominé par une poignée d’entreprises seulement, ASML occupant une position unique dont les technologies sont devenues l’un des piliers de l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

L’accès à ces technologies est également devenu l’un des enjeux majeurs de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Les restrictions à l’exportation visaient à freiner le développement par Pékin des puces les plus avancées, mais les conséquences se sont avérées plus complexes. Loin de mettre un frein aux ambitions technologiques de la Chine, elles ont accéléré les investissements dans des solutions nationales.

La Chine a commencé à mettre en place sa propre chaîne d’approvisionnement, couvrant non seulement la conception des puces, mais aussi la fabrication des semi-conducteurs et les équipements utilisés dans les usines de puces.

Dans ce contexte, le développement de machines DUV nationales revêt une importance capitale. Il ne s’agit pas simplement de créer un équipement isolé, mais d’acquérir des capacités qui, depuis des décennies, sont principalement concentrées entre les mains d’entreprises occidentales.

Bien sûr, cela ne signifie pas que la Chine ait atteint le niveau des leaders technologiques mondiaux. Les machines EUV les plus avancées restent hors de portée de l’industrie chinoise, et l’avance d’ASML dans ce domaine reste considérable. Le développement d’une technologie véritablement compétitive nécessiterait encore de nombreuses années de progrès.

Cependant, Pékin n’a pas nécessairement besoin d’atteindre immédiatement une supériorité technologique totale. Son objectif est de construire un écosystème suffisamment avancé qui lui permettra de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et de protéger son industrie nationale contre de futures restrictions.

Cette approche s’est également manifestée dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le succès de DeepSeek, suivi du développement de Moonshot AI et du modèle Kimi K3, a envoyé aux marchés un signal indiquant que les entreprises chinoises sont capables de créer des solutions bien plus compétitives qu’on ne le pensait auparavant.

Jusqu’à récemment, la supériorité technologique occidentale était considérée comme un fossé profond que la Chine mettrait de nombreuses années à franchir. Les développements récents suggèrent toutefois que l’écart pourrait être nettement plus faible qu’on ne le supposait auparavant.

Cela ne signifie bien sûr pas que la Chine ait déjà rattrapé les États-Unis et leurs alliés. Les entreprises occidentales conservent encore d’énormes avantages dans des domaines clés. Nvidia reste le leader du marché des puces d’IA les plus avancées, TSMC contrôle la production des semi-conducteurs les plus sophistiqués au monde, et ASML conserve sa position unique dans la lithographie de pointe.

Cependant, la nature même de la concurrence est en train de changer. La Chine démontre qu’elle est prête à investir d’énormes ressources dans le développement de ses propres technologies et à réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

Pour le marché mondial des semi-conducteurs, cela pourrait marquer le début d’un monde technologique plus fragmenté. Pendant des années, l’industrie des puces a fonctionné comme un écosystème mondial interconnecté, les différents pays se spécialisant dans des maillons spécifiques de la chaîne d’approvisionnement. Les États-Unis se concentraient sur la conception des puces, Taïwan sur la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés, et l’Europe sur les technologies critiques liées aux équipements de lithographie.

Aujourd’hui, la Chine tente de mettre en place sa propre version de ce système.

L’importance majeure du lancement de la production nationale de machines DUV ne réside donc pas uniquement dans la technologie elle-même, mais dans le fait que Pékin tente de prendre le contrôle d’un autre maillon crucial de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Pour ASML, cela ne signifie pas la fin immédiate de sa position dominante. Les technologies chinoises ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser de manière réaliste avec les systèmes les plus avancés. Toutefois, pour les investisseurs, il s’agit d’un signal important indiquant que la structure du marché mondial des semi-conducteurs pourrait progressivement commencer à évoluer.

La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine ne porte plus uniquement sur la question de savoir qui est capable de créer la meilleure puce ou le modèle d’intelligence artificielle le plus avancé. Il s’agit désormais de contrôler l’ensemble de l’infrastructure qui rend ces technologies possibles.

Le lancement de la production nationale de machines DUV montre que Pékin ne souhaite pas rester un simple client de la technologie occidentale. La Chine tente de devenir l’un de ses producteurs.

Et c’est précisément pour cette raison que cette évolution pourrait devenir l’un des événements les plus importants pour l’ensemble du marché des semi-conducteurs.

Source: xStation5