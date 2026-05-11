La Chine, Saudi Aramco et le pétrole : quelle suite ?

L'un des phénomènes les plus frappants de ces derniers mois est la divergence totale entre les sentiments et les anticipations, qui transparaît clairement dans les divergences entre les analystes des marchés des matières premières et ceux des marchés boursiers.

Les analystes des matières premières tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde contre une catastrophe résultant de la perte d'environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en carburant. Dans le même temps, les analystes boursiers expliquent les révisions à la hausse successives des prévisions de bénéfice par action. Qui a raison ?

US500 vs PÉTROLE (W1)

Source: xStation5

Pour l'instant, on observe toujours une impasse mystérieuse : les indices et les cours boursiers atteignent de nouveaux records alors même que les prix du pétrole se situent bien au-dessus des niveaux attendus il y a encore quelques mois.

Saudi Aramco est la plus grande entreprise énergétique au monde, contrôlant un secteur articulé autour du pétrole en Arabie saoudite. Le PDG de la société s'est exprimé sur la situation du marché.

Le PDG parle très franchement. Selon Amin Nasser, le marché traverse une période de profond déséquilibre entre l’offre et la demande. Il estime que même si le détroit d’Ormuz était rouvert demain, il faudrait environ un an pour que le marché revienne à la normale. Le président de la société évoque une perte d’un milliard de barils d’approvisionnement en pétrole et souligne que l’ampleur de la crise est sans précédent.

Il est également difficile d’affirmer que la situation actuelle n’est pas bénéfique pour la société. L’Arabie saoudite a construit le puissant oléoduc « Est-Ouest » traversant le désert d’Arabie précisément pour faire face à un scénario tel que celui qui se déroule actuellement. Dans le même temps, les résultats de la société montrent que la flambée des prix du pétrole a fait grimper le bénéfice net de près de 25 % au premier trimestre 2025.

Quelle pourrait être la raison pour laquelle les prix du pétrole semblent réagir avec une certaine prudence à une crise de cette ampleur ?

Source: Bloomberg Finance Lp

Les analyses de Morgan Stanley et de Bloomberg mettent toutes deux l’accent sur les stocks : les réserves de pétrole comptent parmi les facteurs les plus importants.

Dans ce contexte, la Chine est l’acteur principal. Elle importait environ 25 à 35 % de son pétrole du golfe Persique. Dans le même temps, les dernières données montrent que les importations de pétrole de la Chine sont passées de 12 millions de barils à un peu plus de 8 millions, soit une baisse de plus de 3 millions de barils, ou de plus de 30 %. Ce n’est pas une coïncidence : la Chine a profité de la chute des prix du pétrole en 2025 pour constituer un énorme stock de brut. Ces stocks ont-ils été constitués précisément en prévision d’une telle éventualité ?

Source: Bloomberg Finance Lp

Il est impossible de se prononcer à ce sujet — et, dans la pratique, cela n’a pas d’importance. Concrètement, cela signifie que, du seul fait des mesures prises par la Chine, nous pourrions constater un retard important dans la répercussion de la baisse de l’offre sur les prix. La Chine absorbe les pénuries et les pressions inflationnistes — et a un intérêt très fort à le faire. L’industrie chinoise reste en phase de ralentissement, tandis que le maintien des échanges commerciaux avec l’Occident est un impératif pour la Chine.

Une inflation intérieure plus élevée pourrait, dans les circonstances actuelles, contribuer à alléger le poids réel de l’endettement croissant et à stimuler la consommation et l’investissement. Dans le même temps, l’Occident évite une récession – qui serait tout aussi douloureuse pour la Chine qu’elle le serait pour l’Occident lui-même. Ce qu’il est essentiel de comprendre, c’est que ce gel du marché persistera tant que la Chine continuera à subventionner de facto la désinflation mondiale. Il s’agit peut-être là d’un des enjeux clés, mais rarement évoqués, dans le contexte de la prochaine rencontre entre Trump et Xi.

Kamil Szczepański