⚫La chute spectaculaire des stocks de pétrole américains fait encore grimper les prix

Le rapport hebdomadaire de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) concernant l’état des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers a clairement surpris le marché. Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont reculé bien plus fortement que ne le prévoyait le marché, sous l’effet d’une baisse des importations, d’une hausse des exportations et d’un niveau élevé de traitement dans les raffineries. Chiffres clés du rapport de l’EIA (semaine se terminant le 24 juillet) : Stocks commerciaux de pétrole brut : Baisse de 7,2 millions de barils à 404,5 millions de barils (le marché ne s'attendait qu'à une baisse de 0,6 million de barils). Les stocks se situent actuellement à environ 7 % en dessous de la moyenne sur cinq ans .

Baisse de à (le marché ne s'attendait qu'à une baisse de 0,6 million de barils). Les stocks se situent actuellement à environ . Réserve stratégique de pétrole (SPR) : Baisse de 3,8 millions de barils à 307,7 millions de barils en raison de la poursuite des prélèvements sur les réserves d'urgence.

Baisse de à en raison de la poursuite des prélèvements sur les réserves d'urgence. Stocks du hub de Cushing (Oklahoma) : Les stocks de ce point de livraison clé pour les contrats NYMEX ont baissé de 771 000 barils pour s’établir à 18,6 millions de barils.

Les stocks de ce point de livraison clé pour les contrats NYMEX ont baissé de pour s’établir à 18,6 millions de barils. Activité des raffineries : Le taux d’utilisation des capacités a augmenté de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 97,2 % (le débit a augmenté de 271 000 barils par jour pour atteindre 17,3 millions de barils par jour). Les prévisions tablaient sur une baisse du taux d’utilisation de 0,3 point de pourcentage.

Le taux d’utilisation des capacités a augmenté de (le débit a augmenté de 271 000 barils par jour pour atteindre 17,3 millions de barils par jour). Les prévisions tablaient sur une baisse du taux d’utilisation de 0,3 point de pourcentage. Production et échanges : La production américaine s’est maintenue à 13,8 millions de barils par jour . Les importations ont baissé de 124 000 barils par jour (pour s’établir à 5,7 millions de barils par jour), tandis que les exportations ont augmenté de 114 000 barils par jour (pour atteindre 3,5 millions de barils par jour).

La production américaine s’est maintenue à . Les importations ont baissé de 124 000 barils par jour (pour s’établir à 5,7 millions de barils par jour), tandis que les exportations ont augmenté de 114 000 barils par jour (pour atteindre 3,5 millions de barils par jour). Stocks de carburants finis : Essence : Pratiquement inchangés à 211,3 millions de barils (environ 6 % en dessous de la moyenne sur cinq ans ; une baisse de 0,8 million était attendue). La demande quotidienne a augmenté de 94 000 barils par jour pour atteindre 9 millions de barils par jour. Distillats : Augmentation de 1,1 million de barils pour atteindre 110,6 millions de barils (contrairement à la baisse prévue de 0,3 million).

Une surprise de taille et une nette baisse après la phase de consolidation observée ces dernières semaines. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Dans l'ensemble, les stocks ne diminuent pas aussi fortement, ce qui s'explique par une augmentation de la transformation du pétrole brut en carburants. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les réserves stratégiques sont clairement en baisse. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Commentaire de marché Les données de l’EIA indiquent une tension persistante du côté de l’offre aux États-Unis. Les stocks commerciaux de pétrole brut se rapprochent fortement des limites inférieures des plus bas niveaux enregistrés sur cinq ans pour cette période de l’année, et les stocks globaux de produits pétroliers se situent à des niveaux historiquement bas. Le taux de capacité de raffinage très élevé (97,2 %) témoigne d’une forte demande en pleine saison des vacances, ce qui, combiné à la hausse des exportations et à la baisse des réserves stratégiques (SPR), limite la marge de sécurité des États-Unis en matière d’approvisionnement en carburant. Géopolitique : escalade du conflit au Moyen-Orient Au-delà des données fondamentales sur les stocks, la situation au Moyen-Orient reste un facteur déterminant pour les cours du pétrole. Les tensions géopolitiques entraînent des hausses : Les cours du Brent et du WTI enregistrent de fortes hausses de plus de 7,5 % après l’effondrement de la trêve au Moyen-Orient et les attaques directes à la roquette menées par l’Iran contre les forces américaines. Les craintes du marché portent sur la possibilité d’une nouvelle perturbation de la continuité des approvisionnements en pétrole brut et des principales voies maritimes dans la région. Le pétrole WTI enregistre aujourd'hui une forte hausse et repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 périodes. Actuellement, le cours teste la barre des 85 dollars le baril, tandis qu'une résistance importante se situe autour de 87-88 dollars, au niveau du retracement de 50,0 %. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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