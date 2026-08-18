Résumé quotidien : le Nasdaq atteint son plus bas niveau depuis une semaine, l'or et l'argent effacent leurs gains (18 août 2026)

📊 Indices et entreprises Les indices américains ont poursuivi leur baisse, sous l'effet d'une vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs et de la mémoire (indice Philly Semiconductor : -5,5 %) et des inquiétudes liées à la hausse des rendements obligataires mondiaux. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont enregistré les pertes les plus importantes ( US100 : -1,6 %), suivis par le Russell 2000 ( US2000 : -1,1 %), le S&P 500 ( US500 : -0,5 %) et le Dow Jones ( US30 : -0,1 %).

: -1,6 %), suivis par le Russell 2000 ( : -1,1 %), le S&P 500 ( : -0,5 %) et le Dow Jones ( : -0,1 %). Les baisses ont également dominé en Europe. Les plus fortes baisses ont été enregistrées par les contrats à terme sur l’indice italien FTSE MIB ( ITA40 : -0,8 %), l’indice néerlandais AEX ( NED25 : -0,7 %) et l’indice français CAC 40 ( FRA40 : -0,6 %). Seuls le FTSE 100 britannique ( UK100 : +0,05 %) et le SMI suisse ( SUI20 : +0,45 %) ont résisté à la tendance baissière.

: -0,8 %), l’indice néerlandais AEX ( : -0,7 %) et l’indice français CAC 40 ( : -0,6 %). Seuls le FTSE 100 britannique ( : +0,05 %) et le SMI suisse ( : +0,45 %) ont résisté à la tendance baissière. Apple (AAPL.US : +1,5 %) modifiera ses règles applicables aux développeurs de l’UE à compter du mois d’octobre, mettant ainsi fin à un litige en matière d’entente avec la Commission européenne. Ces nouvelles règles harmonisent les taux de commission et interdisent les redirections vers des systèmes de paiement externes pour les utilisateurs de moins de 13 ans, ce qui permettra à l’entreprise d’éviter des amendes pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

modifiera ses règles applicables aux développeurs de l’UE à compter du mois d’octobre, mettant ainsi fin à un litige en matière d’entente avec la Commission européenne. Ces nouvelles règles harmonisent les taux de commission et interdisent les redirections vers des systèmes de paiement externes pour les utilisateurs de moins de 13 ans, ce qui permettra à l’entreprise d’éviter des amendes pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial. Meta (META.US : -3,1 %) fait l’objet d’un procès fédéral intenté par 29 États pour avoir prétendument favorisé de manière intentionnelle la dépendance des jeunes et enfreint les lois sur la protection de la vie privée des enfants. L’entreprise est confrontée à des modifications de sa plateforme imposées par le tribunal et à d’éventuelles sanctions financières allant de 193 milliards à 1 400 milliards de dollars. 🌍 Économie et géopolitique Donald Trump a annoncé la réouverture et le déminage du détroit d’Ormuz par la marine américaine, tout en maintenant un blocus sur les ports iraniens. Le président a ajouté qu’aucune négociation n’était en cours avec l’Iran. Téhéran a menacé de mener des attaques de sabotage contre les navires de passage, ce qui maintient des risques élevés pour le transport de l’énergie. 💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies Une légère aversion au risque se fait sentir sur le marché des changes. L’indice du dollar américain ( USDIDX ) a rebondi de 0,1 %, les sorties de capitaux affectant principalement les devises des pays des Antipodes ( AUDUSD : -0,2 % ; NZDUSD : -0,4 %). USDJPY a progressé de 0,15 % pour s’échanger près de son plus haut niveau depuis la dernière intervention sur le marché des changes (à 159,60). L’EURUSD est resté stable près de 1,157.

) a rebondi de 0,1 %, les sorties de capitaux affectant principalement les devises des pays des Antipodes ( : -0,2 % ; : -0,4 %). a progressé de 0,15 % pour s’échanger près de son plus haut niveau depuis la dernière intervention sur le marché des changes (à 159,60). L’EURUSD est resté stable près de 1,157. L’or (GOLD) a effacé la quasi-totalité de ses gains des deux séances précédentes (-1,2 % à environ 4 360 $). L’argent (SILVER) a reculé de 2,8 % à environ 64 $.

a effacé la quasi-totalité de ses gains des deux séances précédentes (-1,2 % à environ 4 360 $). a reculé de 2,8 % à environ 64 $. Les contrats à terme sur le Brent (OIL) évoluent dans l’incertitude, près de 91 $ le baril, dans un contexte d’impasse diplomatique au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le gaz naturel (NATGAS) ont progressé tant en Europe qu’au NYMEX (+2,7 % et +2,2 %, respectivement).

évoluent dans l’incertitude, près de 91 $ le baril, dans un contexte d’impasse diplomatique au Moyen-Orient. ont progressé tant en Europe qu’au NYMEX (+2,7 % et +2,2 %, respectivement). Le Bitcoin a affiché une légère hausse de 0,6 % à 64 820 $, tandis que l’Ethereum a progressé de 0,5 % à 1 916 $. Le sentiment sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies reste mitigé (Polygon : +2,8 % ; Graph : -1,5 % ; Dogecoin : -0,15 %).

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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