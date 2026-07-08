La visite de Trump à Ankara ne laisse pas présager une escalade totale. Le pétrole limite ses gains et le Nasdaq enraye ses pertes

Principales déclarations concernant le discours de Trump lors du sommet de l'OTAN à Ankara Fin de la voie diplomatique avec l'Iran : Trump a annoncé que l'accord provisoire avec Téhéran était caduc. Il a annoncé de nouvelles frappes (visant notamment les infrastructures énergétiques et l'île de Kharg) afin de « mener la tâche à bien ». Il n'enverra pas de troupes terrestres, mais ne cessera pas de harceler les navires marchands.

Trump a annoncé que l'accord provisoire avec Téhéran était caduc. Il a annoncé de nouvelles frappes (visant notamment les infrastructures énergétiques et l'île de Kharg) afin de « mener la tâche à bien ». Il n'enverra pas de troupes terrestres, mais ne cessera pas de harceler les navires marchands. Accélération de la production à l’échelle de la guerre : Il a qualifié le sommet actuel de l’OTAN de succès, annonçant que les États-Unis pourraient immédiatement quadrupler leur production de munitions, et que Lockheed Martin allait créer un immense centre de services en Europe.

Il a qualifié le sommet actuel de l’OTAN de succès, annonçant que les États-Unis pourraient immédiatement et que Lockheed Martin allait créer un immense centre de services en Europe. Fixation des conditions : Israël doit se retirer du sud du Liban, la Syrie doit contribuer à contenir le Hezbollah, et l’UE (à commencer par l’Espagne) a reçu un avertissement concernant un éventuel embargo commercial.

Israël doit se retirer du sud du Liban, la Syrie doit contribuer à contenir le Hezbollah, et l’UE (à commencer par l’Espagne) a reçu un avertissement concernant un éventuel embargo commercial. Le pétrole comme levier : M. Trump affirme qu’il existe actuellement une offre excédentaire sur le marché et que, à terme, les prix chuteront considérablement. Les États-Unis doivent sécuriser les voies de transport afin que l’acheminement de cette matière première soit « libre, aisé et rapide ». En revanche, il n’exclut pas une pression à la hausse à court terme. Quelle suite pour le pétrole ? Le marché pétrolier dispose désormais de tous les ingrédients pour connaître une nouvelle série de fluctuations spectaculaires, alors que le discours de Trump se heurte à une réalité brutale. D’une part, tout semble indiquer un retour à une pression à la hausse à court terme. Trump aggrave le conflit, et l’Iran menace déjà d’imposer un blocus total du détroit d’Ormuz (par lequel transite un cinquième du pétrole mondial). Pour aggraver la situation, les Américains ne disposent pas d’une grande marge de manœuvre, leurs réserves stratégiques (SPR) ayant actuellement atteint leur niveau le plus bas et se situant au niveau le plus bas depuis 1984. Ajoutez à cela l’interdiction russe d’exporter du diesel, et vous obtenez les ingrédients d’un retour à des prix plus élevés, même si, comme l’histoire le montre, nous devrions avoir depuis longtemps dépassé les pics résultant de ce conflit. Bien que les stocks commerciaux aient légèrement rebondi, les réserves stratégiques ont chuté de manière spectaculaire pour passer sous la barre des 320 millions de barils. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Comme le montre l’histoire en 1990 et en 2022, des hausses se produisent même quatre mois après le début de l’escalade, mais l’amplitude des variations diminue nettement. Source : Bloomberg Finance LP, XTB En revanche, à plus long terme, Trump souhaite inonder le marché du pétrole. Les États-Unis produisent et exportent des carburants à des niveaux records. Le président parie que la surproduction américaine finira par faire baisser les prix. Si M. Trump décide effectivement de lancer une attaque et d’imposer un blocus naval, et si l’Iran ferme à nouveau le détroit d’Ormuz, nous risquons de voir les prix revenir dans une fourchette de 90 à 100 dollars américains le baril. En revanche, s’il met fin aux attaques actuelles et que d’autres responsables politiques annoncent un retour à la table des négociations, le prix du baril de Brent pourrait rapidement revenir aux alentours de 75 dollars américains. Par ailleurs, nous constatons un rebond du NASDAQ 100. Selon les médias, la Chine s'apprêterait à autoriser les petites entreprises à acheter des puces H200 auprès de Nvidia.



Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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