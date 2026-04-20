⚫Le Brent dépasse les 90 dollars le baril

- Reprise des tensions et flambée des prix : Le Brent a bondi de près de 6 %, dépassant les 90 dollars, alors que le détroit d'Ormuz a de nouveau été bloqué et que des attaques réciproques ont visé des navires commerciaux.
- Trêve et diplomatie compromises : La probabilité d’une prolongation du cessez-le-feu a chuté de manière spectaculaire après que l’Iran a accusé les États-Unis de violations et rejeté le cycle de négociations prévu à Islamabad.
- Crise d’approvisionnement et spéculation : On estime que 13 millions de barils de production quotidienne sont privés d’accès aux marchés, l’écart entre les prix physiques et les prix à terme signalant une tension extrême sur le marché.
- Reprise des tensions et flambée des prix : Le Brent a bondi de près de 6 %, dépassant les 90 dollars, alors que le détroit d'Ormuz a de nouveau été bloqué et que des attaques réciproques ont visé des navires commerciaux.
- Trêve et diplomatie compromises : La probabilité d’une prolongation du cessez-le-feu a chuté de manière spectaculaire après que l’Iran a accusé les États-Unis de violations et rejeté le cycle de négociations prévu à Islamabad.
- Crise d’approvisionnement et spéculation : On estime que 13 millions de barils de production quotidienne sont privés d’accès aux marchés, l’écart entre les prix physiques et les prix à terme signalant une tension extrême sur le marché.
Après une brève période d’optimisme à la fin de la semaine dernière, le marché mondial du pétrole est à nouveau entré dans une phase de tension extrême. Le prix du baril de Brent a bondi de près de 6 % lundi matin, dépassant la barre des 90 dollars. Cette forte hausse annule en grande partie les baisses observées vendredi dernier, qui avaient suivi la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, selon laquelle le détroit d’Ormuz était ouvert à la navigation. Actuellement, la situation fondamentale est exceptionnellement difficile : on estime que jusqu’à 13 millions de barils de production quotidienne provenant du golfe Persique restent coupés du reste du monde, et toute levée éventuelle des goulets d’étranglement dans le transport pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bien qu’il puisse sembler que le pire soit derrière nous, le marché du pétrole reste extrêmement tendu, comme en témoigne un écart de une douzaine, voire de plusieurs dizaines de dollars, entre le prix du pétrole sur le marché à terme et celui du pétrole physique.
Le Brent à échéance fixe et le Brent du mois en cours sur ICE. Sur le graphique du bas, les écarts entre le Brent à échéance fixe et ICE, tandis que la ligne rose représente l'écart entre le Brent à échéance fixe et la juste valeur du Brent selon Bloomberg. Source : Bloomberg Finance LP
Nouveau blocus du détroit d'Ormuz et incidents armés La principale raison du retour à une tendance haussière est la fermeture renouvelée, quasi immédiate, du détroit d'Ormuz par l'Iran, survenue à peine 24 heures après l'annonce de l'ouverture. D'une part, des attaques iraniennes ont visé des navires appartenant à des entreprises occidentales et, d'autre part, la marine américaine a mené une attaque et saisi un navire iranien. En réponse, Téhéran a officiellement suspendu le trafic maritime, et le vice-président Mohammad Reza Aref a averti sur la plateforme X que le monde ne pouvait pas s’attendre à une sécurité totale pour ses exportations tant que les ventes de pétrole iranien seraient bloquées. L’Iran souligne que la stabilité des prix des carburants dépend de la fin définitive des pressions économiques et militaires exercées contre le pays. Un facteur de risque supplémentaire réside dans l’extension potentielle des hostilités aux infrastructures énergétiques régionales en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Perspectives diplomatiques et cessez-le-feu La probabilité d’une prolongation du cessez-le-feu de deux semaines, qui expire mardi prochain, a considérablement diminué et est actuellement jugée faible. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a officiellement accusé les États-Unis de manquer de sincérité dans leurs efforts diplomatiques, qualifiant les blocus portuaires et la saisie de navires de violations flagrantes de la trêve. De plus, Téhéran a rejeté la proposition de l’administration Trump visant à organiser un nouveau cycle de pourparlers de paix à Islamabad prévu cette semaine.
Néanmoins, les canaux de communication ne sont pas entièrement fermés. Le président iranien Masoud Pezeshkian suggère que la guerre n’est dans l’intérêt de personne et que les tensions devraient être apaisées par la voie diplomatique. Certains analystes de marché estiment également que l'immense pression économique pesant sur les deux parties finira par les contraindre à reprendre les négociations, considérant l'escalade actuelle comme faisant partie d'un jeu brutal visant à obtenir une meilleure position de négociation. Pour l'instant, toutefois, le marché reste en mode « aversion au risque », comme en témoignent la baisse des valorisations des actions et des obligations ainsi que la hausse des prix des matières premières énergétiques.
Il est indiqué que les pourparlers pourraient théoriquement débuter aujourd’hui, mais en réalité, ils auront très probablement lieu demain, juste avant l’expiration du cessez-le-feu officiel qui, selon l’Iran, a été rompu par les États-Unis. Au départ, le vice-président américain JD Vance devait assister aux négociations, mais des informations récentes indiquent qu’en raison de facteurs de sécurité, sa participation est incertaine. D'autre part, l'Iran n'a pas officiellement indiqué qu'il enverrait une délégation à Islamabad.
Le Brent reste dans une tendance baissière
Le prix du Brent s'ouvre en hausse, mais dans le même temps, le marché à terme ne semble pas particulièrement préoccupé par l'escalade de la situation. Avec la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz, les prix devraient dépasser le seuil des 100 dollars le baril. Actuellement, la résistance clé semble se situer autour de 95 dollars le baril, au niveau du retracement de 38,2 % et de la limite supérieure du canal de tendance baissière. À l'inverse, la zone comprise entre 80 et 85 dollars devrait se maintenir grâce à une légère augmentation du trafic maritime ; une ouverture complète potentielle du détroit d'Ormuz et le retour d'au moins 50 % des exportations en provenance du golfe Persique pourraient entraîner un retour des prix vers 75 à 80 dollars le baril, bien qu'il s'agisse là d'un scénario extrêmement optimiste.
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