Le Brent teste les 95 dollars le baril

Les cours du pétrole poursuivent leur forte remontée, les cotations du Brent ayant dépassé le seuil des 95 dollars le baril pour la première fois en six semaines, juste avant le renouvellement des contrats à terme. La forte évolution des prix résulte principalement des inquiétudes croissantes concernant la sécurité de l’approvisionnement mondial en pétrole brut, qui sont apparues parallèlement à l’escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le marché intègre de plus en plus le risque qu’une nouvelle aggravation du conflit puisse restreindre l’offre de pétrole et perturber son acheminement vers les consommateurs du monde entier. Évolution mensuelle des cours du pétrole brut Après deux mois de forte baisse, le prix du pétrole brut renoue avec une hausse extrêmement forte, qui dépasse déjà les 30%. Si l'on considère les 25 dernières années, des hausses supérieures à 30% ne se sont produites qu'à de rares occasions. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Ces hausses s'expliquent par le report d'éventuelles négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. L’Iran a clairement confirmé qu’aucune négociation de paix n’était actuellement en cours, alors même qu’il était censé s’entretenir hier avec des médiateurs pakistanais. De plus, Trump lui-même a laissé entendre que les frappes aériennes s’intensifieraient si les rebelles houthis décidaient d’attaquer des navires dans le détroit de Bab al-Mandab, qui constitue actuellement non seulement une voie commerciale essentielle entre l’Europe et l’Asie, mais aussi la principale voie d’exportation du pétrole saoudien vers l’Asie. Toute perturbation du trafic maritime dans cette zone entraîne une hausse des coûts de transport et une plus grande incertitude pour les entreprises du secteur de l’énergie. Le simple risque d’une restriction du trafic maritime dans ce lieu stratégique suffit à inciter les investisseurs à ajouter une prime de risque supplémentaire au prix de la matière première. En conséquence, certains transporteurs décident de modifier leurs itinéraires, ce qui allonge les délais de livraison et augmente les coûts de l’ensemble de la chaîne de transport. D’un autre côté, acheminer le pétrole saoudien en contournant entièrement le détroit irait complètement à l’encontre de l’objectif visé. Dans la situation actuelle, les facteurs géopolitiques ont un impact nettement plus important sur les prix que les données à court terme relatives à l’offre et à la demande. Bien que les informations en provenance des États-Unis indiquent une stabilisation des stocks et que la production de certains pays producteurs de pétrole ait clairement augmenté, le marché reste principalement focalisé sur le risque potentiel de restrictions d’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. Les investisseurs craignent que même des perturbations mineures dans l’une des régions productrices de pétrole les plus importantes puissent rapidement entraîner de nouvelles hausses de prix. Analyse technique du Brent sur l’intervalle D1 Le Brent poursuit sa forte remontée et, aujourd’hui, il ne se contente pas de tester les 95 dollars le baril, mais franchit pour la première fois le retracement de 50,0 % de la dernière impulsion baissière ainsi que la moyenne mobile à 100 périodes. La prochaine zone de résistance importante se situe autour de 98 à 100 dollars le baril. Il convient toutefois de noter que nous sommes à la veille du renouvellement des contrats à terme, ce qui devrait faire baisser les cours du pétrole à environ 90 dollars le baril. Si aucune perspective de paix ne se profile, les investisseurs exerceront probablement à nouveau une pression à la hausse sur le marché pétrolier après ce renouvellement. Source : xStation5



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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