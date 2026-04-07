Le cacao chute de 7 % en raison du renforcement du dollar américain et d'un affaiblissement de la demande 📉

Les contrats à terme sur le cacao à l'ICE (COCOA) reculent aujourd'hui de près de 7 %, retombant à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis début mars, sous la barre des 3 000 dollars. Cette matière première s'échange actuellement à environ 3 000 dollars la tonne, soit un niveau plus de 3,5 fois inférieur à celui d'il y a un an et environ quatre fois inférieur au pic atteint en décembre 2024. La principale cause de cette baisse réside dans des récoltes meilleures que prévu en Afrique de l’Ouest, principale région productrice de cacao. L’amélioration des conditions d’approvisionnement a contraint les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de déficit pour la saison 2025/26, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les prix, en particulier sur les contrats à terme.

Les prix sont également pénalisés par une demande plus faible de la part des fabricants de produits alimentaires. Lors de la période où les prix avaient atteint des sommets historiques, de nombreuses entreprises ont réduit la teneur en cacao de leurs produits et ajusté leurs formules afin de réduire leurs coûts. Les effets de ces changements sont encore visibles aujourd’hui.

Malgré la baisse des prix des matières premières, les prix du chocolat en magasin n’ont pas encore baissé. Cela s’explique en grande partie par les contrats à long terme signés à des niveaux de prix bien plus élevés, ainsi que par la réticence des fabricants à revenir rapidement aux formulations antérieures, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires.

En conséquence, le marché reste dans une phase typique de transmission différée des prix, où la baisse des prix des matières premières ne se traduit pas immédiatement par une baisse des prix des produits finis. À court terme, une baisse notable des prix du chocolat pour les consommateurs est donc peu probable.

Les conditions météorologiques en Côte d’Ivoire restent peu favorables pour la saison de la récolte intermédiaire de cacao. Dans la plupart des régions de culture, aucune précipitation n’a été enregistrée la semaine dernière, et les agriculteurs signalent un besoin croissant d’humidité pour soutenir le développement de la culture intermédiaire, qui s’étend de mars à août.

Bien que le pays soit officiellement entré dans sa saison des pluies, les précipitations restent inférieures aux attentes du marché. Dans la pratique, cela crée un risque de ralentissement du développement des cabosses lors des mois clés de mai à août, malgré la présence de nombreuses cabosses de tailles variées sur les arbres.

Les déficits pluviométriques les plus importants ont été signalés dans plusieurs régions de production clés, notamment Soubré, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou et Yamoussoukro. Dans certaines de ces zones, les cumuls de précipitations ont été nettement inférieurs à la moyenne sur cinq ans, ce qui accentue la pression sur l’état des plantations.

Les agriculteurs soulignent également la détérioration de l’humidité des sols, en particulier dans le centre et le centre-ouest du pays. Il s’agit d’un signal pertinent pour le marché, car la Côte d’Ivoire reste le premier producteur mondial de cacao, et les problèmes météorologiques locaux peuvent rapidement se répercuter sur les prévisions d’approvisionnement mondiales.

Les récoltes restent modestes pour l’instant, mais les agriculteurs s’attendent à une amélioration à partir de mai. Le scénario de base table sur une offre plus importante dans les semaines à venir, bien que cela dépende en grande partie du retour à des précipitations plus régulières. Parallèlement à la demande, les conditions météorologiques pourraient à nouveau devenir un facteur déterminant pour les prix du cacao. Si le déficit pluviométrique persiste, cela pourrait limiter le potentiel de reprise de la production de mi-saison et accroître la sensibilité des prix aux risques liés à l’offre. D’autre part, la demande de cacao reste faible, tandis que les pressions inflationnistes dans l’économie mondiale pourraient accroître encore la sensibilité des ménages aux prix, faisant de la destruction de la demande un facteur de risque majeur pour l’évolution future des prix, même en dépit du risque météorologique. CACAO (graphique H1) Source: xStation5

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