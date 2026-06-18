Le cours de l'action Accenture s'effondre après la publication des résultats

L'action Accenture recule d'environ 15 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse, suite à la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026. Bien que la société ait dépassé les attentes du marché en matière de bénéfice par action et présenté des perspectives annuelles supérieures au consensus, le titre est en baisse. La réaction négative des investisseurs a été principalement déclenchée par une série d'acquisitions importantes dans le secteur de la cybersécurité. Le marché se montre actuellement pessimiste à l'égard de la cybersécurité, estimant que les progrès de l'intelligence artificielle entraîneront une perte de pertinence de ce secteur. Résultats Le chiffre d'affaires s'est établi à 18,7 milliards de dollars, en deçà du consensus d'environ 18,8 milliards de dollars, mais en hausse de 6 % en glissement annuel.

Le BPA s'est élevé à 3,80 dollars, contre 3,72 dollars attendus.

Les nouvelles commandes ont totalisé 19,3 milliards de dollars, contre 19,7 milliards de dollars un an plus tôt.

La marge d’exploitation a augmenté de 20 points de base pour s’établir à 17,0 %. Prévisions La société table désormais sur un BPA annuel compris entre 13,78 et 13,90 dollars, contre une prévision du marché de 13,80 dollars.

Accenture prévoit également une croissance de son chiffre d’affaires de 3 à 4 % pour l’exercice 2026.

Les prévisions de flux de trésorerie disponible ont été maintenues entre 10,8 et 11,5 milliards de dollars. Des acquisitions controversées Ce sont les transactions annoncées parallèlement aux résultats qui ont le plus retenu l’attention du marché. Accenture a annoncé son intention d’acquérir une participation majoritaire dans Dragos, ainsi que l’acquisition intégrale de runZero et de NetRise. La valeur d’entreprise combinée de ces transactions s’élève à environ 4,17 milliards de dollars. La finalisation de ces opérations est prévue pour août ou septembre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. La direction d’Accenture présente ces opérations comme un renforcement stratégique de sa position dans le domaine de la sécurité des technologies opérationnelles (OT Security). La PDG, Julie Sweet, a déclaré que ces acquisitions visaient à accroître la part de marché de l’entreprise et à créer une nouvelle plateforme de croissance. Le marché, cependant, perçoit ces acquisitions principalement comme une pression à court terme sur les résultats et comme des dépenses importantes dans un secteur considéré comme manquant de perspectives solides. L’intégration des nouvelles entités dans les activités de l’entreprise est également remise en question. Contexte ACN.US (D1) Du point de vue de la valorisation, la société n’a pas connu une bonne période. Son cours se situe désormais à des niveaux proches de ceux observés au plus bas de la chute des marchés, lors de la réaction du marché à la pandémie de COVID-19. Depuis son plus haut niveau, la société a perdu plus de 70 % de sa valorisation, dont 40 % rien que cette année. Il est important de noter que les bénéfices et la rentabilité ne laissent pas entrevoir de recul ni de perte significative de tendance de croissance. La société affiche désormais un ratio cours/bénéfice (P/E) de 13 et un ratio cours/chiffre d'affaires de 1,4. Source : xStation5.

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