Résultats de SK Hynix : le marché a-t-il réagi de manière excessive ?

Le fournisseur coréen de mémoires DRAM, principal concurrent de Micron, a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2026. Malgré une croissance extrêmement forte de ses bénéfices, la société a subi une baisse de sa capitalisation boursière pouvant atteindre 9 %. Chiffres clés Chiffre d'affaires : le marché s'attendait à environ 84 milliards de wons, mais la société n'a réalisé « que » 79,3 milliards de wons. Malgré cette déception, ce chiffre reste en hausse de 257 % par rapport à l’année précédente.

Résultat d’exploitation : la direction a annoncé 60,54 milliards de wons, contre des prévisions d’environ 64 milliards de wons. Il s’agit d’une augmentation vertigineuse de 557 % en glissement annuel, mais qui reste « jusqu’à » 5 % en deçà du consensus.

Marge : le seul élément clairement rassurant pour les investisseurs a peut-être été la marge d’exploitation, qui a néanmoins répondu aux attentes en atteignant 76,3 % (en hausse d’environ 5 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent). Malgré de légères déceptions au niveau des chiffres financiers globaux, les données de vente donnent des raisons d’être optimiste. Les ventes de DRAM et de NAND (d’un trimestre à l’autre) ont progressé de plusieurs points à un taux à deux chiffres modéré, avec des hausses de prix moyennes comprises entre 30 % et 50 %, selon les segments.

Les ventes de SSD destinés aux entreprises ont doublé d’un trimestre à l’autre.

Le domaine le plus contrasté est également le segment le plus prometteur : la mémoire HBM4. L’entreprise se trouve actuellement encore dans la « dernière ligne droite » vers la production de masse, du moins selon les assurances données par la direction. Les retards dans ce segment pèsent clairement sur les résultats et le sentiment des investisseurs.

Un autre sujet de préoccupation pourrait être la situation de trésorerie de l’entreprise, non pas en raison de son ampleur, mais plutôt du manque de distributions aux actionnaires. La direction a promis un plan de distribution de trésorerie aux actionnaires d’ici la fin de l’année, mais n’a pas fourni de détails.

Prévisions Pour le troisième trimestre, la direction table sur une croissance de 10 % du volume des DRAM (d’un trimestre à l’autre) et une hausse similaire pour les NAND, une accélération de la production de HBM4, ainsi que des dépenses d’investissement ne dépassant pas 50 milliards de wons. Ces prévisions sont légèrement en deçà des attentes des investisseurs, mais ne laissent entrevoir qu’une pression modérée sur les prix. Conclusion Les résultats de la société étaient objectivement bons, voire très bons. Mais dans le contexte actuel du marché, « bon » ne suffit pas. Un concept clé pour évaluer les entreprises à « hyper-croissance », dont font actuellement partie SK Hynix et Micron, est ce qu’on appelle la valeur terminale. Avec des prévisions de croissance de plusieurs centaines de pour cent et des multiples de valorisation élevés, même un léger écart par rapport aux attentes implique des différences (nominales) croissantes au fil du temps par rapport à la valeur terminale implicite de la société. Le principal problème lié à ce concept, et une sorte de consolation pour les actionnaires, est que ce mécanisme n’explique plus entièrement la réaction du cours de l’action aux résultats, ce qui pourrait indiquer un caractère irrationnel de la vague de ventes. Une vague de ventes davantage motivée par le sentiment ou la spéculation que par de réels problèmes opérationnels ou stratégiques. Il serait très optimiste, voire naïf, de s’attendre à ce que l’entreprise maintienne son rythme de croissance actuel pendant plusieurs années. Cependant, le cours actuel de l’action reflète déjà une part significative de risque concernant la qualité des futurs résultats financiers. Cours de SK Hynix par rapport aux prévisions de BPA Si l'on examine la relation entre le consensus du marché concernant le BPA et le cours de l'action, on constate que ce dernier est déjà revenu au niveau de fin mars/début avril, alors même que les résultats restent plusieurs fois supérieurs et devraient, au moins pendant un certain temps, poursuivre leur croissance hyperbolique. Analyse technique et valorisation : Le PER s'établit actuellement à environ 13. Le PER prévisionnel est actuellement légèrement inférieur à 4.

Le PEG (PER divisé par le taux de croissance prévisionnel du BPA) est d'environ 0,1. À titre de référence, des valeurs inférieures à 1 indiquent qu'une action est « bon marché » par rapport à son taux de croissance.

D'un point de vue technique, un RSI autour de 35 indique des niveaux de survente.

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