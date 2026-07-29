Résumé quotidien : Le marché commence à douter des hausses de taux après les propos de Warsh, mais Trump anéantit le rebond

🏛️ Macroéconomie et banques centrales La Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir inchangés les taux d’intérêt aux États-Unis, dans une fourchette comprise entre 3,5 % et 3,75 % , ce qui correspondait aux attentes de la plupart des acteurs du marché, même si certains investisseurs tablaient sur une hausse inattendue.

et , ce qui correspondait aux attentes de la plupart des acteurs du marché, même si certains investisseurs tablaient sur une hausse inattendue. Cette décision n’a pas fait l’unanimité, puisque trois des douze membres du comité ( Logan , Hammack et Kashkari ) ont voté en faveur d’une hausse de 25 points de base, ce qui témoigne de vives inquiétudes quant au retour des pressions inflationnistes.

, et ) ont voté en faveur d’une hausse de 25 points de base, ce qui témoigne de vives inquiétudes quant au retour des pressions inflationnistes. Le président de la Fed, Warsh , a d’abord tenu un discours « hawkish », évitant de prendre des engagements, tout en soulignant la résilience de l’économie américaine et la détermination à ramener l’inflation à l’objectif fixé en s’appuyant sur un éventail de données plus large que le seul indice PCE .

, a d’abord tenu un discours « hawkish », évitant de prendre des engagements, tout en soulignant la résilience de l’économie américaine et la détermination à ramener l’inflation à l’objectif fixé en s’appuyant sur un éventail de données plus large que le seul indice . Lors de la séance de questions-réponses, Warsh a été perçu comme plus accommodant, suggérant que la Fed n’était pas pressée d’ajuster sa politique monétaire.

Le marché anticipe actuellement une prochaine hausse des taux américains au plus tôt en octobre , ce qui modifie les prévisions antérieures qui tablaient sur septembre.

, ce qui modifie les prévisions antérieures qui tablaient sur septembre. En réaction au changement d’attitude de Warsh, les indices américains ont limité leurs pertes et la paire EUR/USD a testé le niveau de 1,15.

Les données publiées sur l’inflation sous-jacente en Australie se sont révélées inférieures aux prévisions du marché, ce qui a entraîné un affaiblissement immédiat de la devise locale. Les investisseurs ont fortement revu à la baisse leurs anticipations concernant les prochaines hausses de taux d’intérêt de la banque centrale australienne cette année, ce qui a conduit la paire de devises AUD/USD à enregistrer une baisse nette de 0,3 % .

à enregistrer une baisse nette de . La croissance des salaires dans la zone euro devrait s’accélérer jusqu’au début de l’année 2027 ; toutefois, les prévisions indiquent que ces indicateurs resteront bien en deçà des sommets historiques. Cette situation exerce une pression modérée sur la Banque centrale européenne, qui doit trouver un équilibre entre le soutien à la croissance économique et la maîtrise de la dynamique salariale.

; toutefois, les prévisions indiquent que ces indicateurs resteront bien en deçà des sommets historiques. Cette situation exerce une pression modérée sur la Banque centrale européenne, qui doit trouver un équilibre entre le soutien à la croissance économique et la maîtrise de la dynamique salariale. Le président Donald Trump a annoncé des représailles décisives contre l’Iran en réponse à la récente attaque contre une base militaire américaine en Jordanie, ce qui a considérablement accru les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Bien que Trump ait noté que Téhéran demandait de mettre fin aux attaques, sa position intransigeante repousse la perspective d’une reprise des pourparlers de paix et menace de manière permanente la sécurité du transport du pétrole via le détroit d’Hormuz. 📈 Marché boursier et entreprises Les principaux indices de Wall Street ont réussi à récupérer une partie de leurs pertes antérieures, supérieures à 1 %, après l’annonce de la Fed, ce qui a soulagé les investisseurs qui craignaient une surprise « belliciste ».

Toute l’attention du marché se porte désormais sur la publication des résultats financiers de géants de la technologie tels que Microsoft et Meta , qui mettront à l’épreuve la patience des investisseurs face aux dépenses d’investissement colossales consacrées au développement de l’intelligence artificielle.

et , qui mettront à l’épreuve la patience des investisseurs face aux dépenses d’investissement colossales consacrées au développement de l’intelligence artificielle. On prévoit que la réaction à ces résultats définira l’ambiance du secteur technologique pour le reste de l’été, notamment face aux inquiétudes concernant la monétisation effective de la technologie IA . Ces hausses se sont produites malgré des baisses initiales causées par les craintes d’une escalade des tensions dans le golfe Persique.

. Ces hausses se sont produites malgré des baisses initiales causées par les craintes d’une escalade des tensions dans le golfe Persique. Le secteur des semi-conducteurs a subi une forte pression à la vente, et l’indice SOX a enregistré sa cinquième séance consécutive de baisse sous l’effet des ventes massives d’actions de géants tels que Micron ou Nvidia . La situation a été aggravée par un effondrement spectaculaire à la Bourse de Séoul, où l’indice Kospi a plongé de 6 % , déclenchant des seuils de déclenchement automatiques et portant la perte mensuelle à un niveau record de plus de 30 %.

a enregistré sa cinquième séance consécutive de baisse sous l’effet des ventes massives d’actions de géants tels que ou . La situation a été aggravée par un effondrement spectaculaire à la Bourse de Séoul, où l’indice a plongé de , déclenchant des seuils de déclenchement automatiques et portant la perte mensuelle à un niveau record de plus de 30 %. Le déclencheur de la panique a été les résultats du groupe SK Hynix qui, malgré une multiplication par six de ses bénéfices, a annoncé des dépenses d’investissement record de 31 milliards de dollars, ce qui a renforcé les craintes d’une offre excédentaire de capacités de production dans le domaine de l’IA. Par ailleurs, l’action KLA a enregistré des baisses après que Morgan Stanley eut qualifié ses derniers résultats de « peu encourageants ».

qui, malgré une multiplication par six de ses bénéfices, a annoncé des dépenses d’investissement record de milliards de dollars, ce qui a renforcé les craintes d’une offre excédentaire de capacités de production dans le domaine de l’IA. Par ailleurs, l’action a enregistré des baisses après que Morgan Stanley eut qualifié ses derniers résultats de « peu encourageants ». Les actions de la maison de couture de luxe Hermès ont chuté de 11 % après que la société a publié des résultats de vente décevants, suscitant de sérieuses inquiétudes quant à la santé du marché chinois des produits de luxe. La faiblesse du secteur est également confirmée par les résultats antérieurs du groupe LVMH , dont la dynamique de chiffre d’affaires a souffert des tensions au Moyen-Orient qui ont découragé les touristes fortunés de faire du shopping.

ont chuté de après que la société a publié des résultats de vente décevants, suscitant de sérieuses inquiétudes quant à la santé du marché chinois des produits de luxe. La faiblesse du secteur est également confirmée par les résultats antérieurs du groupe , dont la dynamique de chiffre d’affaires a souffert des tensions au Moyen-Orient qui ont découragé les touristes fortunés de faire du shopping. Sur les places boursières européennes, les sociétés Electrolux , Alten et Hexagon se sont démarquées, enregistrant des hausses de cours à deux chiffres après la publication de solides résultats financiers.

, et se sont démarquées, enregistrant des hausses de cours à deux chiffres après la publication de solides résultats financiers. Le titre Ferrari a réussi à effacer complètement ses pertes journalières grâce à des articles sensationnels du Financial Times concernant les résultats de vente prometteurs du modèle Luce . Cette publication a restauré la confiance des investisseurs dans la résilience de la demande pour les voitures de luxe de la marque italienne.

a réussi à effacer complètement ses pertes journalières grâce à des articles sensationnels du Financial Times concernant les résultats de vente prometteurs du modèle . Cette publication a restauré la confiance des investisseurs dans la résilience de la demande pour les voitures de luxe de la marque italienne. Le groupe automobile Ford a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour cette année pour la deuxième fois, soutenu par une demande des consommateurs toujours aussi forte pour les SUV à forte marge. Cette nouvelle a suscité une réaction positive de la part des investisseurs et entraîné une hausse du cours de l’action de la société.

a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour cette année pour la deuxième fois, soutenu par une demande des consommateurs toujours aussi forte pour les à forte marge. Cette nouvelle a suscité une réaction positive de la part des investisseurs et entraîné une hausse du cours de l’action de la société. Les actions de B Procter & Gamble B ont enregistré des baisses après la présentation de prévisions annuelles prudentes et de chiffres de ventes organiques inférieurs aux attentes, ce qui reflète le resserrement des dépenses des consommateurs. Le géant industriel B Caterpillar B a également subi des pressions après que les analystes de Baird ont abaissé leurs recommandations, mettant en garde contre un ralentissement des investissements dans la construction de centres de données destinés à l’intelligence artificielle.

B ont enregistré des baisses après la présentation de prévisions annuelles prudentes et de chiffres de ventes organiques inférieurs aux attentes, ce qui reflète le resserrement des dépenses des consommateurs. Le géant industriel B a également subi des pressions après que les analystes de Baird ont abaissé leurs recommandations, mettant en garde contre un ralentissement des investissements dans la construction de centres de données destinés à l’intelligence artificielle. À 21 h 30, l’indice S&P 500 s’établissait à 7 390, en baisse de 1 %, tandis que le Nasdaq 100 s’établissait à 27 600, en baisse de 1,3 %, et que le Dow Jones s’établissait à 51 830, en baisse de 2 % 🛢️ Matières premières Les cours du pétrole ont enregistré une forte hausse, le brut WTI progressant de plus de 7 % pour atteindre environ 85 dollars le baril, suite aux déclarations musclées de Donald Trump concernant une éventuelle frappe contre l’Iran.

progressant de plus de 7 % pour atteindre environ le baril, suite aux déclarations musclées de Donald Trump concernant une éventuelle frappe contre l’Iran. Un rapport faisant état d’une baisse massive et inattendue des stocks de matières premières aux États-Unis a également alimenté la hausse des prix sur le marché des carburants. Cette combinaison de facteurs géopolitiques et fondamentaux a entraîné un retour soudain des cours du pétrole brut Brent au-dessus de la barre symbolique des 90 dollars le baril (contrat de septembre). Les marchés des carburants ont réagi violemment à ces signaux, en particulier après le blocage antérieur de voies commerciales clés.

a également alimenté la hausse des prix sur le marché des carburants. Cette combinaison de facteurs géopolitiques et fondamentaux a entraîné un retour soudain des cours du pétrole brut au-dessus de la barre symbolique des le baril (contrat de septembre). Les marchés des carburants ont réagi violemment à ces signaux, en particulier après le blocage antérieur de voies commerciales clés. Les cours de l’or ont connu une forte volatilité, testant d’abord le seuil de soutien à 4 000 dollars l’once juste avant la réunion de la banque centrale américaine. Après le ton accommodant de Warsh, l’or progresse d’environ 1 %.

dollars l’once juste avant la réunion de la banque centrale américaine. Après le ton accommodant de Warsh, l’or progresse d’environ 1 %. Sur les marchés des matières premières agricoles, une vague de ventes massives a frappé de plein fouet les contrats à terme sur le café et le cacao . La baisse des prix de ces matières premières contraste nettement avec la hausse dynamique des cours des matières premières énergétiques et des métaux précieux.

. La baisse des prix de ces matières premières contraste nettement avec la hausse dynamique des cours des matières premières énergétiques et des métaux précieux. Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont enregistré un rebond avant l’expiration des contrats à terme du mois d’août.

À 21 h 30, l'or s'établit à 4 060 et progresse de 1,39 %, tandis que le brut WTI s'établit à 84,64 et progresse de 7,07 %, que le brut Brent s'établit à 88,00 (contrat d'octobre) et progresse de 7,58 %, et que l'argent (XAG) s'établit à 58,36 et progresse de 2,25 %. 💵 Devises L’indice du dollar américain s’est affaibli de 0,4 % après la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt, ce qui a conduit la paire EURUSD près du niveau de 1,1450 pendant la conférence de Kevin Warsh. Les analystes estiment toutefois que la faiblesse actuelle de la devise américaine pourrait être de courte durée en raison des risques géopolitiques persistants, qui soutiennent traditionnellement la demande pour le dollar, considéré comme une valeur refuge. 🪙 Crypto-monnaies Le marché des crypto-monnaies affiche une volatilité relativement faible après la décision de la Réserve fédérale, et les cours du Bitcoin et de l’ Ethereum évoluent dans des fourchettes de fluctuation étroites, sans direction claire.

et de l’ évoluent dans des fourchettes de fluctuation étroites, sans direction claire. À 21 h 30, le Bitcoin s'établit à 63 842 et gagne 0,07 %. De son côté, l'Ethereum s'établit à 1 899 et perd 1,02 %. Quant au SOL, il s'établit à 73,29 et perd 0,77 %.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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