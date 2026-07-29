OUVERTURE US : Wall Street retient son souffle avant la décision de la Fed et la publication des résultats des géants de la technologie

Points clés Les indices américains ont ouvert en ordre dispersé et perdent nettement du terrain au cours de la première heure de cotation

Les investisseurs attendent la décision clé du FOMC et la conférence de Kevin Warsh

Microsoft (MSFT.US) et Meta Platforms (META.US) publieront leurs résultats aujourd'hui après la clôture

Les valeurs technologiques sont sous pression après une vague de ventes provoquée par un affaiblissement de la tendance. L'indice coréen KOSPI a perdu 6% aujourd'hui en raison des difficultés rencontrées par les fabricants de mémoires

Les marchés boursiers américains se préparent à l'une des séances les plus importantes de cet été. Les principaux indices s'ouvrent nettement dans le rouge, et l'attention des investisseurs à Wall Street se concentre aujourd'hui sur deux facteurs susceptibles de générer une forte volatilité. Tout d'abord, à 20 h, heure de Pologne (14 h, heure de l'Est), la Réserve fédérale annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt, suivie de la conférence très attendue du président Kevin Warsh. Ensuite, immédiatement après la clôture de la séance au comptant, le marché prendra connaissance des résultats financiers de géants technologiques de premier plan, Microsoft et Meta Platforms, qui pourraient définir la tendance à court et moyen terme de l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle. Situation du marché et indices clés On observe toutefois une nette division sur le marché entre le secteur technologique, qui tente de rebondir, et les secteurs traditionnels, en perte de vitesse. Aujourd’hui, nous constatons un affaiblissement notable du « vieux marché », illustré par le fort recul du Dow Jones Industrial Average. Néanmoins, le Nasdaq 100 enregistre des pertes importantes, et c’est le S&P 500 qui affiche la plus forte baisse de l’ensemble des indices. S&P 500 (US500) : Les contrats à terme perdent environ 0,8 %. L’indice général du marché a tenté de se stabiliser, mais après la première heure d’ouverture, on observe un recul marqué et une chute vers les plus bas niveaux depuis fin juin. Les marchés d’options évaluent la volatilité suite à la décision de la Fed à environ 0,8 % pour l’indice S&P 500. Selon les analystes de JPMorgan, les marchés attribuent une probabilité de 28 % à un « statu quo accommodant », ce qui constituerait le scénario le plus favorable pour les haussiers et pourrait entraîner une hausse de l’indice comprise entre 0,5 % et 1,0 %. Toutefois, il existe encore plus d’un tiers de chances qu’une hausse de 25 points de base, de nature restrictive, soit décidée.

Les contrats à terme perdent environ 0,8 %. L’indice général du marché a tenté de se stabiliser, mais après la première heure d’ouverture, on observe un recul marqué et une chute vers les plus bas niveaux depuis fin juin. Les marchés d’options évaluent la volatilité suite à la décision de la Fed à environ 0,8 % pour l’indice S&P 500. Selon les analystes de JPMorgan, les marchés attribuent une probabilité de 28 % à un « statu quo accommodant », ce qui constituerait le scénario le plus favorable pour les haussiers et pourrait entraîner une hausse de l’indice comprise entre 0,5 % et 1,0 %. Toutefois, il existe encore plus d’un tiers de chances qu’une hausse de 25 points de base, de nature restrictive, soit décidée. Nasdaq 100 (US100) : L’indice de référence technologique affiche déjà une baisse de 1,4 % après un rebond initial en cours de journée. Aujourd’hui, le marché enregistre des baisses massives du KOSPI sud-coréen en raison de l’annonce d’énormes dépenses d’investissement par la société sud-coréenne SK Hynix. Les investisseurs se positionnent dans l’espoir des résultats attendus en fin de journée de MSFT et META. Bien que Teradyne ait été le titre le plus performant à l'ouverture, il occupe actuellement la 4e place, mais affiche une hausse de plus de 260 % depuis le début de l'année. Source : XTB Dow Jones (US30) : L'indice des valeurs vedettes est aujourd'hui le maillon faible, perdant environ 0,6 % à l'ouverture, une baisse qui s'est ensuite accentuée pour atteindre 1,4 %. Il est pénalisé par des prévisions décevantes et une ouverture en baisse pour les entreprises des secteurs industriel et de la consommation (notamment Caterpillar et Procter & Gamble). Chevron affiche aujourd'hui une forte hausse grâce au pétrole, tandis que Coca-Cola occupe la deuxième place après la publication de ses résultats hier. Source : XTB Russell 2000 (US2000) : L'indice des petites capitalisations recule de 1,25 % Analyse technique de l'US100 En ce qui concerne les valorisations de l'indice technologique Nasdaq 100, les investisseurs techniques et fondamentaux surveillent de près l'indice des semi-conducteurs (SOX), avec lequel il est corrélé. L’indice SOX s’approche d’un seuil de soutien critique en termes de valorisation (le ratio cours/bénéfice prévisionnel est passé de près de 28 à 19,8). Par le passé (lors des creux d’avril 2025 et 2026), ce niveau a constitué un solide soutien et a mis fin aux vagues de ventes. Pour l’US100, la séance d’aujourd’hui constituera un test important pour les haussiers. L’US100 passe sous la barre des 7 430 points, sous les ombres des dernières bougies, et enregistre ses plus bas niveaux depuis le 29 juin. Un retour au-dessus du seuil de soutien serait possible si les résultats des géants de la tech surprenaient très positivement, même si, après la semaine dernière et les résultats d’Alphabet et de Tesla, cela s’annonce comme une tâche très difficile. Informations clés sur les entreprises : Avis Budget (CAR.US) – Le cours de l’action de cette société de location de voitures a chuté de près de -11,8 % . Les bénéfices et le chiffre d’affaires enregistrés au deuxième trimestre ont été inférieurs aux attentes des analystes de Wall Street.

– Le cours de l’action de cette société de location de voitures a chuté de près de . Les bénéfices et le chiffre d’affaires enregistrés au deuxième trimestre ont été inférieurs aux attentes des analystes de Wall Street. Procter & Gamble (PG.US) – Le titre de la société recule de -2,6 % après la publication de prévisions très prudentes pour l’exercice fiscal en cours. La direction a attiré l’attention sur les problèmes liés aux réductions de dépenses dues à la pression exercée sur les consommateurs.

– Le titre de la société recule de après la publication de prévisions très prudentes pour l’exercice fiscal en cours. La direction a attiré l’attention sur les problèmes liés aux réductions de dépenses dues à la pression exercée sur les consommateurs. Vertiv Holdings (VRT.US) – Le fournisseur d’infrastructures pour centres de données affiche une baisse pouvant atteindre -13,0 % . Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre s’est révélé inférieur aux estimations, et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement commencent à menacer les perspectives de croissance dans le segment de l’IA.

– Le fournisseur d’infrastructures pour centres de données affiche une baisse pouvant atteindre . Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre s’est révélé inférieur aux estimations, et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement commencent à menacer les perspectives de croissance dans le segment de l’IA. Humana (HUM.US) – L’assureur santé perd -7 % . Bien que la société ait affiché un bénéfice supérieur aux attentes, les investisseurs ont réagi négativement au maintien (sans révision à la hausse) des prévisions pour l’ensemble de l’année, jugé décevant à ce stade de la saison des résultats.

– L’assureur santé perd . Bien que la société ait affiché un bénéfice supérieur aux attentes, les investisseurs ont réagi négativement au maintien (sans révision à la hausse) des prévisions pour l’ensemble de l’année, jugé décevant à ce stade de la saison des résultats. Caterpillar (CAT.US) – Le géant industriel recule de -4,8 % après que les analystes de Baird ont abaissé leur recommandation à « Neutre ». La raison en est la multiplication des interventions des gouvernements des États visant les centres de données (un moteur de croissance clé pour l’entreprise ces derniers mois).

– Le géant industriel recule de après que les analystes de Baird ont abaissé leur recommandation à « Neutre ». La raison en est la multiplication des interventions des gouvernements des États visant les centres de données (un moteur de croissance clé pour l’entreprise ces derniers mois). GE Healthcare (GEHC.US) – L’entreprise affiche de solides gains de +12 % après une heure de séance. Le fabricant d’équipements médicaux a enregistré un bénéfice par action ajusté nettement supérieur aux estimations de Wall Street.

– L’entreprise affiche de solides gains de après une heure de séance. Le fabricant d’équipements médicaux a enregistré un bénéfice par action ajusté nettement supérieur aux estimations de Wall Street. Teradyne (TER.US) – L’entreprise technologique figure parmi les plus performantes, avec un bond de plus de 10 % à l’ouverture, avant de voir sa progression se ramener à 5 %, grâce à des résultats financiers très solides et à des prévisions optimistes pour les trimestres à venir.

– L’entreprise technologique figure parmi les plus performantes, avec un bond de plus de 10 % à l’ouverture, avant de voir sa progression se ramener à 5 %, grâce à des résultats financiers très solides et à des prévisions optimistes pour les trimestres à venir. Microsoft (MSFT.US) et Meta (META.US) se situent très près de leurs niveaux de clôture d’hier, à quelques heures de la publication de leurs résultats.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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