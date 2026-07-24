Le DE40 progresse après les résultats de SAP

Points clés Le DE40 (le contrat à terme sur l'indice allemand DAX) progresse et teste la zone des 25 000 points .

(le contrat à terme sur l'indice allemand DAX) progresse et teste la zone des . L'action SAP affiche une hausse de plus de 6% après la publication des résultats trimestriels de la société.

affiche une hausse de plus de après la publication des résultats trimestriels de la société. Les données de l'indice PMI allemand se sont révélées nettement supérieures aux attentes du marché.

Le DAX a ouvert la séance de vendredi en territoire positif, soutenu principalement par un fort rebond de l'action SAP. L'amélioration du sentiment autour de la plus grande entreprise technologique allemande a éclipsé les inquiétudes liées aux derniers droits de douane américains, l'indice de référence allemand progressant vers la barre des 25 000 points. L'action SAP a progressé de près de 7% après la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs ont réagi positivement à la forte croissance de l'activité cloud de l'entreprise, qui reste son principal moteur de croissance. Compte tenu de la pondération importante de SAP au sein du DAX, cette remontée a contribué à compenser la pression liée aux dernières mesures commerciales américaines.

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 10% et 12,5% sur les importations en provenance de 60 partenaires commerciaux, dont l’Union européenne. Ces mesures sont entrées en vigueur vendredi matin, heure allemande, coïncidant avec l’expiration du taux tarifaire mondial temporaire de 10%.

Les marchés ont réagi de manière relativement modérée à ces nouveaux droits de douane, car ceux-ci ne constituent pas une charge supplémentaire par rapport au cadre tarifaire précédent.

Volkswagen figure parmi les valeurs les plus en retrait aujourd’hui. Malgré une forte demande pour les véhicules électriques de petite taille, le constructeur automobile a averti les investisseurs de s’attendre à un recul de son chiffre d’affaires, ce qui a fait chuter son action de près de 2,5%.

En conséquence, Volkswagen figure parmi les valeurs les moins performantes du DAX, les investisseurs se concentrant sur la détérioration des perspectives de ventes de l’entreprise. Par ailleurs, au sein de l’indice SDAX, Atoss Software retient l’attention alors que son titre progresse de près de 7% après que la société a annoncé une forte croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices pour le premier semestre.

L’indice PMI composite allemand a atteint 51,2, bien au-dessus des prévisions de 49,7 et en hausse par rapport aux 49,5 du mois précédent. L'indice PMI des services est resté stable à 49,6, dépassant les prévisions consensuelles de 49,0 et s'améliorant par rapport au niveau précédent de 48,6, tandis que l'indice PMI manufacturier a grimpé à 52,2, dépassant à la fois les attentes de 50,5 et le niveau précédent de 50,3. Graphique du DE40 (D1) Le contrat à terme sur le DAX teste actuellement la limite inférieure de son canal de prix ascendant. Un retour au-dessus des 25 100 points, où se situe la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (ligne orange), pourrait signaler un regain de dynamique haussière. Le support clé se situe autour de 24 500 points. Une cassure sous ce niveau pourrait potentiellement ouvrir la voie à une baisse vers 23 800 points, où des réactions de prix antérieures se sont produites, marquées par les longues mèches inférieures des bougies formées en avril et mai de cette année. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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