Le franc suisse s'affaiblit après la décision de la BNS de maintenir ses taux inchangés

La Banque nationale suisse (BNS) a décidé de maintenir son taux directeur inchangé lors de sa réunion de juin. Ce taux est resté inchangé depuis juin de l'année dernière exactement. Il convient de souligner que les décisions relatives aux taux d'intérêt en Suisse sont prises chaque trimestre. Le taux d'intérêt reste à 0 % et, à l'heure actuelle, compte tenu d'une inflation légèrement plus élevée, il ne faut pas s'attendre à des pressions en faveur d'une baisse ; toutefois, l'inflation est encore loin de la limite supérieure de la fourchette cible. Bien que la guerre en Iran ait entraîné une hausse temporaire des prix de l’énergie importée et fait grimper le taux d’inflation du mois de mai à 0,6 %, l’indice IPC suisse se situe toujours confortablement dans la partie basse de la fourchette cible d’inflation de 0 à 2 %. La Suisse affiche une dépendance nettement moindre vis-à-vis des matières premières énergétiques du Moyen-Orient grâce à un secteur hydroélectrique et nucléaire développé, ce qui protège l’économie locale des chocs mondiaux sur les prix de manière plus efficace que la zone euro. Les décideurs politiques continuent de se concentrer principalement sur le taux de change du franc suisse et le risque d’une appréciation excessive de celui-ci face aux incertitudes géopolitiques. Prévisions macroéconomiques La BNS a légèrement revu à la hausse ses prévisions d’inflation à court et moyen terme : Inflation : la Banque prévoit désormais une inflation moyenne de 0,6 % en 2026 (contre 0,5 % dans les prévisions de mars) et de 0,6 % en 2027 (également contre 0,5 %). En 2028, l’inflation devrait s’établir à 0,7 % (contre 0,6 % précédemment), et un taux de 0,8 % est attendu au premier trimestre 2029.

: la Banque prévoit désormais une inflation moyenne de 0,6 % en 2026 (contre 0,5 % dans les prévisions de mars) et de 0,6 % en 2027 (également contre 0,5 %). En 2028, l’inflation devrait s’établir à 0,7 % (contre 0,6 % précédemment), et un taux de 0,8 % est attendu au premier trimestre 2029. Croissance du PIB : les prévisions économiques sont restées inchangées. La BNS table sur une croissance de l’économie suisse d’environ 1,0 % en 2026 et de 1,5 % en 2027. Déclarations des responsables bancaires lors de la conférence de la BNS Les principaux membres de la Direction générale de la BNS ont envoyé des signaux clairs lors de la conférence d’aujourd’hui : Martin Schlegel (président de la BNS) : « Si nécessaire, nous sommes davantage prêts à intervenir sur le marché des changes. Nous contrerons ainsi un renforcement rapide et excessif du franc suisse, qui menacerait la stabilité des prix en Suisse. » « L’inflation a augmenté ces derniers mois en raison de la hausse des prix de l’énergie. Toutefois, les pressions inflationnistes à moyen terme sont pratiquement inchangées par rapport à la dernière évaluation de la politique monétaire » . « Tout ce qui se situe entre 0 et 2 % est acceptable en matière d’inflation » et « nous n’avons aucune préférence quant à la position exacte de l’inflation dans cette fourchette » . Il a également indiqué que les conditions monétaires sont plus souples qu’en mars et que la banque ne constate actuellement aucun effet de second tour en Suisse.

: Antoine Martin (membre de la direction de la BNS) : Il a souligné que la situation au Moyen-Orient restait fragile, ajoutant qu’il fallait s’attendre à ce que l’inflation mondiale se maintienne à un niveau élevé.

: Attilio Tschudin (membre de la direction de la BNS) : Il a noté que les indicateurs nationaux témoignaient d’une solide reprise économique, mais que le principal risque pour les perspectives de la Suisse résidait dans la situation de l’économie mondiale.

: À quoi faut-il s’attendre pour l’EURCHF et l’USDCHF ? EURCHF Immédiatement après l’annonce de la décision, le franc s’est légèrement affaibli face à l’euro, reculant de 0,2 % à 0,3 % pour s’établir à environ 0,9215 par euro. Depuis le raffermissement soudain du franc à la fin février et début mars (déclenchement de la guerre en Iran), la communication claire de la BNS quant à sa volonté d’intervenir a systématiquement fait baisser le cours du CHF. Une zone d’offre importante pour la paire se situe entre 0,9220 et 0,9250. USDCHF La signature mercredi à Versailles d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran par le président Trump et le président iranien constitue un facteur important contribuant à apaiser les tensions sur les marchés des matières premières énergétiques. Cela se traduit par une baisse de la demande pour le franc en tant que « valeur refuge », ce qui devrait favoriser un rebond et une stabilisation des cours de l’EURCHF et de l’USDCHF. Néanmoins, compte tenu de la «volonté accrue d’intervenir» déclarée par Martin Schlegel en cas de turbulences, les investisseurs doivent tenir compte du fait que la BNS limite artificiellement le potentiel d’appréciation du franc. Toute tentative soudaine d’appréciation du CHF se heurtera probablement à une vente massive et décisive de la devise par la banque centrale suisse, ce qui fixe un solide plancher à long terme pour les cours de l’EURCHF et de l’USDCHF.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."