Le marché serait-il en train de se détourner du secteur technologique ?

Ces dernières semaines, on a pu observer une nette détérioration de la situation des entreprises technologiques, à l'exception des fabricants de semi-conducteurs. Depuis mars dernier, les actions de ces derniers ont enregistré des rendements à trois chiffres, tandis que toutes les entreprises « hyperscale » ont perdu, entre quelques pour cent et plusieurs dizaines de pour cent de leur valeur boursière, rien qu'au cours du dernier mois.

Les initiatives de ces entités ne devraient-elles pas être mises en relation dans le contexte des investissements dans l’IA ?

Les problèmes de monétisation

Les investissements massifs dans l’IA réalisés par les leaders du secteur technologique américain nécessitent une justification solide sous la forme d’une monétisation. Celle-ci doit être réelle pour permettre aux indices de se maintenir près de leurs plus hauts niveaux. C’est précisément cette confiance vacillante dans la monétisation qui exerce une pression sur les marchés. Comment ?

Jusqu’à la publication des prochains résultats financiers, la majeure partie du marché est contrainte de spéculer ; cependant, il existe déjà aujourd’hui des agrégateurs de données spécialisés qui indiquent où et dans quelle mesure la monétisation fait défaut. L’un d’entre eux est le Silicon Data LLM Spending Index.

Source: Bloomberg Finance Lp.

Comme vous pouvez le constater, ces derniers mois, ce graphique a affiché une très forte corrélation avec les valorisations des entreprises « hyperscale ». Cet indice constitue l’un des indicateurs indirects et des signaux avancés concernant les dépenses en IA. Récemment, il a chuté brutalement, entraînant dans son sillage le secteur technologique. Dans le même temps, les entreprises de semi-conducteurs se portent bien, car elles tirent leurs revenus de la fourniture de matériel, et non de l’IA elle-même.

Dans le secteur de l’IA, on observe actuellement une segmentation en « deux vitesses » : l’intelligence « bas de gamme » et l’intelligence « haut de gamme » ou « de pointe ». En analysant les tendances des prix et des capacités des modèles LLM, on constate que si les capacités d’IA « haut de gamme » (par exemple, Fable, Mythos, ChatGPT 5.5, etc.) sont impressionnantes, leurs prix sont tout aussi élevés. Les modèles « bas de gamme », quant à eux, subissent une hyperdéflation délibérée des prix. En conséquence, les entreprises limitent de plus en plus l’utilisation de l’IA « haut de gamme » au profit de l’IA « bas de gamme », qui est suffisante pour la plupart des applications.

Précédents et prévisions

Le passage à des modèles moins chers et l’optimisation ne sont pas des phénomènes nouveaux, comme le montre le graphique joint précédemment. Des hausses et des baisses brutales avaient déjà pu être observées au premier trimestre de cette année, ce qui coïncidait avec des vagues de ventes massives chez les entreprises hyperscale.

Une caractéristique de l’offre et de la demande est que, en l’absence de variables externes (telles que la logistique), à mesure que le prix tend vers zéro, la demande tend vers l’infini. Les jetons d’IA constituent un exemple idéal de bien qui, dans la pratique, se rapproche le plus de ces considérations théoriques.

Source: Bloomberg Finance Lp.

Si les prix baissent, comme devrait le permettre la prochaine génération de processeurs « Blackwell » (les analystes de SemiAnalysis évoquent des réductions de coûts de l’ordre de 99%), on peut s’attendre à ce que le secteur s’adapte, à terme, à ces nouvelles réalités. Les solutions basées sur l’IA remonteront dans la chaîne de création de valeur, amélioreront les marges et permettront, à terme, de nouvelles vagues de dépenses en jetons. Cependant, ce processus prendra du temps, un temps dont de nombreux investisseurs ne disposent pas. Le décalage des valorisations par rapport à l’indice des dépenses en IA est également visible sur le graphique.

Les inquiétudes concernant la monétisation de l’IA pourraient persister, et une marge de baisse supplémentaire existe encore. Toutefois, la vague de ventes actuelle constitue davantage un ralentisseur pour le marché haussier de l’IA qu’un véritable mur. Une véritable validation de la thèse sous-tendant les investissements dans l’IA aura probablement lieu à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Les prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic et d’OpenAI, qui pourraient parvenir aux investisseurs d’ici quelques semaines, joueront un rôle clé dans ce processus.

MSF.US (D1)

Les actions Microsoft ne sont plus qu’à environ 5 % d’un niveau de résistance extrêmement important, situé autour de 300 $. Il s’agit de niveaux qui ont été testés lors des baisses observées au début des années 2025 et 2026. En examinant l’historique de l’évolution des cours, on peut noter l’apparition d’un « death cross », qui constitue un signal baissier fort. Dans le cas de Microsoft, cependant, celle-ci est apparue vers la fin de la vague baissière plutôt que d’annoncer une chute plus marquée. Compte tenu de la force relative de la résistance autour de 300 dollars, on peut s’attendre à ce que ce soit à nouveau le cas cette fois-ci.

Source : xStation5

Kamil Szczepański

Analyste des marchés financiers chez XTB