Le Nasdaq frôle son plus haut historique 🔼 Un double sommet est-il en train de se former ?

La baisse des cours du pétrole et la perspective d’une réouverture du détroit d’Ormuz ont déclenché une vague d’optimisme à Wall Street, encore renforcée par l’introduction en bourse de SpaceX et par les données macroéconomiques solides de l’économie américaine. La récente vague de ventes massives sur les titres liés à l’IA, tels qu’Oracle et Broadcom, a été en grande partie effacée, les investisseurs s’étant précipités pour revenir sur le marché, poussant ainsi l’indice au-delà de la barre des 30 000 points une nouvelle fois. La question clé est désormais de savoir si les haussiers ont suffisamment d'élan pour franchir de nouveaux records. Du point de vue de l’analyse technique, la tendance haussière reste fermement intacte. Cependant, le rythme de la remontée observé au cours des dernières séances soulève certaines questions. Depuis le 11 juin, l’indice a gagné près de 2 200 points, une progression qui semble inhabituellement forte au regard des normes historiques. Parallèlement, les indicateurs RSI et MACD sur le graphique journalier affichent une tendance à la baisse depuis mai, créant une divergence baissière avec l’évolution des cours. S’il est impossible de prédire si l’US100 dépassera son record de début juin, l’indice n’est actuellement qu’à environ 300 points de ce niveau, ce qui suggère que le sentiment du marché pourrait approcher un niveau d’euphorie. À l’approche de l’ouverture des marchés américains, les contrats à terme s’échangent en légère baisse sur une base intrajournalière. Source: xStation5

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