Le Nasdaq recule de 2% sur fond de craintes liées à la Fed, d'opérations sur l'IA et d'incertitudes concernant l'accord entre les États-Unis et l'Iran

Wall Street entame la séance sous la pression d’une vague généralisée de prises de bénéfices, le secteur technologique se retrouvant une nouvelle fois au cœur de la vague de ventes. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 2%, les investisseurs s’interrogeant de plus en plus sur la viabilité de la reprise alimentée par l’IA, alors que les anticipations de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale s’intensifient. Les marchés craignent que la hausse des coûts d’emprunt ne pèse sur les entreprises qui financent par l’endettement leurs investissements massifs dans les infrastructures d’IA. Micron et le PCE : un test de la solidité du marché ? Les marchés anticipent désormais une hausse cumulée de 50 points de base des taux de la Fed d’ici décembre, alors qu’ils ne tablaient que sur une seule hausse de 25 points de base il y a à peine deux semaines. Le principal défi pour l’ensemble du secteur de l’IA réside dans la combinaison de valorisations élevées, suite à un puissant rebond, et d’inquiétudes croissantes quant au fait que le financement des infrastructures d’IA pourrait devenir nettement plus coûteux. La pression s’étend également aux valeurs des semi-conducteurs, bien que l’indice Philadelphia Semiconductor (SOX) ait atteint un niveau record la veille seulement. Alphabet, Meta, Microsoft et Amazon ont tous enregistré de fortes baisses lors de la séance précédente, confirmant que les prises de bénéfices s’étendent à l’ensemble du secteur technologique des mégacapitalisations.

Alors que les investisseurs continuent de suivre de près l’évolution de la situation en Iran, ce sont les taux d’intérêt et les valorisations qui restent la principale source d’inquiétude du marché, plutôt que la géopolitique. L’événement clé de la semaine sera la publication vendredi du rapport sur l’inflation PCE. Les économistes s’attendent à ce que l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed atteigne 4,1 %, soit plus du double de l’objectif de la banque centrale.

La publication des résultats de Micron, prévue après la clôture des marchés américains mercredi, pourrait constituer un test crucial du sentiment des investisseurs à l’égard des puces mémoire et des semi-conducteurs liés à l’IA. Aux côtés de SanDisk, Micron a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de la demande de puces mémoire. De nouvelles inquiétudes sont apparues après que SpaceX s’est tourné vers le marché obligataire peu après son introduction en bourse retentissante, alors même qu’il avait enregistré des pertes nettes l’année précédente. Le titre a déjà effacé la majeure partie de ses gains enregistrés depuis son introduction en bourse le 12 juin. Le graphique ci-dessous illustre les rendements exceptionnels générés par les principales entreprises de puces mémoire depuis le 1er avril 2025, soulignant à quel point les investisseurs se sont positionnés de manière agressive sur le thème des infrastructures d’IA. Source: xStation5 Graphique US100 (intervalle D1) Une partie de la récente pression à la vente pourrait être liée au rééquilibrage des portefeuilles en vue de la fin du mois de juin. Dans une analyse récente, J.P. Morgan a suggéré que les fonds institutionnels pourraient vendre plus de 100 milliards de dollars d’actions dans les semaines à venir. Il est à noter que le recul a commencé peu après que le Nasdaq 100 se soit approché de ses plus hauts historiques, près du niveau des 31 000 points, formant potentiellement une figure de double sommet. Si un scénario classique de correction 1:1 se concrétisait, un mouvement vers la zone des 28 000 points ne saurait être exclu. En revanche, la dynamique haussière pourrait trouver un soutien autour de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), actuellement située près de 29 200 points et indiquée par la ligne orange sur le graphique. Source: xStation5

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