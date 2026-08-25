Le Nikkei 225 efface ses pertes de la matinée

La deuxième séance de cette semaine a été rythmée par un revirement spectaculaire à la Bourse de Tokyo. Après la vague de ventes observée ce matin à Tokyo, qui a entraîné les indices à leur plus bas niveau depuis le 4 août, un rebond spectaculaire en forme de « V » s’est produit. Les contrats sur l'indice JP225 ont déjà progressé de 1,3%, dépassant les 66 000 points. La rupture de la tendance baissière en deuxième partie de journée s'explique par le calme qui règne sur le marché des changes et par un afflux rapide de capitaux à la recherche d'actifs sous-évalués. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le rebond d'aujourd'hui ? La panique matinale s'est apaisée avec la stabilisation de l'indice du dollar et des obligations américaines. Cela a atténué la pression sur les sorties de capitaux étrangers des marchés émergents et développés d'Asie.

La plus forte impulsion haussière est venue des secteurs immobilier et bancaire japonais, ainsi que des entreprises de l’industrie des composants et du câblage. Des gains significatifs ont notamment été enregistrés par Furukawa Electric (+10%), Ibiden (+6%) et Fujikura (+5%). SoftBank, un géant technologique essentiel pour l’indice, a progressé de 2,25%.

Bien que les cours du pétrole restent élevés, on observe aujourd’hui une nouvelle baisse de près de 3%, ce qui atténue les inquiétudes des investisseurs concernant les coûts d’importation de l’énergie et apporte un soutien direct à l’économie japonaise, dépendante des ressources naturelles. Les maillons faibles de la séance d’aujourd’hui Le rebond du marché japonais n’a pas été généralisé. Les secteurs de l’automobile et de l’énergie sont restés soumis à une forte pression à la vente. Les plus grands perdants de l’indice ont été Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber et Nissan Motor. La rapide neutralisation des baisses matinales du Nikkei 225 (à l’instar du KOSPI sud-coréen) confirme que les investisseurs profitent des plus bas locaux pour revenir sur le marché. Le maintien du taux USDJPY dans la fourchette 159–160, parallèlement à la baisse des cours du pétrole, crée des conditions favorables à la poursuite de l’optimisme sur le marché boursier japonais dans les jours à venir. Le JP225 rebondit nettement, se consolidant légèrement au-dessus des 65 000 points atteints précédemment. Un élément clé pour les haussiers pourrait être une tentative d'atteindre la ligne de tendance baissière, qui peut également servir de ligne de cou à la formation « tête-épaules inversée » (oRGR). Un franchissement des 67 750 pourrait déboucher sur une tentative d'atteindre de nouveaux plus hauts historiques dans les semaines à venir. Source : xStation5



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