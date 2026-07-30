Les futures Nasdaq gagnent plus de 3 % 🚀

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont bondi de 3,1%, portés par une rotation massive des capitaux au détriment des secteurs « value » et défensifs, au profit des technologies, des semi-conducteurs et de l'IA. Analyse technique : US100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100) Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 enregistrent un fort rebond par rapport à leurs plus bas récents, le RSI quotidien (14) remontant à 41,8. Cependant, l’évolution des cours reste contenue sous la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100 ; D1), proche de 28 276, qui agit comme une résistance immédiate au-dessus du niveau de 28 400. La reconquête de cette zone est essentielle pour confirmer un renversement de tendance durable. Il convient de noter que les gains des valeurs technologiques continuent de dépasser ceux des valeurs classiques représentées par les contrats à terme sur le DJIA (US30 ; bleu pâle), soulignant une forte divergence du marché en faveur d’une surperformance du secteur technologique. Source: xStation5 Qu'est-ce qui explique ce rebond ? Essor sectoriel : Le secteur technologique dans son ensemble a progressé de +4,8% au sein du Nasdaq.

Le secteur technologique dans son ensemble a progressé de +4,8% au sein du Nasdaq. Rotation profonde : Cependant, une rotation marquée s'est opérée même parmi les méga-capitalisations et les valeurs traditionnelles de type « value » : les capitaux se sont retirés d'Apple, de Google, de Walmart, de PepsiCo, de Pfizer, de Chevron et d'Honeywell pour financer les achats dans le secteur technologique.

Cependant, une rotation marquée s'est opérée même parmi les méga-capitalisations et les valeurs traditionnelles de type « value » : les capitaux se sont retirés d'Apple, de Google, de Walmart, de PepsiCo, de Pfizer, de Chevron et d'Honeywell pour financer les achats dans le secteur technologique. Tendance du SaaS : Les titres du secteur du Software-as-a-Service (SaaS) ont connu une forte progression, soutenus par les performances exceptionnelles des principaux hyperscalers dans le domaine du cloud. Source: XTB Research Pourquoi : les résultats relancent le secteur de l'IA Après plusieurs semaines de morosité dans le secteur technologique, en particulier parmi les valeurs des semi-conducteurs (l’indice PHXL Semiconductor affiche toujours une baisse de 21 % par rapport au mois précédent), deux rapports de résultats exceptionnels ont contribué à relancer le Nasdaq. Les solides résultats de Microsoft, acteur clé du cloud computing dans le domaine de l’IA, et de Lam Research, fournisseur majeur d’ASML, ont donné un coup de fouet à l’indice après que celui-ci eut chuté sous sa moyenne mobile exponentielle à 100 jours pour la première fois depuis avril. Microsoft (MSFT) : L’action a bondi de près de 17 % à la suite de résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes tant en termes de chiffre d’affaires (90,01 milliards de dollars, +18 % en glissement annuel) que de bénéfice par action (4,81 dollars). La croissance a été tirée par le chiffre d’affaires du cloud Azure, qui a progressé de 43 % en glissement annuel (dépassant les 100 milliards de dollars en rythme annualisé), tandis que Microsoft 365 Copilot a atteint les 30 millions d’utilisateurs payants. Le sentiment des investisseurs a été encore renforcé par la révision à la baisse des prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année, passées de 190 milliards de dollars à environ 175 milliards de dollars en raison d’ajustements comptables.

L’action a bondi de près de 17 % à la suite de résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes tant en termes de chiffre d’affaires (90,01 milliards de dollars, +18 % en glissement annuel) que de bénéfice par action (4,81 dollars). La croissance a été tirée par le chiffre d’affaires du cloud Azure, qui a progressé de 43 % en glissement annuel (dépassant les 100 milliards de dollars en rythme annualisé), tandis que Microsoft 365 Copilot a atteint les 30 millions d’utilisateurs payants. Le sentiment des investisseurs a été encore renforcé par la révision à la baisse des prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année, passées de 190 milliards de dollars à environ 175 milliards de dollars en raison d’ajustements comptables. Lam Research (LRCX) : Le titre a bondi de près de 20 % après que le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs a publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et revu ses prévisions à la hausse, portés par une hausse de 30 % en glissement annuel du chiffre d’affaires à 6,72 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,82 dollar. Une hausse de 43 % du chiffre d’affaires lié au support client (2,47 milliards de dollars) a permis d’améliorer les marges, tandis que les prévisions de BPA ajusté pour le premier trimestre, comprises entre 2,00 et 2,30 dollars, ont largement dépassé les estimations de Wall Street (1,84 dollar). Climat macroéconomique : les répercussions d’une réunion du FOMC à ton modéré Les marchés ont également bénéficié de la position ambiguë adoptée par le président de la Fed, Kevin Warsh, lors de la conférence de presse qui a suivi la décision de taux d’hier. Malgré son discours ferme sur l’inflation et l’accent mis sur l’importance de l’objectif de 2 %, M. Warsh n’a pas exprimé de désaccord avec la décision, alors même que trois membres du FOMC avaient voté en faveur d’une hausse des taux. Cela a jeté un doute sur la crédibilité de sa position « belliciste ». Ce revirement a clairement tempéré les anticipations des marchés concernant des hausses de taux agressives pour le reste de l’année 2026, contribuant ainsi à ouvrir la voie à un rebond des actions, qui avaient récemment subi la pression de la hausse des rendements des bons du Trésor. La trajectoire des taux d'intérêt américains telle qu'elle est anticipée par les marchés s'est orientée à la baisse sur l'ensemble de l'horizon de prévision à la suite de la conférence de presse de Kevin Warsh ; la première hausse des taux n'est désormais pleinement anticipée que pour décembre 2026. Source : XTB Research, d'après les données de Bloomberg Finance LP.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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