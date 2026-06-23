Le partenariat entre IBM et OpenAI montre dans quels domaines l'IA pourrait commencer à générer de véritables revenus

Au cours des deux dernières années, les investisseurs se sont principalement intéressés à la course technologique entre les plus grandes entreprises développant l’intelligence artificielle. Cependant, une nouvelle question se pose de plus en plus : à quel moment l’IA commencera-t-elle à créer une valeur commerciale tangible pour les entreprises ? Le dernier partenariat en date entre IBM et OpenAI pourrait apporter une partie de la réponse. Les deux entreprises ont annoncé une collaboration visant à exploiter des modèles d’IA avancés dans le domaine de la cybersécurité d’entreprise. Si, à première vue, cela peut sembler n’être qu’un partenariat technologique de plus, son importance pourrait s’étendre bien au-delà du secteur de la sécurité informatique lui-même. Le secteur de la cybersécurité est depuis longtemps confronté à une pénurie de professionnels qualifiés. Parallèlement, les organisations doivent analyser un nombre croissant d’alertes, d’incidents et de menaces potentielles. Dans la pratique, cela engendre une demande considérable pour des solutions capables d’automatiser les tâches actuellement effectuées par les analystes en sécurité. C’est précisément là que l’intelligence artificielle pourrait trouver l’une de ses applications commerciales les plus naturelles. Les modèles d’IA deviennent de plus en plus efficaces pour analyser de grands volumes de données, identifier des schémas récurrents et générer des recommandations. Ces tâches ressemblent étroitement aux responsabilités quotidiennes des équipes de cybersécurité. Du point de vue d’OpenAI, la collaboration avec IBM s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion sur le marché. Jusqu’à présent, l’entreprise était principalement associée à ChatGPT et à des produits destinés aux particuliers. Cependant, il apparaît de plus en plus clairement que ses ambitions à long terme vont bien au-delà. Le marché des entreprises offre des budgets nettement plus importants et des sources de revenus plus prévisibles que le segment grand public. Pour IBM, ce partenariat revêt une importance tout aussi grande. L’entreprise a passé des années à consolider sa position de fournisseur de solutions destinées aux grandes entreprises et aux institutions. L’intégration des modèles les plus avancés d’OpenAI dans ses plateformes de sécurité pourrait permettre à IBM de proposer à ses clients une nouvelle génération de services basés sur l’automatisation de la cybersécurité. Il convient également de replacer cette initiative dans le contexte plus large de l’évolution du marché de l’IA. Ces derniers mois, une grande attention a été accordée aux fabricants de puces, aux opérateurs de centres de données et aux fournisseurs d’infrastructures. Cependant, de plus en plus de signes indiquent que la prochaine phase de croissance pourrait se situer au niveau de la couche applicative, c’est-à-dire dans des cas d’utilisation professionnels spécifiques alimentés par l’intelligence artificielle. Si l’IA commence véritablement à prendre en charge certaines des responsabilités actuellement assumées par les équipes de sécurité informatique, cela pourrait constituer l’un des premiers exemples de monétisation à grande échelle de cette technologie dans le milieu de l’entreprise. Pour le marché, ce serait un signal important indiquant que l’intelligence artificielle passe progressivement de la phase de mise en place des infrastructures à celle où elle génère de réels avantages opérationnels pour les entreprises. Dans cette optique, le partenariat entre IBM et OpenAI est bien plus qu’une simple collaboration entre deux entreprises technologiques. Il constitue une preuve supplémentaire que le marché de l’IA s’éloigne de plus en plus des questions portant sur les capacités des modèles d’IA pour se concentrer sur celles concernant où et comment cette technologie générera des revenus.

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