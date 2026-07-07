📈 Le pétrole progresse de 2%

- Selon certaines informations, au moins trois navires commerciaux auraient été endommagés, dont un méthanier qatari et un superpétrolier saoudien transportant du pétrole.
- Le Qatar a accusé l’Iran d’être à l’origine de cette attaque, la qualifiant de grave violation du droit international et de menace pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique mondial.
- Dans le même temps, l’Iran a déclaré qu’il ne reprendrait pas les négociations avec les États-Unis si Washington persistait dans ses menaces militaires.
- Selon certaines informations, au moins trois navires commerciaux auraient été endommagés, dont un méthanier qatari et un superpétrolier saoudien transportant du pétrole.
- Le Qatar a accusé l’Iran d’être à l’origine de cette attaque, la qualifiant de grave violation du droit international et de menace pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique mondial.
- Dans le même temps, l’Iran a déclaré qu’il ne reprendrait pas les négociations avec les États-Unis si Washington persistait dans ses menaces militaires.
Les contrats à terme sur le Brent (le pétrole) ont progressé de plus de 2 % aujourd’hui, dépassant les 73 dollars le baril alors que les tensions géopolitiques s’exacerbent à nouveau dans le détroit d’Ormuz. Selon certaines informations, au moins trois navires commerciaux auraient été endommagés, dont un méthanier qatari, un superpétrolier saoudien transportant du pétrole brut et un autre navire touché par un drone.
- Le Qatar a accusé l’Iran d’être à l’origine de ces attaques, les qualifiant de grave violation du droit international et de menace pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique mondial.
- Dans le même temps, l’Iran a annoncé qu’il ne reprendrait pas les négociations avec les États-Unis si Washington continuait à proférer des menaces militaires.
De nouvelles attaques contre des pétroliers font grimper les cours du pétrole
Les cours du pétrole connaissent une très forte hausse à la suite d’informations faisant état de nouvelles attaques sur l’une des voies maritimes énergétiques les plus importantes au monde. Le Centre britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a indiqué que plusieurs navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz avaient été attaqués, au moins trois d’entre eux ayant subi des dommages.
L’incident le plus grave a concerné le méthanier qatari Al-Rekayyat, qui a été touché par un projectile près des côtes d’Oman. Un incendie s’est déclaré dans la salle des machines, faisant craindre une explosion potentielle. Le superpétrolier saoudien Wedyan aurait également été endommagé, tandis qu’un troisième navire a été touché par un drone et a subi des dommages structurels mineurs. Selon les informations disponibles, il n’y a eu ni victime ni déversement dans l’environnement.
L’Iran nie toute responsabilité mais avait mis en garde les navires
Bien que l’Iran n’ait pas officiellement revendiqué la responsabilité de ces attaques, la télévision d’État iranienne a rapporté qu’au moins l’un des pétroliers avait ignoré les avertissements préalables des forces iraniennes concernant la route maritime autorisée à travers le détroit. Les trois navires auraient navigué le long de la route sud, près des côtes d’Oman, dont l’Iran avait déconseillé l’utilisation la semaine dernière.
Le Qatar et les États du Golfe condamnent l’Iran
Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a qualifié cette attaque de « violation grave et flagrante du droit international », accusant l’Iran de menacer la navigation internationale et la sécurité énergétique mondiale. Doha a appelé à l’arrêt immédiat de toute action mettant en danger le trafic maritime et a exigé que l’Iran soit tenu pour responsable de toutes les conséquences résultant de ces attaques.
Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a également condamné ce qu’il a qualifié d’attaque « brutale » contre le pétrolier qatari, la qualifiant d’escalade dangereuse qui menace la stabilité régionale. Il a exhorté la communauté internationale à adopter une position ferme contre de nouvelles attaques.
Les tensions entre les États-Unis et l’Iran continuent de s’intensifier
Les cours du pétrole bénéficient également de la détérioration des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran ne reprendrait pas les négociations si les États-Unis continuaient à proférer des menaces militaires. Les pourparlers restent suspendus lors d’une semaine de deuil à la suite du décès du Guide suprême iranien.
Ses propos sont intervenus au lendemain de l’avertissement lancé par le président Donald Trump, selon lequel, à moins qu’un accord de paix ne soit conclu, les États-Unis « mèneraient leur mission à bien » face à l’Iran.
Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il si important ?
Le détroit d’Ormuz reste l’un des goulets d’étranglement énergétiques les plus critiques au monde. En temps de paix, environ 20 % du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel transite par ce passage étroit, ce qui signifie que même des incidents militaires isolés peuvent rapidement accroître la prime de risque géopolitique intégrée dans les prix de l’énergie.
Pour l’instant, les marchés n’anticipent pas de perturbation prolongée de l’approvisionnement énergétique mondial. Toutefois, les dernières attaques soulignent à quel point la situation sécuritaire reste fragile. Toute nouvelle escalade ou restriction du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz pourrait rapidement faire grimper encore davantage les prix du pétrole et du gaz naturel.
Graphiques du PÉTROLE (D1 et H1)
Le Brent rebondit aujourd’hui et a atteint son plus haut niveau depuis le 30 juin, grimpant à près de 74 dollars le baril.
Source: xStation5
Source: xStation5
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