Le pétrole progresse de plus de 3% 🛢️

La première attaque directe menée par les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, contre des pétroliers saoudiens dans la région de la mer Rouge a déclenché une réaction immédiate des marchés financiers. Les craintes d’une escalade et d’éventuelles représailles américaines ont propulsé les cours des matières premières à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois, tout en affaiblissant le dollar. Le Brent à son plus haut niveau depuis juin La situation autour de la voie maritime stratégique du détroit de Bab al-Mandab s'aggrave rapidement. Les informations concernant l'attaque de deux navires saoudiens ont entraîné une nouvelle hausse de environ 3 % des cours du Brent, franchissant pour la première fois depuis juin la barre des 97 dollars le baril sur le contrat de septembre. Suite au renouvellement des contrats sur la plateforme xStation, le Brent s'échange actuellement à près de 92 dollars le baril sur le contrat d'octobre. La variation du Brent reflète le renouvellement des contrats à terme. Source : XTB Risque géopolitique : Il s'agit du premier coup porté directement aux transports commerciaux de pétrole dans cette région, ce qui augmente considérablement la probabilité d'une riposte de la part des États-Unis.

Il s'agit du premier coup porté directement aux transports commerciaux de pétrole dans cette région, ce qui augmente considérablement la probabilité d'une riposte de la part des États-Unis. Pression sur l'offre : Le marché a commencé à intégrer rapidement le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement via la mer Rouge et le canal de Suez. Il convient de noter qu'il s'agit actuellement de la principale voie d'approvisionnement vers l'Asie. Le Brent continue de progresser après le renouvellement des contrats à terme, bien qu’une réaction ait été observée hier au niveau de la moyenne mobile à 100 périodes. La prochaine résistance importante se situe dans la zone comprise entre 96 et 98 dollars le baril. Source : xStation5 Le dollar est-il en train de perdre son statut de « valeur refuge » ? Une réaction surprenante a été enregistrée sur le marché des changes. Malgré la montée des tensions géopolitiques, l’indice du dollar recule de pas moins de 0,2%. Contrairement à la phase initiale du conflit, les investisseurs ne considèrent actuellement pas la devise américaine comme le premier choix en temps de crise. L'Aussie en tête des hausses : Le dollar australien (AUD) a gagné jusqu'à 0,3% aujourd'hui, porté par des données très solides sur le marché du travail local pour le mois de juin.

Le dollar australien (AUD) a gagné jusqu'à aujourd'hui, porté par des données très solides sur le marché du travail local pour le mois de juin. L'euro en hausse : La monnaie unique (EUR) gagne près de 0,2% à la veille de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) prévue aujourd'hui. Optimisme asiatique face aux résultats décevants des géants de la tech Le sentiment sur les marchés boursiers mondiaux est très partagé : Forte hausse en Asie : la plupart des indices asiatiques ont progressé, emmenés par le Kospi sud-coréen, qui a rebondi de plus de 4 % aujourd’hui.

la plupart des indices asiatiques ont progressé, emmenés par le sud-coréen, qui a rebondi de plus de aujourd’hui. Pression en Occident : Les contrats à terme sur les indices américains et européens affichent des baisses. La publication des résultats financiers des entreprises américaines s'est avérée être le principal facteur de tension. Alphabet a affiché des résultats phénoménaux, notamment en termes de croissance du chiffre d'affaires lié au cloud, tandis que le marché craint une hausse des dépenses d'investissement (CAPEX).

Les contrats à terme sur les indices américains et européens affichent des baisses. La publication des résultats financiers des entreprises américaines s'est avérée être le principal facteur de tension. Alphabet a affiché des résultats phénoménaux, notamment en termes de croissance du chiffre d'affaires lié au cloud, tandis que le marché craint une hausse des dépenses d'investissement (CAPEX). Vente massive dans le secteur technologique : Les actions de géants tels qu'Alphabet, Tesla, IBM et Texas Instruments ont reculé lors des échanges après clôture, refroidissant ainsi le sentiment des investisseurs.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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