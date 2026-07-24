Le pétrole recule à l'approche du week-end !

Les cours du pétrole ont très fortement chuté à la suite d’informations selon lesquelles, sous la pression de Pékin, le Pakistan et l’Iran envisageraient de revenir à la table des négociations avec les États-Unis. Les contrats à terme sur le Brent (OIL) ont immédiatement reculé de 1 % pour s’établir à environ 90,50 dollars le baril, aggravant ainsi les pertes de la journée et effaçant la quasi-totalité des gains enregistrés hier (actuellement : -3,5 %).

Signaux contradictoires en provenance du Moyen-Orient : un retour possible de la diplomatie ?

Suite à la récente escalade des tensions au Moyen-Orient et au retour des cours du pétrole à leur plus haut niveau mensuel, le marché s'empare avec empressement de la moindre allusion à un retour à la diplomatie, tentant d'en tirer un peu d'optimisme en cette fin de semaine. À plus long terme, les efforts du Pakistan ne suffiront pas à eux seuls, d’autant plus que les deux parties au conflit ne cherchent qu’à préserver leurs propres intérêts, et que les informations faisant état d’une reprise des pourparlers s’accompagnent de nouvelles mises en garde à l’intention des citoyens américains présents dans la région.

Vous trouverez ci-dessous les principaux titres de ces dernières heures :

Délégation omanaise à Téhéran au sujet du détroit d’Ormuz : Une délégation omanaise est arrivée en Iran pour discuter des mécanismes de gestion du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Téhéran préconise une gestion conjointe de la voie navigable avec Oman, mais les États-Unis et les États du Golfe rejettent une telle formule.

La Chine et le Pakistan plaident en faveur d’une reprise des pourparlers de paix : Sous la pression de la Chine, le Pakistan envisage de tenter de relancer les négociations au point mort entre les États-Unis et l’Iran, visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis près de cinq mois. Des discussions exploratoires ont eu lieu cette semaine à Islamabad lors d’une visite du ministre iranien de l’Intérieur.

Discours musclé du ministre iranien des Affaires étrangères : Abbas Araghchi a déclaré que l’Iran ne céderait pas face aux États-Unis et ne tolérerait aucune menace, désignant la position de Washington comme le principal obstacle aux pourparlers de paix. Il a également fait état de consultations continues avec la Russie et la Chine, s’engageant à protéger sans condition les intérêts de l’Iran dans le détroit d’Ormuz.

Avertissement des États-Unis à l’intention de leurs ressortissants au Moyen-Orient : L’ambassade des États-Unis en Jordanie a exhorté les Américains à reconsidérer tout voyage au Moyen-Orient en raison des risques d’escalade et d’attaques potentielles de la part de l’Iran et de ses alliés. Des avertissements ont été émis concernant la fermeture de l’espace aérien et l’annulation de vols, et il a été conseillé aux ressortissants américains d’éviter les bases militaires américaines en Jordanie.

Trump met en garde les alliés de l’Iran : Dans son dernier message publié sur les réseaux sociaux, le président américain a déclaré que si la Russie ou la Chine fournissaient des armes à l’Iran, « cela finirait mal pour elles ». Donald Trump a toutefois ajouté que Xi et Poutine avaient affirmé ne pas envisager de telles ventes.

Analyse technique : PÉTROLE (contrats à terme sur le Brent)

Les informations faisant état d’une possible désescalade au Moyen-Orient ont déclenché une pression à la vente sur le Brent (le pétrole). Sur le graphique H1, le cours a chuté de manière dynamique vers une zone de support clé définie par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 120 périodes (90,48 $) et le retracement de Fibonacci à 50,0 % (90,16 $).

Une cassure sous cette zone pourrait ouvrir la voie à de nouvelles baisses en direction du niveau de Fibonacci à 61,8 % (88,93 $). À l’inverse, le maintien des niveaux actuels pourrait favoriser un rebond correctif. La résistance immédiate se situe au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % (91,38 $), suivie de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 24 périodes (92,47 $). Le RSI s’approche de la zone de survente (32,1), ce qui suggère la possibilité d’un relâchement temporaire de la pression baissière, surtout si aucun nouveau commentaire en faveur de la guerre n’est formulé par la Maison Blanche.

Source: xStation5