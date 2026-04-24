Le prix du pétrole passe sous les 100 dollars

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) sont en légère baisse ce vendredi, après un fort rebond en début de semaine, qui a débuté le 20 avril, lorsque les prix sont passés d'environ 83 dollars à près de 101 dollars le baril. Cette hausse faisait suite à l'échec de la première phase des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad. Cependant, le marché a désormais reçu des signaux laissant entendre que les pourparlers pourraient se poursuivre.
Les responsables américains devraient négocier avec leurs homologues iraniens ce week-end, et certains indices laissent penser que les discussions pourraient aboutir à un résultat, au moins partiel. Il semble peu probable que Steve Witkoff et Jared Kushner se rendent au Pakistan si ce n'était pas le cas.
- Le porte-parole de la Maison Blanche, M. Leavitt, a déclaré que la mission concernant l'Iran était entrée dans une phase diplomatique. L'Iran aurait pris contact et demandé une rencontre en face à face. MM. Witkoff et Kushner doivent se rendre au Pakistan samedi matin pour poursuivre les discussions sur l'Iran.
- Selon des sources d'Al Arabiya, des pourparlers sont en cours concernant la situation dans le détroit d'Ormuz et l'uranium enrichi, les deux parties échangeant des messages sur ces questions. Le New York Times rapporte que le Premier ministre pakistanais Sharif devrait rencontrer Witkoff et Kushner pour poursuivre les négociations.
Graphique Pétrole (H1)
Les cours du Brent ont récemment reculé, passant d’environ 108$ à environ 83$ lors de la dernière vague baissière, tandis que le rebond actuel s’est essoufflé aux alentours de 101$, ce qui coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%.
Dans un scénario haussier, le prochain niveau clé se situe autour de 104$, ce qui correspond à la fois à une résistance technique et au niveau de retracement de Fibonacci de 71,6%.
Dans un scénario baissier, les niveaux de soutien importants se situent à 94,5 $ et 90 $ le baril. Si les déclarations du week-end laissent entrevoir un succès précoce des négociations, on pourrait s'attendre à une réaction à la baisse des prix du pétrole. En revanche, une impasse augmenterait la probabilité d'un retour plus durable au-dessus de 100$.
Source: xStation5
D'après une analyse de Bloomberg, les États-Unis semblent plus disposés à faire des concessions, tandis que Téhéran reste relativement inflexible, du moins à ce stade des négociations. On ne peut toutefois pas exclure que la position intransigeante de l'Iran relève encore de sa stratégie de négociation plutôt que d'une volonté d'escalade militaire.
Les pourparlers au Pakistan devraient permettre de mieux cerner jusqu'où l'Iran est prêt à faire des concessions.
Source: Bloomberg Finance LP
Les tendances saisonnières des prix du pétrole indiquent que les mois d'été favorisent généralement une hausse des prix. Si cette tendance se confirme cette année, il faut s'attendre à une hausse des prix pendant la période estivale, surtout si les négociations à Islamabad échouent.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP
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