🛢️Le prix du pétrole va-t-il remonter à 100 dollars le baril ? Trump annonce la fin du cessez-le-feu

La situation sur le marché pétrolier a opéré un revirement à 180 degrés en moins d’un mois. Après avoir testé la barre des 70 dollars le baril pour le Brent, nous testons actuellement celle des 78 dollars le baril, et de nombreux éléments indiquent que la pression haussière sur le marché pétrolier pourrait se maintenir dans un avenir proche. À la suite d'une attaque iranienne contre au moins trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont riposté en frappant des dizaines de positions iraniennes liées, entre autres, à la défense antiaérienne.

Tout cela se déroule pendant les cérémonies funéraires du Guide suprême iranien, et Donald Trump déclare lui-même que l'accord de cessez-le-feu n'est pratiquement plus en vigueur. Quelle est la situation actuelle et quelle sera l'évolution des cours du pétrole ?

Le graphique montre l'évolution des cours du pétrole dans le cadre du conflit actuel et à la suite des tensions antérieures sur le marché pétrolier

Le prix du pétrole remonte. Comme l’ont montré les situations de 1990 et 2022, même à l’horizon des prochains mois, la situation peut s’avérer assez volatile, même si, dans le même temps, l’histoire ne montre pas que, dans un tel cas, on assiste à un retour au paroxysme du conflit. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Chronologie de l’escalade : comment la rupture du mémorandum s’est-elle produite ?

Voici la chronologie exacte des événements qui ont conduit à l'escalade actuelle du conflit :

Signature du mémorandum : Le mois dernier, les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord temporaire de 60 jours. Celui-ci garantissait aux navires un passage sûr et sans frais dans le détroit d'Ormuz, en échange d'une suspension temporaire des sanctions américaines sur le pétrole iranien et du lancement de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran.

Le mois dernier, les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord temporaire de 60 jours. Celui-ci garantissait aux navires un passage sûr et sans frais dans le détroit d'Ormuz, en échange d'une suspension temporaire des sanctions américaines sur le pétrole iranien et du lancement de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Attaque iranienne contre des navires commerciaux (début de l’escalade) : L’Iran a violé les termes de l’accord en prenant pour cible trois navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz (dont, entre autres, un méthanier transportant du gaz naturel liquéfié – GNL).

L’Iran a violé les termes de l’accord en prenant pour cible trois navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz (dont, entre autres, un méthanier transportant du gaz naturel liquéfié – GNL). Riposte des États-Unis : En réponse à cette agression contre des navires commerciaux, les forces américaines ont mené une frappe de représailles massive, touchant plus de 80 cibles sur le territoire iranien. Washington a également immédiatement rétabli les sanctions sur le commerce du pétrole iranien.

En réponse à cette agression contre des navires commerciaux, les forces américaines ont mené une frappe de représailles massive, touchant plus de 80 cibles sur le territoire iranien. Washington a également immédiatement rétabli les sanctions sur le commerce du pétrole iranien. Contre-attaque iranienne : Téhéran a riposté par une nouvelle vague de frappes, visant cette fois des cibles à Bahreïn et au Koweït.

Téhéran a riposté par une nouvelle vague de frappes, visant cette fois des cibles à Bahreïn et au Koweït. Fin officielle de la trêve : Alors qu’il se trouvait au sommet de l’OTAN à Ankara, Donald Trump a mis fin à toutes les spéculations en déclarant aux journalistes que le cessez-le-feu était terminé (« en ce qui me concerne, c’est fini »). Le président a vivement critiqué les autorités iraniennes, les qualifiant de « racaille » et de « menteurs », ce qui exclut toute possibilité d’un retour rapide à la voie diplomatique.

Réaction des marchés : le retour du « facteur guerre »

Le choc géopolitique s’est immédiatement répercuté sur le cours de l’or noir. Le Brent, dont le prix n’avait cessé de baisser ces dernières semaines grâce aux espoirs d’apaisement, a enregistré un rebond spectaculaire :

Le prix du baril de pétrole Brent a augmenté aujourd’hui de plus de 3 %, frôlant la barre des 78 dollars le baril. Depuis le début de la nouvelle escalade, les prix ont progressé de près de 10 %

a augmenté aujourd’hui de plus de 3 %, frôlant la barre des 78 dollars le baril. Depuis le début de la nouvelle escalade, les prix ont progressé de près de 10 % Le pétrole américain WTI a connu une hausse similaire, atteignant même le niveau de 75 dollars.

En examinant le graphique ci-dessous, on peut observer en détail l’anatomie de ce choc de marché. Les courbes à terme précédentes – celles du 24 juin (ligne orange) et du 1er juillet (ligne bleue) – reflétaient une lente baisse des prix sur les contrats les plus proches (extrémité courte de la courbe), alors que les investisseurs nourrissaient encore l’espoir d’une paix. À l’inverse, la courbe actuelle (ligne noire) montre un glissement vertical et brutal à la hausse des prix des contrats dont les dates de livraison se situent dans les mois à venir. On observe également un élargissement net des écarts calendaires, bien qu’ils restent inférieurs à 1 dollar. Une telle structure de backwardation profonde prouve clairement que le marché paie une prime considérable pour la livraison immédiate de la matière première, par crainte d’un blocage physique des approvisionnements. Il est intéressant de noter que, ces derniers jours, nous avons souvent observé la formation d’un contango à l’extrémité courte de la courbe jusqu’à la fin de cette année, en raison de l’accélération des livraisons de cette matière première en provenance du golfe Persique.

Le graphique présente les courbes à terme du marché pétrolier des deux dernières semaines

La courbe à terme actuelle affiche à nouveau un backwardation très marqué, alors qu’il y a à peine une semaine, on observait même un contango sur les échéances courtes. Source : Bloomberg Finance LP

Une question clé se pose désormais. Revenons-nous au facteur « guerre » ? Sans aucun doute, même si l’on peut s’attendre à absolument tout de la part de Donald Trump. D’un autre côté, l’escalade est désormais si importante que la pression à la hausse peut se maintenir, même en l’absence de nouvelles déclarations de part et d’autre.

Lieu clé : de quel côté les navires ont-ils été attaqués ?

Les informations disponibles indiquent que trois navires commerciaux ont été directement attaqués alors qu’ils transitaient par le détroit d’Ormuz, un passage stratégique. Bien que les dépêches officielles ne précisent pas pour l’instant les coordonnées exactes (à savoir si l’attaque a eu lieu dans les eaux territoriales d’Oman ou d’Iran), cette distinction revêt une importance fondamentale pour le transport maritime.

Géographiquement, le détroit d’Ormuz est extrêmement étroit, et les routes maritimes internationales désignées (voies d’entrée et de sortie) passent principalement par les eaux territoriales d’Oman (autour de l’enclave de Musandam). Le fait que l’Iran ait décidé d’attaquer dans ce couloir stratégique, en violation du mémorandum récemment signé garantissant un passage sûr et libre de droits, montre que Téhéran est déterminé à contrôler l’ensemble de ce goulot d’étranglement, quelles que soient les frontières nationales.

Qu’est-ce que cela signifie pour les États-Unis et les garanties de libre passage ? La rupture de l’accord limite considérablement la capacité des États-Unis à assurer le libre passage des navires par des moyens diplomatiques. Étant donné que l’Iran ne respecte pas les accords, ignore le statut des voies commerciales et étend le conflit à d’autres pays de la région (Koweït, Bahreïn), les États-Unis sont confrontés à un défi logistique et militaire. La seule façon de garantir désormais l’ouverture du détroit réside désormais dans une protection militaire permanente des convois (escorte militaire). Cela augmente à son tour considérablement le risque d’un affrontement maritime direct entre les États-Unis et l’Iran à chaque incident ou presque. Une telle situation constitue un scénario catastrophe pour le marché pétrolier, qui menace de faire remonter les prix jusqu’à un niveau à trois chiffres.

Le graphique présente une comparaison entre les cours du pétrole WTI et le crack spread

Le crack spread s'est maintenu à un niveau élevé, malgré la chute spectaculaire des cours du pétrole. Cela signifie que les marchés des carburants n'ont pas connu le moindre répit après ce conflit qui a duré environ trois mois. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Quelle est la situation technique du pétrole ?

Le graphique présente l'évolution des cours du pétrole et une analyse technique





Le pétrole rebondit très fortement pour la deuxième séance consécutive, après s'être stabilisé au-dessus des 70 dollars le baril. Il teste actuellement la moyenne mobile à 200 périodes et pourrait franchir la limite supérieure du canal de tendance baissière. Une zone d'offre très forte se situe entre 80 dollars et le retracement de 61,8 %, puis à 85 dollars le baril. Si le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se maintient, nous ne devrions pas observer de hausse au-delà de la zone 80-85. En cas d'échanges de tirs directs entre les forces américaines et iraniennes, les chances que les cours du pétrole atteignent 100 dollars seront alors assez élevées. Source : xStation5