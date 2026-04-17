Le prix du pétrole WTI recule de près de 9 %

Donald Trump annonce la réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui a été confirmé par le ministre iranien des Affaires étrangères. Seyed Abbas Araghchi indique que la réouverture du détroit d'Ormuz, dans le cadre du cessez-le-feu en cours, est possible suite à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Trump fait le point sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Source : Truth Le ministre iranien des Affaires étrangères indique que, grâce au cessez-le-feu au Liban et conformément aux accords précédents, le détroit d'Ormuz est en train d'être rouvert. Il convient de noter que cette réouverture est actuellement prévue jusqu'à mardi, date à laquelle expire le premier cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Néanmoins, le ton des récents développements laisse penser que le point culminant de l'ensemble du conflit est déjà derrière nous. Source : X Le WTI recule aujourd'hui de 9 % (la variation du Brent est plus importante, mais cela s'explique par le lancement d'un nouveau contrat à terme). Le WTI passe aujourd'hui d'environ 90 $ à moins de 82 $ le baril. Il convient de noter que le retracement de 61,8 % de l'ensemble de la vague haussière observée depuis le début de l'année est actuellement mis à l'épreuve. Il convient de souligner que l'ouverture du détroit d'Ormuz est une chose, mais que la reprise des exportations en est une autre. De nombreuses incertitudes subsistent, principalement quant à l'ampleur de la hausse des exportations dans un avenir proche. Si les données concernant le nombre de navires s'avèrent décevantes, un retour à la hausse des prix ne peut être exclu. Toutefois, si le pétrole commence à circuler massivement dans le détroit d'Ormuz, le prix du brut WTI pourrait chuter dans une fourchette de 75 à 80 dollars le baril au début de la semaine prochaine. Une déception concernant d'éventuelles négociations pourrait ramener les prix à 90 dollars le baril.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."