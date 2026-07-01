Le secteur de la défense se remet de ses pertes : s'agit-il d'un changement de tendance ?

Les entreprises de défense européennes et américaines annoncent de nouvelles commandes qui témoignent d’une demande soutenue en matière d’équipements militaires. Après plusieurs mois de baisse persistante, cela pourrait bien être le prétexte que le marché attendait pour se consolider et renouer avec la hausse, grâce à des dépenses de défense record.

Europe

La principale nouvelle en provenance d’Europe est le contrat conclu entre Saab et l’agence suédoise FMV portant sur 16 avions de chasse Gripen E destinés à l’Ukraine. La valeur de l’accord s’élève à environ 24,6 milliards de couronnes suédoises, et la commande sera comptabilisée au troisième trimestre 2026. Les livraisons sont prévues pour 2029-2030, et le contrat porte non seulement sur les avions eux-mêmes, mais aussi sur des pièces de rechange et des équipements connexes. L’action de la société affiche une hausse de plus de 3%.

SAABB.SE (D1)

Après deux vagues de fortes hausses qui ont fait passer le cours d’environ 165 SEK à environ 750 SEK, le titre a connu un net recul et est désormais entré dans une phase de consolidation autour de 500 SEK. Le fait de se maintenir au-dessus de la limite inférieure de la zone de résistance, proche de 465 SEK, pourrait indiquer que les acheteurs tentent de reprendre l’initiative et de faire remonter le cours au moins au-dessus de 600 SEK. Il convient de surveiller de près le comportement des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 100 et 200, où il existe un risque de « croisement de la mort ». Source : xStation5

Parallèlement, Rheinmetall a annoncé avoir reçu une commande de l’Ukraine portant sur des obus d’artillerie et des charges propulsives. La valeur du contrat a été estimée à « plusieurs dizaines de millions d’euros » et son exécution devrait s’achever au premier trimestre 2027. La production a déjà démarré dans les usines de la société en Espagne. L’action du groupe affiche une hausse de plus de 4%.

Le secteur de la défense est également confronté à l'introduction en bourse imminente de KNDS. Le constructeur (entre autres) des chars Leopard 2 devrait faire son entrée à la Bourse de Paris d'ici quelques mois. Cet événement constituera un test important du sentiment des investisseurs à l'égard des valeurs de la défense, voire une source de soutien. Source : Bloomberg Finance

Dans le contexte plus large du marché européen, il convient de rappeler que le mois de juillet a toujours été une période de croissance pour les actions en Europe. Source : Bloomberg Finance

États-Unis

Du côté américain, l’événement le plus marquant est l’attribution d’un ensemble de contrats à Lockheed Martin, d’une valeur totale de plus de 3,1 milliards de dollars. La plus grande partie de ce montant correspond à un contrat de 2,99 milliards de dollars portant sur la production de radars Sentinel A4 et la fourniture de services d’ingénierie.

Les travaux doivent se poursuivre jusqu’en juin 2031. Lockheed a également obtenu un contrat lié à la modernisation des frégates espagnoles de la classe Álvaro de Bazán. Lors des échanges avant l’ouverture du marché, le cours ne semble pas réagir à cette nouvelle, ce qui pourrait indiquer que les investisseurs avaient déjà anticipé un contrat similaire auparavant.

Northrop Grumman a remporté trois contrats pour un montant total d’environ 68 millions de dollars. Le plus important d’entre eux, d’une valeur de 49 millions de dollars, concerne la maintenance du programme Joint Tactical Ground Station, y compris le soutien logistique et les services d’ingénierie. Le titre de la société progresse d’environ 1 % dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse.

Boeing, quant à lui, a remporté un contrat de 49,5 millions de dollars US portant sur des travaux liés aux systèmes de commande des missiles de croisière lancés depuis les airs (ALCM). L’accord prévoit la fourniture d’équipements d’essai et la remise à neuf des systèmes de commande nécessaires au maintien du système ALCM.

L’achèvement du projet est prévu pour juin 2033. Le titre de cette société ne réagit pas non plus lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse, bien que la situation puisse évoluer après l’ouverture de la séance.

Du point de vue des marchés financiers, l’élément le plus important est la situation globale : le secteur de la défense continue de bénéficier d’un long cycle d’investissements militaires.

En Europe, le principal moteur reste la guerre en Ukraine et le renforcement des capacités de l’OTAN, tandis qu’aux États-Unis, le financement se poursuit pour les programmes de radars, de missiles et de modernisation, et, plus récemment, les anticipations portent sur la reconstitution des stocks de munitions utilisés lors des opérations en Iran.

Ces nouveaux contrats ne modifient pas immédiatement le tableau global des résultats des plus grandes entreprises du secteur, mais ils pourraient renforcer le sentiment du marché qui, au vu des prévisions et des multiples de valorisation, pourrait encore sous-estimer le réel potentiel de croissance de ces entreprises.

Le défi pour les entreprises restera toutefois non seulement de maintenir l’afflux de commandes, mais aussi de les convertir rapidement en chiffre d’affaires, de préserver leurs marges et d’étendre leurs capacités de production sans augmentation excessive des coûts.

Kamil Szczepański

Analyste des marchés financiers, XTB